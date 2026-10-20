Τεθωρακισμένο της ΕΦ κατέληξε σε χωράφι μετά από ανατροπή στον αυτοκινητόδρομο - Στο νοσοκομείο προληπτικά δύο ΣΥΟΠ

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται ο ειδησεογραφικός ιστότοπος sigmalive, κατά τη διάρκεια της πορείας του οχήματος φέρεται να αποκόπηκε ο άξονάς του, γεγονός που οδήγησε στην εκτροπή και ανατροπή του σε παρακείμενο χωράφι, όπου τελικά ακινητοποιήθηκε.

Στο όχημα επέβαιναν δύο Συμβασιούχοι Οπλίτες (ΣΥΟΠ), οι οποίοι μεταφέρθηκαν προληπτικά σε νοσηλευτήριο για ιατρικές εξετάσεις.

Σε ανακοίνωσή που επικαλείται το sigmalive, το Υπουργείο Άμυνας αναφέρει ότι το ατύχημα σημειώθηκε όταν Τεθωρακισμένο Όχημα Μεταφοράς Προσωπικού (ΤΟΜΠ) τύπου VAB, το οποίο οδηγούσε Συμβασιούχος Οπλίτης της Εθνικής Φρουράς και στο οποίο επέβαινε ακόμη ένας ΣΥΟΠ ως συνοδηγός, ενώ κινείτο στην περιοχή της βιομηχανικής ζώνης επί του δρόμου Αυγόρου - Φρενάρους, παρεξέκλινε της πορείας του και ανατράπηκε σε γειτονικό αγροτεμάχιο.

Από το περιστατικό τραυματίστηκε ο συνοδηγός, ο οποίος διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Παραλιμνίου. Στο ίδιο νοσηλευτήριο μεταφέρθηκε προληπτικά και ο οδηγός.

Μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων ιατρικών εξετάσεων, αμφότεροι έλαβαν εξιτήριο, ενώ οι οικογένειές τους ενημερώθηκαν άμεσα για το συμβάν.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα.