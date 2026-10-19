Στα όριά της η Λεμεσός: Χωρίς κονδύλια για το κυκλοφοριακό - Κοινό μέτωπο τεσσάρων Δημάρχων και ΕΒΕΛ

Την κοινή ανακοίνωση υπογράφουν οι Δήμαρχοι Λεμεσού, Αμαθούντας, Κουρίου και Πολεμιδιών, καθώς και ο Πρόεδρος του ΕΒΕΛ. Ζητούν άμεση επανεξέταση του προϋπολογισμού, ο οποίος έχει ήδη κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

«Η κατάσταση με το κυκλοφοριακό έχει φτάσει στο απροχώρητο. Χιλιάδες συμπολίτες μας ταλαιπωρούνται καθημερινά στους δρόμους, χάνοντας πολύτιμο χρόνο από την εργασία και την οικογένειά τους. Οι επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής, την οικονομική δραστηριότητα και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων είναι πλέον σοβαρές», αναφέρουν.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, από τα αναπτυξιακά έργα συνολικού ύψους €1,5 δισ. που περιλαμβάνονται στον κρατικό προϋπολογισμό, μόλις τρία, αξίας €57 εκατ., αφορούν τη Λεμεσό. Το ποσοστό αυτό, σημειώνουν, ανέρχεται σε μόλις 3,8% και δεν ανταποκρίνεται στις σημερινές ανάγκες της πόλης.

Παράλληλα, κρίσιμα οδικά έργα παραμένουν σε εκκρεμότητα, με πρώτο τον Βόρειο Παρακαμπτήριο και τις αναγκαίες κάθετες συνδέσεις του, παρά τις επανειλημμένες εξαγγελίες και δεσμεύσεις. «Εδώ και τρεις δεκαετίες ακούμε για τον Βόρειο Παρακαμπτήριο. Πόσο ακόμη θα περιμένει η Λεμεσός;», διερωτώνται.

Οι υπογράφοντες αναφέρουν ότι η Λεμεσός διεκδικεί δίκαιη αντιμετώπιση, σύγχρονες υποδομές, ουσιαστικές επενδύσεις και την υλοποίηση έργων που έχουν εξαγγελθεί εδώ και χρόνια. Ζητούν από την Κυβέρνηση να ενισχύσει ουσιαστικά τα αναπτυξιακά έργα που αφορούν την πόλη.

Ζητούν, επίσης, συγκεκριμένες και δεσμευτικές αποφάσεις για τον Βόρειο Παρακαμπτήριο και τις οδούς Ευαγόρα Λανίτη, Συνεργατισμού, Νίκαιας, Βυθκιών, Αγίου Αθανασίου, Ανδρέα Παπανδρέου, Ηλία Καννάουρου και Πετράκη Γιάλουρου, καθώς και για τα υπόλοιπα κρίσιμα έργα του οδικού δικτύου.

Οι Δήμαρχοι και το ΕΒΕΛ ζητούν ακόμη σαφές χρονοδιάγραμμα για την ωρίμανση, τη χρηματοδότηση, την προκήρυξη και την κατασκευή των έργων που εξαγγέλθηκαν και συμφωνήθηκαν στη σύσκεψη του Δήμου με το Υπουργείο Μεταφορών στις 24/07/2026. Ζητούν, επίσης, από τα αρμόδια Υπουργεία να αναλάβουν άμεσα την ευθύνη για την άρση των εκκρεμοτήτων και των καθυστερήσεων που εμποδίζουν την προώθησή τους.

Παράλληλα, ζητούν συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τους αρμόδιους Υπουργούς, ώστε να παρουσιαστεί συγκεκριμένο σχέδιο υλοποίησης των αναγκαίων υποδομών, με σαφείς δεσμεύσεις και χρονοδιαγράμματα.

«Η Λεμεσός μιλά με μία φωνή. Ενώνουμε τις δυνάμεις μας και είμαστε αποφασισμένοι να εξαντλήσουμε κάθε θεσμικό μέσο διεκδίκησης μέχρι να υπάρξουν συγκεκριμένες αποφάσεις και αποτελέσματα», αναφέρουν. Προσθέτουν ότι τις επόμενες ημέρες θα πραγματοποιηθεί κοινή σύσκεψη με τους βουλευτές Λεμεσού, για τον συντονισμό των περαιτέρω ενεργειών και τη λήψη μέτρων.

Πηγή: ΚΥΠΕ