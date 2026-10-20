Ακυρώθηκε η πτήση σου; Πλήρης επιστροφή χρημάτων σε 14 ημέρες - Τι αλλάζει στην ΕΕ

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η νομοθεσία αποσκοπεί στη βελτίωση της ενημέρωσης και της προστασίας των επιβατών όταν διαταράσσεται το ταξίδι τους, είτε μετακινούνται αεροπορικώς, σιδηροδρομικώς, οδικώς είτε διά θαλάσσης.

Οι κανόνες διευκρινίζουν τη διαδικασία επιστροφής χρημάτων για πτήσεις που ακυρώνονται και έχουν κρατηθεί μέσω ταξιδιωτικών πρακτορείων ή διαδικτυακών πλατφορμών. Οι επιβάτες θα δικαιούνται πλήρη επιστροφή, συμπεριλαμβανομένων τυχόν τελών διαμεσολάβησης, εντός 14 ημερών.

Οι αεροπορικές εταιρείες θα πρέπει να επιστρέφουν τα χρήματα στους μεσάζοντες εντός επτά ημερών, ενώ οι μεσάζοντες θα έχουν στη διάθεσή τους άλλες επτά ημέρες για να τα αποδώσουν στους επιβάτες. Θα πρέπει επίσης να ενημερώνουν τους ταξιδιώτες, κατά την κράτηση, για τους όρους επιστροφής χρημάτων.

Προβλέπεται ακόμη η καθιέρωση κοινών ευρωπαϊκών εντύπων για αιτήματα επιστροφής χρημάτων και αποζημίωσης. Τα έντυπα θα είναι διαθέσιμα σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ μέσω της ιστοσελίδας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι επιβάτες θα μπορούν να χρησιμοποιούν και ισοδύναμα έντυπα που διαθέτουν οι εταιρείες μεταφορών.

Οι νέες πρόνοιες δίνουν έμφαση στα δικαιώματα ατόμων με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα. Όταν είναι απαραίτητη η παρουσία συνοδού, αυτός θα μπορεί να ταξιδεύει δωρεάν και στις αεροπορικές μεταφορές, όπως ισχύει ήδη σε άλλα μέσα μεταφοράς.

Ενισχύονται επίσης οι αρμοδιότητες των εθνικών αρχών που είναι υπεύθυνες για την εφαρμογή της νομοθεσίας. Θα μπορούν να διενεργούν προληπτικούς ελέγχους και επιθεωρήσεις, ακόμη και χωρίς να έχει προηγηθεί καταγγελία επιβάτη.

Ο εισηγητής της νομοθεσίας, ο Ιταλός ευρωβουλευτής των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών Ματέο Ρίτσι, δήλωσε ότι οι κανόνες θα ενισχύσουν την προστασία των ταξιδιωτών και θα διασφαλίσουν ότι οι εταιρείες τηρούν τις υποχρεώσεις τους, χωρίς οι επιβάτες να χρειάζεται να προσφεύγουν στη Δικαιοσύνη.

«Δίνουμε προτεραιότητα στα δικαιώματα των πολιτών μας έναντι των κερδών των αεροπορικών εταιρειών», ανέφερε, επισημαίνοντας επίσης τη βελτίωση της προστασίας όσων αγοράζουν εισιτήρια μέσω μεσαζόντων και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα.

Οι επικαιροποιημένοι κανόνες πρέπει να εγκριθούν επισήμως από το Συμβούλιο της ΕΕ προτού δημοσιευθούν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ένωσης. Η εφαρμογή τους προβλέπεται να αρχίσει στις 23 Οκτωβρίου 2027.

Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΕ, περίπου 13 δισεκατομμύρια επιβάτες καλύπτονται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα δικαιώματα των επιβατών. Ο αριθμός αυτός αναμένεται να αυξηθεί στα 15 δισεκατομμύρια έως το 2030 και σχεδόν στα 20 δισεκατομμύρια έως το 2050.

Πηγή: ΚΥΠΕ