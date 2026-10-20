Δικαίωσε τις τράπεζες το Ανώτατο: Αντισυνταγματικός ο νόμος που θα τις υποχρέωνε να παρέχουν λογαριασμούς σε πολύ μικρές επιχειρήσεις

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα, Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2026, η Νομική Υπηρεσία, η Ολομέλεια του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου έκρινε ότι βασικές διατάξεις του νόμου συνιστούν ανεπίτρεπτη παρέμβαση στην ελευθερία των τραπεζών να συνάπτουν συμβάσεις, κατά παράβαση του Άρθρου 26 του Συντάγματος.

Ο νόμος, με τίτλο «Ο περί της Συγκρισιμότητας των Τελών, της Αλλαγής Λογαριασμού Πληρωμών και της Πρόσβασης σε Λογαριασμούς Πληρωμών από τις Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις Νόμος του 2026», είχε ψηφιστεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων τον περασμένο Μάρτιο. Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τον παρέπεμψε στο Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο, ασκώντας το δικαίωμα που του παρέχει το Άρθρο 51.1 του Συντάγματος.

Τι προνοούσε ο νόμος

Με τη συγκεκριμένη νομοθεσία, η Βουλή επιχείρησε να επεκτείνει στις πολύ μικρές επιχειρήσεις το καθεστώς προστασίας που προβλέπει η ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/92/ΕΕ για τη συγκρισιμότητα των τραπεζικών τελών, την αλλαγή λογαριασμού πληρωμών και την πρόσβαση σε λογαριασμούς με βασικά χαρακτηριστικά.

Η Οδηγία είχε ενσωματωθεί στην κυπριακή νομοθεσία το 2017, ωστόσο οι σχετικές πρόνοιες κάλυπταν αποκλειστικά τους καταναλωτές. Με τον νέο νόμο, η Βουλή επιδίωξε να επεκτείνει το ίδιο πλαίσιο και στις πολύ μικρές επιχειρήσεις, επιβάλλοντας αντίστοιχες υποχρεώσεις στα αδειοδοτημένα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Κύπρο.

Γιατί κρίθηκε αντισυνταγματικός

Όπως αναφέρει η Νομική Υπηρεσία, το Δικαστήριο έκρινε ότι οι βασικές διατάξεις του νόμου περιόριζαν υπέρμετρα την ελευθερία των τραπεζών να αποφασίζουν εάν και με ποιους θα συνάπτουν συμβάσεις.

Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε ότι τα πιστωτικά ιδρύματα υποχρεώνονταν να παρέχουν συγκεκριμένους τραπεζικούς λογαριασμούς σε πολύ μικρές επιχειρήσεις, χωρίς να διαθέτουν επαρκή δυνατότητα αξιολόγησης των σχετικών κινδύνων και της επιχειρηματικής τους πολιτικής.

Παράλληλα, το Δικαστήριο διαπίστωσε ότι δεν είχε τεκμηριωθεί επαρκώς η ύπαρξη άμεσης και πιεστικής κοινωνικής ανάγκης που θα μπορούσε να δικαιολογήσει έναν τέτοιο περιορισμό της συμβατικής ελευθερίας.

Κατά την εξέταση της υπόθεσης, η Νομική Υπηρεσία, εκ μέρους του Προέδρου της Δημοκρατίας, είχε επίσης υποστηρίξει ότι ο νόμος παραβίαζε την αρχή της διάκρισης των εξουσιών, καθώς περιλάμβανε στοιχεία διοικητικής λειτουργίας. Είχε ακόμη εγείρει ζητήματα συμβατότητας με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επικαλούμενη διάκριση υπέρ των κυπριακών επιχειρήσεων έναντι προσώπων από άλλα κράτη μέλη και περιορισμό της επιχειρηματικής ελευθερίας.

Τελικά, το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο έκρινε ότι οι βασικές διατάξεις του νόμου παραβίαζαν το Άρθρο 26.1 και, κατ' επέκταση, το Άρθρο 179 του Συντάγματος.

Καθώς οι διατάξεις αυτές αποτελούσαν τον πυρήνα της νομοθεσίας, το Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι ο νόμος δεν μπορούσε να λειτουργήσει αυτοτελώς χωρίς αυτές, με αποτέλεσμα να κριθεί αντισυνταγματικός στο σύνολό του.

Την αναφορά, εκ μέρους του Προέδρου της Δημοκρατίας, χειρίστηκε η Ανώτερη Δικηγόρος της Δημοκρατίας, Έλενα Συμεωνίδου.