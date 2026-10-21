Κύπριοι φοιτητές μιλούν στον «Π» για τον εφιάλτη του Παρισιού: «Χάθηκα μέσα στα επεισόδια, δεν έχω ξαναδεί τόση οργή»

Με ανησυχία βιώνουν την όλη κατάσταση Κύπριοι φοιτητές που ζουν και σπουδάζουν στο Παρίσι. Μιλώντας στον «Π», η 18χρονη Μαρία Παπαγεωργίου, η οποία βρίσκεται στη γαλλική πρωτεύουσα μόλις έναν μήνα, περιγράφει όσα έζησε όταν βρέθηκε εν μέσω των επεισοδίων, αλλά και τις εικόνες καταστροφής που αντίκρισε την επόμενη ημέρα. Από την πλευρά του, ο 27χρονος Κωνσταντίνος Ζαχαρίου, που ζει τα τελευταία επτά χρόνια στο Παρίσι, εξηγεί γιατί η σημερινή κατάσταση τον προβληματίζει περισσότερο από προηγούμενες κινητοποιήσεις. Παρότι τις τελευταίες ημέρες επικρατεί σχετική ηρεμία, η ανησυχία για το ενδεχόμενο νέων επεισοδίων παραμένει.

«Χαμένη μέσα στα επεισόδια»

Μόλις έναν μήνα βρίσκεται στο Παρίσι η 18χρονη Μαρία Παπαγεωργίου, η οποία έφτασε στη γαλλική πρωτεύουσα στα μέσα Σεπτεμβρίου για να αρχίσει τις σπουδές της στη Σορβόννη, στον τομέα της Ιστορίας και της Αρχαιολογίας. Η νεαρή Κύπρια δεν είχε προλάβει καλά καλά να προσαρμοστεί στη νέα της καθημερινότητα, όταν βρέθηκε αντιμέτωπη με τις αναταραχές που συγκλονίζουν τη Γαλλία.

«Ήρθα στο Παρίσι γεμάτη ενθουσιασμό, για να σπουδάσω και να γνωρίσω μια καινούργια πόλη, μια καινούργια χώρα. Δεν περίμενα ότι πριν συμπληρώσω έναν μήνα εδώ θα ζούσα κάτι τέτοιο», είναι ο τρόπος με τον οποίο περιγράφει την απότομη αλλαγή στην καθημερινότητά της.

Η 18χρονη παραμένει σοκαρισμένη από όσα έζησε το Σάββατο, όταν βρέθηκε μέσα στην αναταραχή, προσπαθώντας να επιστρέψει στο σπίτι της. Μη γνωρίζοντας ακόμη καλά τους δρόμους του Παρισιού, έχασε τον προσανατολισμό της και πέρασε αρκετές ώρες προσπαθώντας να απομακρυνθεί από τα επεισόδια.

Εκείνο, ωστόσο, που φαίνεται να την έχει συγκλονίσει περισσότερο είναι οι εικόνες που αντίκρισε την επόμενη ημέρα. Σε δρόμους όπου είχαν σημειωθεί λεηλασίες είδε μικροκαταστηματάρχες να προσπαθούν να περισώσουν ό,τι απέμεινε από τις επιχειρήσεις τους. Θυμάται ανθρώπους να κλαίνε, ενώ περιγράφει χαρακτηριστικά την περίπτωση μιας γυναίκας, πιθανότατα ιδιοκτήτριας καταστήματος, η οποία βρισκόταν σε ημιλιπόθυμη κατάσταση και παραμιλούσε. «Αυτές οι εικόνες δεν φεύγουν εύκολα από το μυαλό σου» ανέφερε.

Η Μαρία συζητά όσα συμβαίνουν με Γάλλους συμφοιτητές της, αλλά και με άλλους Κύπριους που γνωρίζει στο Παρίσι. Όπως αναφέρει, οι Γάλλοι είναι εξοικειωμένοι με τις διαδηλώσεις, ωστόσο ακόμη και εκείνοι προβληματίζονται από την έκταση που πήραν τα επεισόδια.

Παρότι τις τελευταίες ημέρες η κατάσταση παρουσιάζεται πιο ήρεμη, η ίδια παραμένει ιδιαίτερα προσεκτική στις μετακινήσεις της, καθώς ανησυχεί ότι η ένταση μπορεί να αναζωπυρωθεί.

Την ίδια ώρα, οι γονείς της στην Κύπρο επικοινωνούν συνεχώς μαζί της, παρακολουθώντας με αγωνία τις εικόνες από τη Γαλλία. «Με παίρνουν συνέχεια τηλέφωνο για να δουν αν είμαι καλά. Προσπαθώ να τους καθησυχάζω, αλλά η αλήθεια είναι ότι ανησυχώ κι εγώ. Τώρα είναι κάπως πιο ήρεμα τα πράγματα, όμως κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες». Όσον αφορά τις κυπριακές αρχές, η 18χρονη αναφέρει ότι δεν έχει δεχθεί προσωπική επικοινωνία ούτε από την Πρεσβεία της Κύπρου στο Παρίσι, ούτε από το Υπουργείο Εξωτερικών.

