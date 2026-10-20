Δάσκαλος Στυλιανού: Δεν υπήρξε σχολικός εκφοβισμός στη Β΄ και Γ΄ Δημοτικού

Απαντώντας στις υποβολές των συνηγόρων υπεράσπισης του πατέρα και της μητέρας του Στυλιανού, ο μάρτυρας είπε ότι δεν υπήρξαν περιστατικά σχολικού εκφοβισμού σε βάρος του παιδιού. Ανέφερε ότι ήταν παρών στην τάξη κατά τη διάρκεια των μαθημάτων και συχνά στην αυλή στα διαλείμματα. Στην αντεξέταση συζητήθηκαν επίσης η φροντίδα και η συμπεριφορά του παιδιού στο σχολείο, οι οικονομικές δυσκολίες της οικογένειας και πληροφορίες για ενδεχόμενα περιστατικά βίας.

Κατά την αντεξέταση από τον δικηγόρο του πατέρα, Κωνσταντίνο Καζαντζή, ο μάρτυρας κλήθηκε να εξηγήσει γιατί λεπτομέρειες για την κατάσταση του παιδιού, τις οποίες ανέφερε στην κυρίως εξέτασή του, δεν περιλαμβάνονταν στην κατάθεσή του στον ποινικό ανακριτή. Απάντησε ότι τότε ήταν συναισθηματικά φορτισμένος και δεν είχε προετοιμαστεί, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να διακόψουν αρκετές φορές. «Να σας το πω λαϊκά, έπιανε με το κλάμα», είπε, προσθέτοντας ότι θυμήθηκε περισσότερα περιστατικά όταν ξαναδιάβασε την κατάθεσή του, λίγες ημέρες πριν από την παρουσία του στο δικαστήριο.

Ερωτηθείς αν ένιωθε τύψεις, είπε ότι μετά την κηδεία του Στυλιανού οι εκπαιδευτικοί συζήτησαν αν θα μπορούσαν να είχαν κάνει κάτι περισσότερο για το παιδί, χωρίς να βρουν απάντηση. «Και εγώ ακόμα και σήμερα δεν βρήκα κάτι παραπάνω που θα μπορούσα να κάνω», ανέφερε.

Για την έντονη μυρωδιά του παιδιού, ο μάρτυρας εξήγησε ότι περιέγραψε στην κυρίως εξέταση περιστατικά που δεν είχε συμπεριλάβει στην αρχική του κατάθεση, ώστε να καταδείξει την έκταση του προβλήματος. Διευκρίνισε ότι δεν ήθελε να προσβάλει τη μνήμη του Στυλιανού, τον οποίο, όπως είπε, αγαπούσε όπως και τα υπόλοιπα παιδιά.

Σε σχέση με την προσωπική υγιεινή του παιδιού, είπε ότι από την αρχή της Β΄ Δημοτικού ο ίδιος και η συνοδός το βοηθούσαν καθημερινά να πλένει το πρόσωπό του, να χτενίζεται και γενικά να είναι πιο περιποιημένο. Με τον καιρό η κατάσταση βελτιώθηκε και η βοήθεια προσφερόταν όταν κρινόταν αναγκαία.

Ο κ. Καζαντζής υποστήριξε ότι δεν ήταν λογικό ο Στυλιανός να μην μπορούσε να αυτοεξυπηρετείται, ενώ μπορούσε από την ηλικία των έξι ή επτά ετών να καθαρίζει τη φάρμα και να φροντίζει τα ζώα. Ο μάρτυρας απάντησε ότι οι δεξιότητες αποκτώνται με διδασκαλία. «Ένα μωρό για να μάθει κάτι, πρέπει να του το διδάξεις. Αν του διδάξεις να αρμέγει, θα μάθει να αρμέγει. Αν δεν του διδάξεις πώς να πλένει τα δόντια του, δεν θα ξέρει να το κάνει», είπε.

Σε υποβολή ότι τα άλλα παιδιά απέφευγαν να κάθονται δίπλα στον Στυλιανό λόγω της συμπεριφοράς του και όχι της μυρωδιάς του, ο μάρτυρας επέμεινε ότι η μυρωδιά ήταν ο λόγος. Ο δικηγόρος του πατέρα υποστήριξε επίσης ότι τα παιδιά έκαναν μπούλινγκ στον Στυλιανό επειδή ήταν αργός, λόγω της εμφάνισής του και επειδή είχε συνεχώς συνοδό. Ο μάρτυρας είπε ότι από τις πρώτες ημέρες της σχολικής χρονιάς έγιναν προσπάθειες ώστε οι μαθητές να παίζουν και να συνεργάζονται μαζί του και επανέλαβε: «Δεν μπορώ να δεχτώ για τους μαθητές μου ότι έκαναν μπούλινγκ στον Στυλιανό».

