Στο στάδιο των ακροάσεων και των καταθέσεων μαρτύρων από την πλευρά της κατηγορούσας αρχής, εισήλθε η δίκη για τα χρυσά διαβατήρια με κατηγορούμενους τον πρώην υπουργό Μεταφορών Μάριο Δημητριάδη και τους Ανδρέα Δημητριάδη, Δημήτρη Δημητριάδη, Γιώργο Δημητριάδη, Ελένη Συμιλλίδη, Jing Wang, Josef Friedrich Santin και Βασιλική Γεωργίου Santin. Κατηγορούνται επίσης οι εταιρείες Andreas Demetriades & Co LLC και Delsk (Cyprus) Business Services Ltd.
Τεκμήρια για «χρυσά» διαβατήρια - Συνεχίζεται σήμερα στο Κακουργιοδικείο η ακρόαση της υπόθεσης
Μέλος της ανακριτικής ομάδας της Αστυνομίας άρχισε την κατάθεση των πρώτων τεκμηρίων στο πλαίσιο της εκδίκασης της 4ης υπόθεσης για το σκάνδαλο των πολιτογραφήσεων και των χρυσών διαβατηρίων
Κατά τη χθεσινή δικάσιμο ενώπιον του Κακουργιοδικείου στη Λευκωσία, άρχισε η κατάθεση των τεκμηρίων από μέλος της ανακριτικής ομάδας που διερεύνησε την υπόθεση. Ειδικότερα κατατέθηκαν τεκμήρια που αφορούν έγγραφα που εξασφαλίστηκαν στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης από το Υπουργείο Εσωτερικών και σχετίζονται με τη διαδικασία πολιτογράφησης προσώπων από την Κίνα και την Καμπότζη.
Εκ μέρους της κατηγορούσας Αρχής, η Χάρις Καραολίδου ανέφερε ότι τα τεκμήρια δεν θα κατατεθούν σύμφωνα με τη σειρά που αναγράφονται στον κατάλογο τεκμηρίων, αλλά άρχισε η κατάθεση των τεκμηρίων για τα οποία δεν έχουν ένταση οι συνήγοροι υπεράσπισης. Εκ των συνηγόρων υπεράσπισης, ο Ηλίας Στεφάνου ανέφερε ότι έχει ενημερωθεί η κατηγορούσα Αρχή ότι υπάρχει πρόθεση να υποβάλουν ένσταση σε σχέση με την κατάθεση συγκεκριμένων τεκμηρίων.
Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει σοβαρά αδικήματα, όπως διαφθορά, δεκασμό, δωροδοκία και επηρεασμό, καθώς και συνωμοσία για καταδολίευση. Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν επίσης κατηγορίες για φορολογικά αδικήματα που αφορούν τον ΦΠΑ, καθώς και για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Σε ό,τι αφορά τη συνέχεια, σήμερα είναι ορισμένη η υπόθεση όπου αναμένεται να συνεχιστεί η διαδικασία κατάθεσης των τεκμηρίων από το μέλος της ανακριτικής ομάδας. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν χθες, κατά τη σημερινή δικάσιμο αναμένεται να δοθούν ημερομηνίες για τη συνέχιση της εκδίκασης.
Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη, είναι η τέταρτη υπόθεση που εκδικάζεται και σχετίζεται με το σκάνδαλο των χρυσών διαβατηρίων και τις πολιτογραφήσεις ξένων υπηκόων στη βάση του κυπριακού προγράμματος πολιτογραφήσεων. Στις άλλες υποθέσεις δεν προέκυψαν καταδίκες ενώ σε μια εξ αυτών αποφασίστηκε επανεκδίκαση κατόπιν απόφασης του Εφετείου, κατόπιν έφεσης που είχε ασκήσει η Νομική Υπηρεσία. Η εν λόγω υπόθεση αφορά την πολιτογράφηση του Ιρανού Mehdi Ebrahimi Eshratabadi.
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