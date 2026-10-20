Πολυδύναμο Κέντρο,αύξηση μισθών 16% αντί συνολικής διερεύνησης των προβλημάτων: Παρέμβαση Γρηγοριάδη

Σύμφωνα με τον κ. Γρηγοριάδη, κατά τη συνεδρίαση εγκρίθηκε, κατά πλειοψηφία, αύξηση μισθών ύψους 16% για το προσωπικό, αντί να προωθηθεί μια συνολική θεσμική αντιμετώπιση των προβλημάτων που, όπως αναφέρει, έχουν καταγραφεί μέσω επαναλαμβανόμενων γραπτών αναφορών εργαζομένων και γονέων. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι η πρόταση για οργανωτική και διοικητική επαναξιολόγηση, οικονομικό έλεγχο και διερεύνηση των παραπόνων και καταγγελιών δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη στήριξη, λαμβάνοντας μόλις δύο ψήφους του ίδιου και του δημοτικού συμβούλου της ΔΗΠΑ, Ευκλείδη Αμβροσιάδη.

Στην παρέμβασή του, ο κ. Γρηγοριάδης κάνει λόγο για επαναλαμβανόμενα προβλήματα που αφορούν την οργάνωση και τον προγραμματισμό των εργασιών, την επικοινωνία της διεύθυνσης με το προσωπικό, καθώς και την επάρκεια των διαθέσιμων ανθρώπινων και υλικών πόρων. Παράλληλα, επικαλείται αναφορές εργαζομένων για συμπεριφορές που περιγράφονται ως απειλές, φωνές, προσβολές και εκφοβισμός, καθώς και για διακρίσεις στον εργασιακό χώρο.

Αναφέρει, επίσης, ότι έχουν διατυπωθεί παράπονα για πιέσεις προς εργαζομένους με προβλήματα υγείας. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στα παράπονα γονέων, τα οποία, σύμφωνα με τον δημοτικό σύμβουλο, αφορούν μεταξύ άλλων τη συμπεριφορά διευθυντικών στελεχών, την απαίτηση ιατρικών πιστοποιητικών χωρίς, όπως υποστηρίζει, θεσμική βάση, αλλά και περιστατικά ανεπαρκούς επίβλεψης παιδιών που ενδέχεται να εγείρουν ζητήματα ασφάλειας.

Ο κ. Γρηγοριάδης συνδέει, ακόμη, το αρνητικό εργασιακό κλίμα και την ψυχολογική πίεση με αποχωρήσεις προσωπικού, εκτιμώντας ότι η απώλεια έμπειρων εργαζομένων μπορεί να επηρεάζει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων, ο δημοτικός σύμβουλος εισηγείται τη σύσταση ανεξάρτητης επιτροπής του Δήμου, με συμμετοχή εν ενεργεία και πρώην εργαζομένων, για τη διερεύνηση των καταγγελιών. Παράλληλα, ζητά αξιολόγηση της διοίκησης του Κέντρου και λήψη μέτρων όπου αυτό κριθεί αναγκαίο, θεσμοθέτηση σαφών πρωτοκόλλων λειτουργίας, εκπαίδευση της διεύθυνσης και του προσωπικού σε θέματα διοίκησης, παιδαγωγικής και διαχείρισης κρίσεων, καθώς και δημιουργία ασφαλούς μηχανισμού υποβολής καταγγελιών χωρίς φόβο αντιποίνων. Εισηγείται, επίσης, δημόσια δέσμευση του Δήμου για την αποτροπή επανάληψης αντίστοιχων προβλημάτων.

Ο Ανδρέας Γρηγοριάδης χαρακτηρίζει την κατάσταση ως ζήτημα που απαιτεί άμεση θεσμική παρέμβαση, υποστηρίζοντας ότι οι αναφορές δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως μεμονωμένα περιστατικά, αλλά να διερευνηθούν συνολικά.

Όπως επισημαίνει, το Πολυδύναμο Κέντρο αποτελεί σημαντική κοινωνική δομή και η λειτουργία του πρέπει να διασφαλίζει τον επαγγελματισμό, την ασφάλεια των παιδιών και τον σεβασμό προς εργαζομένους και γονείς. Καταλήγοντας, δηλώνει ότι θα συνεχίσει να παρακολουθεί το ζήτημα, παρά το γεγονός ότι η πρότασή του δεν συγκέντρωσε την πλειοψηφία, μέχρι να εξευρεθεί οριστική λύση.