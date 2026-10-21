Τα τελευταία τρία χρόνια έχουν εξασφαλιστεί 95 διατάγματα δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων στο πλαίσιο της διερεύνησης υποθέσεων που σχετίζονται με το οργανωμένο έγκλημα. Σύμφωνα με στοιχεία που στάληκαν στη Βουλή στο πλαίσιο συζήτησης του εναρμονιστικού νομοσχεδίου με τίτλο «Ο περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (Τροποποιητικός) Νόμος του 2026», το έτος 2024, εκδόθηκαν συνολικά 26 ημεδαπά διατάγματα δέσμευσης, εκ των οποίων ακυρώθηκαν τα δύο (περίπου το 8%). Διευκρινίζεται ότι στη μία περίπτωση το διάταγμα ακυρώθηκε λόγω διακοπής ποινικής δίωξης και στην άλλη περίπτωση λόγω μη-δίωξης των επηρεαζόμενων από το διάταγμα δέσμευσης προσώπων.
Οργανωμένο Έγκλημα: 95 διατάγματα δέσμευσης περιουσίας
Από το 2024 μέχρι τον Οκτώβριο του 2026 έχουν ζητηθεί και εξασφαλιστεί 95 διατάγματα δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων στο πλαίσιο της διερεύνησης υποθέσεων που σχετίζονται με το οργανωμένο έγκλημα εκ των οποίων δύο έχουν ακυρωθεί. Πρόκειται για στοιχεία της ΜΟΚΑΣ που στάληκαν στη Βουλή στο πλαίσιο συζήτησης του εναρμονιστικού νομοσχεδίου με πρόνοιες για αντιμετώπιση των κυκλωμάτων με παράνομες δραστηριότητες
Για το 2025, εκδόθηκαν συνολικά 32 ημεδαπά διατάγματα δέσμευσης, αναφορικά με τα οποία δεν υπήρξε ακύρωση, παρόλο που υπήρξαν σχετικές αιτήσεις ακύρωσης που απορρίφθηκαν από τα Δικαστήρια. Αναφορικά με το έτος 2026, μέχρι τις 9 Οκτωβρίου, εκδόθηκαν συνολικά 37 ημεδαπά διατάγματα δέσμευσης, αναφορικά με τα οποία δεν υπήρξε ακύρωση.
Διευκρινίζεται ότι τα στοιχεία στάληκαν στη Βουλή από τη Νομική Υπηρεσία (Μονάδα Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών ΜΟ.Κ.Α.Σ), έπειτα από σχετικό ερώτημα του βουλευτή του ΑΚΕΛ Ανδρέα Πασιουρτίδη, στο πλαίσιο της σημερινής συζήτησης του νομοσχεδίου ενώπιον της κοινοβουλευτικής επιτροπής Νομικών.
Σημειώνεται ότι σκοπός του προτεινόμενου νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του Περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου (Ν. 188(I)/2007), με στόχο την εναρμόνιση με την Οδηγία (ΕΕ) 2024/1260 (του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Απριλίου 2024, για την ανάκτηση και τη δήμευση περιουσιακών στοιχείων. Η Οδηγία (ΕΕ) 2024/1260 θεσπίζει ένα ενισχυμένο και ολοκληρωμένο πλαίσιο για τον εντοπισμό, την ταυτοποίηση, τη δέσμευση, τη δήμευση και τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων που συνδέονται με εγκληματικές δραστηριότητες, αποσκοπώντας στην αποτελεσματικότερη αποστέρηση των εγκληματιών, και ιδίως των οργανωμένων εγκληματικών ομάδων, από τα παράνομα περιουσιακά οφέλη τους.
Ειδικότερα, κάθε κράτος μέλος οφείλει, μεταξύ άλλων:
● να συγκροτήσει τουλάχιστον μία Υπηρεσία Ανάκτησης Περιουσιακών Στοιχείων, με σκοπό τη διευκόλυνση της διασυνοριακής συνεργασίας όσον αφορά τις έρευνες για τον εντοπισμό και την ταυτοποίηση περιουσιακών στοιχείων που ενδέχεται να αποτελέσουν αντικείμενο δέσμευσης ή δήμευσης
● να ορίσει τουλάχιστον μία αρμόδια αρχή ως Υπηρεσία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων, με σκοπό τη διαχείριση των δεσμευμένων και δημευμένων περιουσιακών στοιχείων μέχρι τη διάθεσή τους κατόπιν τελικής απόφασης δήμευσης
Περαιτέρω, σύμφωνα με την Οδηγία, τα κράτη μέλη οφείλουν να λαμβάνουν μέτρα που να επιτρέπουν, μεταξύ άλλων:
● τη λήψη άμεσων μέτρων για τη διαφύλαξη περιουσιακών στοιχείων, όταν υπάρχει άμεσος κίνδυνος εξαφάνισής τους και τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία έχουν εντοπιστεί και ταυτοποιηθεί από Υπηρεσία Ανάκτησης Περιουσιακών Στοιχείων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και τη δήμευση, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, οργάνων, προϊόντων εγκλήματος ή άλλων περιουσιακών στοιχείων: όταν προέρχονται από αξιόποινη πράξη για την οποία έχει εκδοθεί τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση:
● όταν η αξία τους αντιστοιχεί στην αξία οργάνων ή προϊόντων εγκλήματος,
● όταν έχουν μεταβιβαστεί σε τρίτο, ο οποίος γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει ότι σκοπός της μεταβίβασης ή της απόκτησης ήταν η αποφυγή της δήμευσης,
● όταν, στο πλαίσιο καταδίκης για αξιόποινη πράξη που μπορεί να αποφέρει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος, το δικαστήριο κρίνει ότι τα περιουσιακά στοιχεία προέρχονται από εγκληματική συμπεριφορά (εκτεταμένη δήμευση),
● όταν η ποινική διαδικασία δεν μπορεί να ολοκληρωθεί λόγω ασθένειας, εξαφάνισης ή θανάτου του κατηγορουμένου, αλλά θα μπορούσε να είχε οδηγήσει σε καταδίκη, εάν δεν συνέτρεχε μία από τις εν λόγω περιστάσεις (δήμευση που δεν βασίζεται σε καταδίκη),
● όταν το δικαστήριο κρίνει ότι περιουσιακά στοιχεία ανεξήγητης προέλευσης προέρχονται από εγκληματική συμπεριφορά.
Περαιτέρω, τα κράτη μέλη οφείλουν να διασφαλίζουν ότι οι αξιώσεις των θυμάτων λαμβάνονται υπόψη στις διαδικασίες ανίχνευσης, δέσμευσης και δήμευσης περιουσιακών στοιχείων, ενώ δύνανται, κατά περίπτωση, να χρησιμοποιούν δημευμένα περιουσιακά στοιχεία για κοινωφελείς ή κοινωνικούς σκοπούς.
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