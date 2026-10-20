Περιστατικό κατά το οποίο επτά τυφλοί αναγκάστηκαν να κατέβουν από λεωφορείο στη μέση δρόμου στην Αραδίππου, σε ώρα αιχμής, καταγγέλλει η Παγκύπρια Οργάνωση Τυφλών. Σύμφωνα με ανακοίνωσή της, το όχημα παρουσίασε μηχανικό πρόβλημα και οι επιβάτες χρειάστηκε να ειδοποιήσουν τους οικείους τους για να τους παραλάβουν, καθώς, όπως αναφέρει, δεν μερίμνησαν γι’ αυτό ούτε η εταιρεία που διαθέτει το λεωφορείο ούτε η Σχολή Τυφλών.
Επτά τυφλοί έμειναν στη μέση του δρόμου στην Αραδίππου - «Μόνο από τύχη δεν υπήρξαν θύματα»
Η Παγκύπρια Οργάνωση Τυφλών καταγγέλλει ότι το όχημα που μεταφέρει εκπαιδευόμενους στη Σχολή Τυφλών είναι ακατάλληλο και επικίνδυνο, ενώ ζητά να διερευνηθούν τα προβλήματα και να αντικατασταθεί.
Περίπου 25 εκπαιδευόμενοι τυφλοί μεταβαίνουν κάθε εβδομάδα στη Σχολή Τυφλών για να παρακολουθήσουν πρόγραμμα κατάρτισης σε διάφορους τομείς. Το μικρό λεωφορείο 20 θέσεων που διαθέτει το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας παραλαμβάνει εκπαιδευόμενους από τις επαρχίες Λάρνακας και Αμμοχώστου και τους μεταφέρει από και προς τη Λευκωσία. Η διαδρομή διαρκεί κάθε φορά περισσότερο από δύο ώρες.
Η Οργάνωση χαρακτηρίζει το λεωφορείο ακατάλληλο και υποστηρίζει ότι θέτει σε άμεσο κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα των επιβατών. Αναφέρει ότι για περισσότερο από δύο χρόνια οι εκπαιδευόμενοι εκφράζουν παράπονα για μηχανικά προβλήματα, την ασφάλεια του οχήματος και τον τρόπο οδήγησης, σημειώνοντας ότι οι οδηγοί δεν φαίνεται να είναι «επαγγελματίες».
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η πόρτα του λεωφορείου δεν ανοίγει εύκολα και μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τους επιβάτες κατά την είσοδο και την έξοδό τους. Τα παράθυρα, προστίθεται, ανοίγουν ξαφνικά κατά τη διαδρομή χειμώνα και καλοκαίρι και είναι στερεωμένα με σύρμα. Υπάρχουν επίσης καθίσματα με τόσο φθαρμένες ταπετσαρίες, ώστε οι εκπαιδευόμενοι αναγκάζονται να κάθονται στα σίδερα, ενώ το όχημα είναι πολύ λερωμένο.
Η Οργάνωση αναφέρει ότι, κατά την αλλαγή ταχύτητας σε λεωφόρο της Αραδίππου, το λεωφορείο τραντάχτηκε και ακούστηκαν θόρυβοι από κάτω, με κίνδυνο ανατροπής. Οι επτά επιβάτες κατέβηκαν στη μέση του δρόμου, ενώ ανάμεσά τους βρίσκονταν και τυφλοκωφοί, τους οποίους συγκρατούσαν με δυσκολία οι συνάδελφοί τους, καθώς δεν γνώριζαν τι συνέβαινε και ήθελαν να κατέβουν. Αφού περίμεναν για αρκετή ώρα, ενημέρωσαν τους οικείους τους, οι οποίοι τους παρέλαβαν από το σημείο.
Η Παγκύπρια Οργάνωση Τυφλών σημειώνει ότι, παρά τις σχετικές παρεμβάσεις των εκπαιδευομένων προς τη Σχολή Τυφλών και το Υπουργείο, δεν έγιναν ενέργειες για την αντικατάσταση του λεωφορείου με κατάλληλο, ασφαλές και προσβάσιμο μέσο μεταφοράς.
Η Οργάνωση κάνει λόγο για περιφρόνηση των τυφλών, παραβίαση των δικαιωμάτων τους και υποβιβασμό τους σε πολίτες δεύτερης κατηγορίας. «Μόνο από τύχη δεν υπήρξαν θύματα», αναφέρει, προσθέτοντας ότι οι αρμόδιοι του Υπουργείου Παιδείας δίνουν, όπως υποστηρίζει, κούφιες υποσχέσεις στους εκπαιδευόμενους, οι οποίοι ταλαιπωρούνται καθημερινά για να παρακολουθήσουν κατάρτιση.
Η Οργάνωση αναφέρει ότι απέστειλε επιστολή στο Υπουργείο Παιδείας, προειδοποιώντας πως, αν συνεχιστεί η αδιαφορία και η προσβολή της αξιοπρέπειας των τυφλών, θα αναγκαστούν να σταματήσουν να μεταβαίνουν στη Σχολή, με αποτέλεσμα να στερηθούν το δικαίωμα στην εκπαίδευση και την κατάρτιση.
Παράλληλα, ζητά επανειλημμένα να διερευνηθούν τα σοβαρά ζητήματα στη μεταφορά των τυφλών, τα οποία, όπως αναφέρει, αποδείχθηκε ότι θέτουν σε κίνδυνο ακόμη και τη ζωή τους.
Πηγή: ΚΥΠΕ
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.