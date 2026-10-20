Ο Δήμος Λάρνακας αξιοποιεί drones στις επιχειρήσεις καταπολέμησης των κουνουπιών, ώστε να μπορεί να παρεμβαίνει και σε δύσβατες περιοχές, στις οποίες η πρόσβαση με συμβατικά μέσα είναι ιδιαίτερα δύσκολη.
Με drones οι επιχειρήσεις καταπολέμησης κουνουπιών στη Λάρνακα
Στοχευμένος αεροψεκασμός πραγματοποιήθηκε σε περιοχή που αξιολογήθηκε ως εστία αναπαραγωγής κουνουπιών, ενώ ο Δήμος σχεδιάζει να συνεχίσει τη χρήση drones.
Την Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου, η Δημοτική Υγειονομική Υπηρεσία πραγματοποίησε στοχευμένο αεροψεκασμό με drone σε επιλεγμένη περιοχή, η οποία είχε αξιολογηθεί ως εστία αναπαραγωγής κουνουπιών.
Σύμφωνα με τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας, ο Δήμος προτίθεται να συνεχίσει τη χρήση της τεχνολογίας. Έχουν εντοπιστεί και άλλες δύσβατες περιοχές, τόσο στην πόλη της Λάρνακας όσο και στα δημοτικά διαμερίσματα, όπου απαιτούνται ανάλογες παρεμβάσεις.
Η χρήση των drones αναμένεται να ενισχύσει τις δράσεις καταπολέμησης των κουνουπιών, μεταξύ των οποίων και του είδους Aedes aegypti.
Ο Δήμος δίνει έμφαση στην πρόληψη, την έγκαιρη παρέμβαση και τη συστηματική επιτήρηση, μέσα από προγράμματα που εφαρμόζουν καθημερινά τα συνεργεία ανθελονοσιακής εργασίας.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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