«Δεν έχω ξαναδεί τέτοια οργή»

Επτά χρόνια ζει στη γαλλική πρωτεύουσα ο 27χρονος Κωνσταντίνος Ζαχαρίου. Έφτασε στο Παρίσι για τις προπτυχιακές του σπουδές και σήμερα συνεχίζει με μεταπτυχιακό επίπεδο στο διεθνές δίκαιο. Στο διάστημα αυτό έχει βιώσει αρκετές κινητοποιήσεις και περιόδους κοινωνικής έντασης, ωστόσο, όπως περιγράφει, όσα εκτυλίσσονται τις τελευταίες εβδομάδες τον έχουν προβληματίσει ιδιαίτερα. «Έχω ζήσει ξανά διαδηλώσεις και επεισόδια στη Γαλλία. Αυτό που βλέπουμε όμως τώρα είναι διαφορετικό. Υπάρχει πολύ μεγάλη ένταση και κυρίως μια οργή που δεν ξέρω πού μπορεί να οδηγήσει».

Εκείνο που του προκαλεί μεγαλύτερη εντύπωση είναι η έκταση που έχουν λάβει οι κινητοποιήσεις και η συμμετοχή ανθρώπων διαφορετικών ηλικιών. Όπως σημειώνει, οι αντιδράσεις ξεκίνησαν από τους μαθητές και σταδιακά επεκτάθηκαν, με αποτέλεσμα σήμερα στους δρόμους να βρίσκονται από έφηβοι μέχρι ηλικιωμένοι. «Αυτό είναι που με ανησυχεί περισσότερο, γιατί δεν πρόκειται για μια αντίδραση που θα σταματήσει απαραίτητα από τη μια ημέρα στην άλλη» πρόσθεσε.

Ο Κωνσταντίνος εκτιμά ότι η κουλτούρα της διαμαρτυρίας είναι πολύ πιο έντονη στη Γαλλία απ' ό,τι στην Κύπρο. Η κοινωνική δυσαρέσκεια, όπως την αντιλαμβάνεται μέσα από την καθημερινότητά του και τις συζητήσεις με συμφοιτητές του, δεν φαίνεται να έχει υποχωρήσει, παρά την αποκλιμάκωση των τελευταίων ημερών.

Ιδιαίτερα τον προβληματίζει και η συμμετοχή νεαρών ατόμων στα βίαια επεισόδια. Όπως περιγράφει, μεταξύ συμφοιτητών του κυκλοφορούν βίντεο από το TikTok και άλλες πλατφόρμες, στα οποία ορισμένοι ισχυρίζονται ότι αναγνώρισαν γνωστά τους πρόσωπα να συμμετέχουν ακόμη και σε λεηλασίες καταστημάτων. Πρόκειται για αναφορές που ο ίδιος μεταφέρει και όχι για περιστατικά που έχουν ανεξάρτητα επιβεβαιωθεί.

Οι εικόνες της έντονης αστυνομικής παρουσίας, οι απαγορεύσεις διαδηλώσεων και οι περιορισμοί κυκλοφορίας σε συγκεκριμένες περιοχές, του ξυπνούν επίσης δυσάρεστες αναμνήσεις από την περίοδο της πανδημίας.

«Όταν βλέπεις ξανά παντού αστυνομικούς και ακούς για περιορισμούς στις μετακινήσεις, δεν μπορείς να μη θυμηθείς την εποχή του κορωνοϊού. Ήταν μια πολύ δύσκολη περίοδος για όσους ζούσαμε εδώ και προσωπικά δεν θα ήθελα να ξαναζήσω κάτι αντίστοιχο».

Παρά τη σχετική ηρεμία των τελευταίων ημερών, ο 27χρονος δεν θεωρεί ότι η κατάσταση έχει οριστικά εκτονωθεί. Εκείνο που τον ανησυχεί δεν είναι μόνο η πιθανότητα νέων επεισοδίων, αλλά και το γεγονός ότι η δυσαρέσκεια που έβγαλε τόσο κόσμο στους δρόμους, παραμένει. «Το βλέπω από γνωστούς μου, απο συμφοιτητές μου, οι οποίοι είναι ακόμα οργισμένοι με την κυβέρνηση και δεν βλέπουν να έχει αλλάξει κάτι μετά τα επεισόδια του Σαββάτου, επομένως γνωρίζοντας πώς λειτουργούν οι Γάλλοι ως λαός, δεν πιστεύω ότι έχει τελειώσει κάτι» τόνισε.