Με παραστάσεις από έξι ευρωπαϊκές χώρες και παράλληλες δράσεις για παιδιά και νεαρά άτομα, ολοκληρώθηκε το δεύτερο Σαββατοκύριακο του Φεστιβάλ σε Πάφο,Λεμεσό και Λευκωσία σύμφωνα με ανακοίνωση του Δ. Πάφου . Όπως αναφέρεται με επιτυχία ολοκληρώθηκε η τρίτη διοργάνωση του Διεθνούς Φεστιβάλ Παραστατικών Τεχνών για Παιδιά και Νεαρά Άτομα Mitsikouri, με τις παραστάσεις και τις παράλληλες δράσεις που πραγματοποιήθηκαν το Σαββατοκύριακο 17 και 18 Οκτωβρίου.
Ολοκληρώθηκε η 3η διοργάνωση του Διεθνούς Φεστιβάλ Παραστατικών Τεχνών Mitsikouri
Το Φεστιβάλ έφερε κοντά μικρούς και μεγάλους στη Λευκωσία, τη Λεμεσό και την Πάφο, προσφέροντας στο κοινό την ευκαιρία να γνωρίσει σύγχρονες δημιουργίες από τον χώρο των παραστατικών τεχνών για παιδιά και νεαρά άτομα.
Στο πλαίσιο της διοργάνωσης παρουσιάστηκαν έξι παραστάσεις από καλλιτεχνικές ομάδες και δημιουργούς από το Βέλγιο, τη Γαλλία, το Λουξεμβούργο, την Ολλανδία και τη Σουηδία. Συγκεκριμένα, το κοινό παρακολούθησε τις παραστάσεις «PLOCK!» από την Grensgeval, «Souvenirs» από τους Claire & Antho, «Coperta» από τη Rotondes, «WOW!» από την BonteHond, «DUST» από την Claire Parsons Co. και «Be Kind» από την Emilie Weisse Circustheater.
Το πρόγραμμα προστίθεται στην ανακοίνωση, εμπλουτίστηκε με παράλληλες δράσεις, δημιουργικές συναντήσεις και εργαστήρια, ενισχύοντας τη συμμετοχή των παιδιών και των νέων και προσφέροντας ευκαιρίες επαφής με διαφορετικές μορφές καλλιτεχνικής έκφρασης.
Η ολοκλήρωση της τρίτης διοργάνωσης επιβεβαιώνει τη σημασία της ανάπτυξης πολιτιστικών δράσεων που απευθύνονται στα παιδιά και στους νέους, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να ανακαλύπτουν τον κόσμο των παραστατικών τεχνών μέσα από την εμπειρία, τη δημιουργικότητα και τη συμμετοχή, καταλήγει η ανακοίνωση.
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