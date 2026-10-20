Χημικές ουσίες σε συγκεντρώσεις που υπερβαίνουν τα νομοθετικά όρια εντοπίστηκαν σε δύο από τα 18 δείγματα μαλακών παιχνιδιών τύπου «Squishies» και «Dumplings» που εξετάστηκαν στην κυπριακή αγορά, σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ).
Επικίνδυνες ουσίες εντοπίστηκαν σε δύο παιχνίδια τύπου «Squishies»
Έλεγχοι σε 18 μαλακά παιχνίδια στην κυπριακή αγορά έδειξαν ότι δύο περιείχαν χημικές ουσίες σε συγκεντρώσεις πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια.
Η εκστρατεία ελέγχου έγινε έπειτα από δημοσιεύματα και ειδοποιήσεις στο ευρωπαϊκό σύστημα ταχείας προειδοποίησης Safety Gate για βενζόλιο σε παρόμοια προϊόντα. Τα δείγματα αναλύθηκαν εργαστηριακά για την περιεκτικότητά τους σε βενζόλιο και φθαλικούς εστέρες. Το ΤΕΕ αναφέρει ότι ξεκίνησε η διαδικασία απόσυρσης των δύο προϊόντων που δεν συμμορφώνονται από την κυπριακή αγορά.
Οι φθαλικοί εστέρες χαρακτηρίζονται ως τοξικές για την αναπαραγωγή ουσίες και η χρήση τους σε παιχνίδια περιορίζεται βάσει του Κανονισμού REACH. Το ΤΕΕ καλεί τους καταναλωτές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν αγοράζουν τα συγκεκριμένα παιχνίδια, καθώς κυκλοφορούν διαφορετικές παραλλαγές, επώνυμα προϊόντα και απομιμήσεις, που ενδέχεται να διαφέρουν ως προς τη σύσταση και τη συμμόρφωσή τους με τη νομοθεσία.
Πηγή: ΚΥΠΕ
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.