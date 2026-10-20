Κλείνει για έναν μήνα τμήμα του παραλιακού πεζόδρομου στην Πάφο για εργασίες αποκατάστασης

Για την εκτέλεση των εργασιών, θα παραμείνει προσωρινά κλειστό για το κοινό τμήμα μήκους περίπου 100 μέτρων, από το σημείο όπου ο πεζόδρομος συναντά το σιντριβάνι/καταρράκτη, μεταξύ των ξενοδοχείων Almyra και Alexander the Great, με κατεύθυνση προς τα δυτικά.

Ο Δήμος Πάφου καλεί τους πεζούς να χρησιμοποιούν, για την προσωρινή διακίνησή τους, τον πεζόδρομο που βρίσκεται μεταξύ των ξενοδοχείων Almyra και Alexander the Great και στη συνέχεια να συνεχίζουν την πορεία τους μέσω της λεωφόρου Ποσειδώνος.

Ωστόσο, επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη εναλλακτική διαδρομή δεν είναι κατάλληλη για χρήστες τροχοκαθισμάτων, γεγονός που αναδεικνύει τις δυσκολίες προσβασιμότητας κατά τη διάρκεια των εργασιών.

Ο Δήμος Πάφου διαβεβαιώνει ότι καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να περιοριστεί στο ελάχιστο η ταλαιπωρία του κοινού από την εκτέλεση του έργου.

Παράλληλα, απευθύνει έκκληση προς το κοινό για συνεργασία και κατανόηση, υπογραμμίζοντας την ανάγκη αποκατάστασης του πεζόδρομου στο παραλιακό μέτωπο της πόλης. Οι πολίτες καλούνται να λαμβάνουν υπόψη τις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τους πεζούς και να ακολουθούν τις υποδείξεις κατά τη διάρκεια των εργασιών.