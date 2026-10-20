Επτά τυφλοί έμειναν στη μέση του δρόμου στην Αραδίππου - «Μόνο από τύχη δεν υπήρξαν θύματα»

Περίπου 25 εκπαιδευόμενοι τυφλοί μεταβαίνουν κάθε εβδομάδα στη Σχολή Τυφλών για να παρακολουθήσουν πρόγραμμα κατάρτισης σε διάφορους τομείς. Το μικρό λεωφορείο 20 θέσεων που διαθέτει το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας παραλαμβάνει εκπαιδευόμενους από τις επαρχίες Λάρνακας και Αμμοχώστου και τους μεταφέρει από και προς τη Λευκωσία. Η διαδρομή διαρκεί κάθε φορά περισσότερο από δύο ώρες.

Η Οργάνωση χαρακτηρίζει το λεωφορείο ακατάλληλο και υποστηρίζει ότι θέτει σε άμεσο κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα των επιβατών. Αναφέρει ότι για περισσότερο από δύο χρόνια οι εκπαιδευόμενοι εκφράζουν παράπονα για μηχανικά προβλήματα, την ασφάλεια του οχήματος και τον τρόπο οδήγησης, σημειώνοντας ότι οι οδηγοί δεν φαίνεται να είναι «επαγγελματίες».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η πόρτα του λεωφορείου δεν ανοίγει εύκολα και μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τους επιβάτες κατά την είσοδο και την έξοδό τους. Τα παράθυρα, προστίθεται, ανοίγουν ξαφνικά κατά τη διαδρομή χειμώνα και καλοκαίρι και είναι στερεωμένα με σύρμα. Υπάρχουν επίσης καθίσματα με τόσο φθαρμένες ταπετσαρίες, ώστε οι εκπαιδευόμενοι αναγκάζονται να κάθονται στα σίδερα, ενώ το όχημα είναι πολύ λερωμένο.

Η Οργάνωση αναφέρει ότι, κατά την αλλαγή ταχύτητας σε λεωφόρο της Αραδίππου, το λεωφορείο τραντάχτηκε και ακούστηκαν θόρυβοι από κάτω, με κίνδυνο ανατροπής. Οι επτά επιβάτες κατέβηκαν στη μέση του δρόμου, ενώ ανάμεσά τους βρίσκονταν και τυφλοκωφοί, τους οποίους συγκρατούσαν με δυσκολία οι συνάδελφοί τους, καθώς δεν γνώριζαν τι συνέβαινε και ήθελαν να κατέβουν. Αφού περίμεναν για αρκετή ώρα, ενημέρωσαν τους οικείους τους, οι οποίοι τους παρέλαβαν από το σημείο.

Η Παγκύπρια Οργάνωση Τυφλών σημειώνει ότι, παρά τις σχετικές παρεμβάσεις των εκπαιδευομένων προς τη Σχολή Τυφλών και το Υπουργείο, δεν έγιναν ενέργειες για την αντικατάσταση του λεωφορείου με κατάλληλο, ασφαλές και προσβάσιμο μέσο μεταφοράς.

Η Οργάνωση κάνει λόγο για περιφρόνηση των τυφλών, παραβίαση των δικαιωμάτων τους και υποβιβασμό τους σε πολίτες δεύτερης κατηγορίας. «Μόνο από τύχη δεν υπήρξαν θύματα», αναφέρει, προσθέτοντας ότι οι αρμόδιοι του Υπουργείου Παιδείας δίνουν, όπως υποστηρίζει, κούφιες υποσχέσεις στους εκπαιδευόμενους, οι οποίοι ταλαιπωρούνται καθημερινά για να παρακολουθήσουν κατάρτιση.

Η Οργάνωση αναφέρει ότι απέστειλε επιστολή στο Υπουργείο Παιδείας, προειδοποιώντας πως, αν συνεχιστεί η αδιαφορία και η προσβολή της αξιοπρέπειας των τυφλών, θα αναγκαστούν να σταματήσουν να μεταβαίνουν στη Σχολή, με αποτέλεσμα να στερηθούν το δικαίωμα στην εκπαίδευση και την κατάρτιση.

Παράλληλα, ζητά επανειλημμένα να διερευνηθούν τα σοβαρά ζητήματα στη μεταφορά των τυφλών, τα οποία, όπως αναφέρει, αποδείχθηκε ότι θέτουν σε κίνδυνο ακόμη και τη ζωή τους.

Πηγή: ΚΥΠΕ