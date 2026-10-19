Τη σημασία του έντυπου Τύπου και της υπεύθυνης δημοσιογραφίας υπογράμμισε ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, με αφορμή τη συμπλήρωση 150 χρόνων από την έκδοση της εφημερίδας «Εστία».
Νίκος Αναστασιάδης: Άλλο η υπεύθυνη δημοσιογραφία και άλλο όσα παρακολουθούμε σήμερα
Τη σημασία του έντυπου Τύπου και των κανόνων δεοντολογίας ανέδειξε ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, με αφορμή τα 150 χρόνια από την έκδοση της εφημερίδας «Εστία».
Προσερχόμενος στην επετειακή εκδήλωση «150 Χρόνια Εστία – Ελλάδα - Κύπρος», που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα τελετών του Πανεπιστημίου Κύπρου, ο κ. Αναστασιάδης χαιρέτισε τα 150 χρόνια πορείας «μιας εφημερίδας που έγραψε ιστορία».
Παράλληλα, στάθηκε στη σημασία του έντυπου Τύπου και της υπεύθυνης δημοσιογραφίας σε σύγκριση με τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, τα οποία, όπως είπε, «δυστυχώς, στις πλείστες όσες φορές με πλήρη ανευθυνότητα δημιουργούν τα όσα βιώνουμε ή τα όσα κακά, αν θέλετε, βιώνουμε».
«Ένα είναι η υπεύθυνη δημοσιογραφία, οι κώδικες συμπεριφοράς και η υπευθυνότητα και άλλο είναι αυτό που παρακολουθούμε», είπε.
Ο τέως Πρόεδρος ευχήθηκε στην εφημερίδα «Εστία» να συνεχίσει την πορεία της για πολλές ακόμη δεκαετίες ή και εκατονταετηρίδες, προς εξυπηρέτηση, όπως ανέφερε, του εθνικού συμφέροντος.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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