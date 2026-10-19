Ο τερματισμός της σύμβασης για τον δρόμο Πάφου–Πόλης Χρυσοχούς ήταν μονόδρομος, όπως μονόδρομος ήταν και η απόρριψη των προσφορών από το Συμβούλιο Προσφορών, αναφέρει το Τμήμα Δημοσίων Έργων σε ανακοίνωσή του. Η τοποθέτηση αποτελεί απάντηση στον αντιπρόεδρο του ΔΗΣΥ, Γιάννη Καρούσο.
Υπ. Μεταφορών: Μονόδρομος ο τερματισμός της σύμβασης για τον δρόμο Πάφου–Πόλης Χρυσοχούς - Τι απαντά στον Καρούσο
Το Τμήμα Δημοσίων Έργων αναφέρει ότι μονόδρομος ήταν και η απόρριψη των προσφορών, ενώ προετοιμάζει εισηγήσεις για δρόμο τεσσάρων λωρίδων.
Το Τμήμα αναφέρει ότι, έπειτα από οδηγίες της υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Εύης Τσολάκη, ετοίμασε από τις 16/09/2026 εισηγήσεις για διαφορετικούς τρόπους υλοποίησης του έργου. Οι εισηγήσεις αφορούν πλέον δρόμο τεσσάρων λωρίδων και αποσκοπούν στην επιλογή λύσης που δεν θα προκαλέσει μεγαλύτερη καθυστέρηση ή προβλήματα όπως εκείνα που παρουσιάστηκαν τώρα και στο παρελθόν.
Το έργο εκκρεμεί από τη δεκαετία του ’90, προστίθεται στην ανακοίνωση.
Το Τμήμα Δημοσίων Έργων απορρίπτει επίσης τον ισχυρισμό ότι υπήρξε καθυστέρηση στην αξιολόγηση των προσφορών.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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