Με drones οι επιχειρήσεις καταπολέμησης κουνουπιών στη Λάρνακα

Την Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου, η Δημοτική Υγειονομική Υπηρεσία πραγματοποίησε στοχευμένο αεροψεκασμό με drone σε επιλεγμένη περιοχή, η οποία είχε αξιολογηθεί ως εστία αναπαραγωγής κουνουπιών.

Σύμφωνα με τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας, ο Δήμος προτίθεται να συνεχίσει τη χρήση της τεχνολογίας. Έχουν εντοπιστεί και άλλες δύσβατες περιοχές, τόσο στην πόλη της Λάρνακας όσο και στα δημοτικά διαμερίσματα, όπου απαιτούνται ανάλογες παρεμβάσεις.

Η χρήση των drones αναμένεται να ενισχύσει τις δράσεις καταπολέμησης των κουνουπιών, μεταξύ των οποίων και του είδους Aedes aegypti.

Ο Δήμος δίνει έμφαση στην πρόληψη, την έγκαιρη παρέμβαση και τη συστηματική επιτήρηση, μέσα από προγράμματα που εφαρμόζουν καθημερινά τα συνεργεία ανθελονοσιακής εργασίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