Από τα ηλεκτρικά ποδήλατα στο WeeDRIVE: Εκπαιδευτική δράση για τη βιώσιμη κινητικότητα στη Λεμεσό

Η δράση θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Πολιτιστικό Κέντρο «Πάνος Σολομωνίδης», από τις 09:00 έως τις 12:45, σε συνεργασία με το MaaSLab και τους υπόλοιπους τοπικούς εταίρους του ευρωπαϊκού έργου metaCCAZE.

Στόχος είναι η παρουσίαση της εμπειρίας από τις πιλοτικές εφαρμογές που υλοποιούνται στην πόλη, καθώς και η ανταλλαγή γνώσεων γύρω από τον σχεδιασμό και την εφαρμογή λύσεων κοινόχρηστης κινητικότητας μηδενικών εκπομπών.

Οι τρεις εφαρμογές που θα παρουσιαστούν

Το πρόγραμμα θα επικεντρωθεί σε τρεις από τις τέσσερις πιλοτικές εφαρμογές του metaCCAZE στη Λεμεσό.

Η πρώτη αφορά το WeeDRIVE, μια υπηρεσία μετακίνησης εφήβων κατόπιν ζήτησης, με τη χρήση μίνι λεωφορείων, η οποία αναπτύσσεται από το MaaSLab και την ΕΜΕΛ.

Η δεύτερη αφορά την υπηρεσία κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδηλάτων της NextBike, η οποία προσφέρει μια εναλλακτική επιλογή για τις καθημερινές μετακινήσεις στην πόλη.

Η τρίτη εφαρμογή είναι η Ψηφιακή Πλατφόρμα Μεταφορών και Ενέργειας (Transport and Energy Platform)του MaaSLab, η οποία αξιοποιεί δεδομένα και τεχνολογίες Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT), με στόχο την υποστήριξη του σχεδιασμού και της διαχείρισης των μεταφορών και της ενέργειας.

Από τις πιλοτικές εφαρμογές στην πράξη

Η εκπαιδευτική δράση εντάσσεται στις δραστηριότητες ανάπτυξης δεξιοτήτων του MetaSkills Hub, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου metaCCAZE.

Μέσα από παρουσιάσεις, ανταλλαγή εμπειριών και πρακτικές ασκήσεις, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να εξετάσουν τις προκλήσεις που προκύπτουν κατά την εφαρμογή τέτοιων λύσεων, τα επιχειρηματικά μοντέλα που μπορούν να υποστηρίξουν τη λειτουργία τους, τις απαιτήσεις των προμηθειών καινοτομίας, καθώς και τις δυνατότητες αξιοποίησής τους σε άλλες πόλεις.

Στην εκπαίδευση αναμένεται να συμμετάσχουν εκπρόσωποι τοπικών και εθνικών αρχών, φορέων μεταφορών, πανεπιστημίων, ερευνητικών οργανισμών και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών. Θα συμμετάσχουν επίσης εκπρόσωποι πόλεων που παρακολουθούν την εξέλιξη του έργου ως ακόλουθοι και παρατηρητές.

Μέσα από την πρωτοβουλία, ο Δήμος Λεμεσού και οι τοπικοί εταίροι MaaSLab, ΕΜΕΛ, NextBike και Oxygono επιδιώκουν να αξιοποιήσουν την εμπειρία των πιλοτικών εφαρμογών, ώστε να ενισχυθεί η δυνατότητα σχεδιασμού βιώσιμων λύσεων μετακίνησης.

Απώτερος στόχος είναι η βελτίωση της προσβασιμότητας, η μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης και των εκπομπών, καθώς και ο περιορισμός της εξάρτησης των πολιτών από το ιδιωτικό αυτοκίνητο.

Πληροφορίες συμμετοχής

Ημερομηνία: Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026

Ώρες διεξαγωγής: 09.00-12.45

Τοποθεσία: Δημοτικό Πολιτιστικό Κέντρο «Πάνος Σολομωνίδης», Λεμεσός.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας εγγραφής.