Επικίνδυνες ουσίες εντοπίστηκαν σε δύο παιχνίδια τύπου «Squishies»

Η εκστρατεία ελέγχου έγινε έπειτα από δημοσιεύματα και ειδοποιήσεις στο ευρωπαϊκό σύστημα ταχείας προειδοποίησης Safety Gate για βενζόλιο σε παρόμοια προϊόντα. Τα δείγματα αναλύθηκαν εργαστηριακά για την περιεκτικότητά τους σε βενζόλιο και φθαλικούς εστέρες. Το ΤΕΕ αναφέρει ότι ξεκίνησε η διαδικασία απόσυρσης των δύο προϊόντων που δεν συμμορφώνονται από την κυπριακή αγορά.

Οι φθαλικοί εστέρες χαρακτηρίζονται ως τοξικές για την αναπαραγωγή ουσίες και η χρήση τους σε παιχνίδια περιορίζεται βάσει του Κανονισμού REACH. Το ΤΕΕ καλεί τους καταναλωτές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν αγοράζουν τα συγκεκριμένα παιχνίδια, καθώς κυκλοφορούν διαφορετικές παραλλαγές, επώνυμα προϊόντα και απομιμήσεις, που ενδέχεται να διαφέρουν ως προς τη σύσταση και τη συμμόρφωσή τους με τη νομοθεσία.

Πηγή: ΚΥΠΕ