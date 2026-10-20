Ασθενής υψηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.
Μία σύννεφα και μία λιακάδα επιφυλάσσει ο καιρός - Έρχεται άνοδος της θερμοκρασίας
Η ασθενής υψηλή πίεση διατηρεί τον καιρό κυρίως αίθριο, με παροδικές νεφώσεις και τη θερμοκρασία να ανεβαίνει σταδιακά μέχρι την Παρασκευή, φτάνοντας κοντά στις κανονικές τιμές της εποχής.
Σήμερα, διαστήματα ηλιοφάνειας θα εναλλάσσονται με περιόδους αυξημένης συννεφιάς. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ, για να καταστούν προοδευτικά θαλάσσιοι, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 26 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και γύρω στους 15 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.
Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που τοπικά και κυρίως στα παράλια θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς και τοπικά παροδικά μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα παραμείνει γενικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 14 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 16 στα παράλια και γύρω στους 7 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.
Την Τετάρτη, την Πέμπτη αλλά και την Παρασκευή, ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος, ενώ κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες τοπικές νεφώσεις.
Η θερμοκρασία μέχρι την Παρασκευή θα σημειώσει σταδιακά άνοδο, για να βρεθεί έτσι κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές για την εποχή.
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