Ο εκπαιδευτικός ανέφερε ότι δεν υπήρξε περιστατικό σχολικού εκφοβισμού σε βάρος του παιδιού στη Β΄ και Γ΄ Δημοτικού, καθώς ήταν παρών στην τάξη και στην αυλή στα διαλείμματα. Αναγνώρισε, ωστόσο, ότι ορισμένα παιδιά δεν ήθελαν να κάθονται κοντά του λόγω της μυρωδιάς. Πρόσθεσε ότι τα ρούχα και τα τρόφιμα που δίνονταν στην οικογένεια προσφέρονταν διακριτικά, χωρίς την παρουσία των άλλων μαθητών, και ότι μάθαινε στα παιδιά να σέβονται την εμφάνιση κάθε ανθρώπου. Για τη συνοδό, είπε ότι είχε υπάρξει και σε άλλες τάξεις ενήλικας για την υποστήριξη μαθητή, τον οποίο παρουσίαζε ως «βοηθό τάξης». Συμπλήρωσε ότι στην τάξη του Στυλιανού δεν υπήρχε μαθητής που να παραβιάζει κανόνες σεβασμού και ότι «ήμασταν γενικά μια φρόνιμη τάξη και συνεργάσιμη».

Ο κ. Καζαντζής υποστήριξε ότι η συμπεριφορά του Στυλιανού βελτιωνόταν όσο μεγάλωνε και ότι οι αντιδράσεις του σε μικρότερη ηλικία ενδεχομένως να συνδέονταν με το επίπεδο ωριμότητάς του. Ο εκπαιδευτικός διαφώνησε: «Ένα παιδί της Β΄ τάξης που γκρεμίζει τάξεις, είτε θέλει να μας δώσει κάποια μηνύματα είτε έχει κάποια έλλειψη στις ανάγκες του, είτε αυτές είναι συναισθηματικές είτε υλικές».

Κατά την αντεξέταση από τον δικηγόρο της μητέρας, Άγγελο Ιωάννου, ο μάρτυρας επιβεβαίωσε ότι εκείνη τον ρωτούσε συχνά για την πρόοδο του παιδιού και ότι ο ίδιος αφιέρωνε περισσότερο χρόνο στην επικοινωνία μαζί της απ’ ό,τι με άλλους γονείς.

Για το πρωινό του παιδιού, είπε ότι ήταν ελλιπές καθ’ όλη τη διάρκεια της Β΄ Δημοτικού. Η μητέρα είχε συμφωνήσει με την ιδιοκτήτρια της σχολικής καντίνας να παίρνει ο Στυλιανός φαγητό και να την πληρώνει σταδιακά, συμφωνία που έγινε περίπου στα μέσα ή προς το τέλος της σχολικής χρονιάς. Ο μάρτυρας πρόσθεσε ότι ο ίδιος, η συνοδός και η ιδιοκτήτρια φρόντιζαν να μην μένει νηστικός. «Πάντα βρίσκαμε μια λύση για το πρωινό, γενικά δεν έμενε νηστικός», είπε, σημειώνοντας ότι κάποιες ημέρες δεν είχε τίποτα μαζί του.

Σε υποβολή ότι η μητέρα ενδιαφερόταν ειλικρινά για τη μαθησιακή πρόοδο και την ευρύτερη εξέλιξη του παιδιού, ο μάρτυρας είπε ότι ίσως να συμφωνούσε στην αρχή της σχολικής χρονιάς, αλλά «στην πορεία κατάλαβα ότι πολλά από τα λεγόμενα της μητέρας δεν ήταν αληθή».

Ερωτηθείς για την αναφορά στην κατάθεσή του ότι η μητέρα έδινε την εντύπωση πως δεν προσπαθούσε πραγματικά και ότι ίσως το ενδιαφέρον της δεν ήταν ειλικρινές, καθώς επιδίωκε να αποφύγει περαιτέρω εμπλοκή των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας (ΥΚΕ), είπε ότι αυτή ήταν η δική του εκτίμηση με βάση όσα είχε αντιληφθεί. Στις πολυθεματικές συναντήσεις, εξήγησε, συζητούνταν κατά καιρούς το ενδεχόμενο απομάκρυνσης των παιδιών από την οικογένεια. Ο ίδιος θεώρησε ότι η μητέρα φοβόταν μια τέτοια εξέλιξη και προσπαθούσε να παρουσιάζει ότι ο Στυλιανός τα πήγαινε καλά, ενώ, όπως είπε, «ήταν συγκαλυπτική σε κάποια θέματα».

Τέλος, ερωτηθείς από τον κ. Ιωάννου αν μπορούσε να αποκλείσει περιστατικά εκφοβισμού από μαθητές άλλων τάξεων, ο μάρτυρας απάντησε ότι δεν υπήρξε περιστατικό σχολικού εκφοβισμού σε βάρος του Στυλιανού. Κατά τα διαλείμματα, είπε, η συνοδός ήταν μαζί με το παιδί και δεν του είχε αναφέρει κάτι σχετικό, ενώ ο ίδιος και άλλοι εκπαιδευτικοί επιτηρούσαν τους μαθητές στην αυλή. Η αντεξέταση του μάρτυρα θα συνεχιστεί την Τετάρτη.

Η υπόθεση αφορά τον θάνατο του 14χρονου Στυλιανού Κωνσταντίνου τον Σεπτέμβριο του 2019 και εξετάζει κατά πόσο υπήρξαν ευθύνες τόσο εντός της οικογένειας όσο και από πλευράς κρατικών υπηρεσιών.

Πηγή: ΚΥΠΕ