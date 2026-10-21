Δρ Λουκάς Δημητρίου: «Η μικροκινητικότητα δεν είναι πρόβλημα, είναι λύση» - Οι δρόμοι δεν ανήκουν μόνο στα αυτοκίνητα (ηχητικό)

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του «Πολίτη 107.6 & 97.6», στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» με την Κατερίνα Ηλιάδη, υποστήριξε ότι η χρήση εναλλακτικών μέσων μετακίνησης πρέπει να ενθαρρύνεται, ώστε να περιοριστεί η εξάρτηση από το αυτοκίνητο.

«Ο δρόμος δεν ανήκει στα αυτοκίνητα»

Ο κ. Δημητρίου υπογράμμισε ότι οι οδηγοί πρέπει να αντιληφθούν πως δεν είναι οι μοναδικοί χρήστες του οδικού δικτύου. Όπως εξήγησε, στην πυραμίδα της κινητικότητας προηγούνται οι πεζοί, οι ποδηλάτες, τα ηλεκτροκίνητα μέσα και τα μέσα μαζικής μεταφοράς, ενώ το αυτοκίνητο βρίσκεται τελευταίο.

«Οι οδηγοί δεν πρέπει να αντιδρούν. Δεν είναι οι μόνοι στον δρόμο», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «το αυτοκίνητο δεν μπορεί να έχει τα πάντα, ειδικά εις βάρος των νέων ανθρώπων που θέλουν να κινηθούν με διαφορετικά μέσα».

Εκπαίδευση αντί απαγορεύσεων

Αναγνωρίζοντας ότι ορισμένοι νεαροί επιδεικνύουν επικίνδυνες συμπεριφορές με σκούτερ και ποδήλατα, ο συγκοινωνιολόγος υποστήριξε ότι η αντιμετώπισή τους πρέπει να γίνεται μέσω ενημέρωσης, εκπαίδευσης και αστυνόμευσης, αντί γενικευμένων απαγορεύσεων.

«Τώρα, να απαγορεύσουμε τη χρήση τους; Δεν νομίζω ότι αυτή είναι η λύση», σημείωσε, τονίζοντας ότι ανάλογες συμπεριφορές παρατηρούνται και από οδηγούς αυτοκινήτων.

Αναφέρθηκε επίσης στις συγκεντρώσεις νεαρών με ποδήλατα και σκούτερ στην οδό Λάρνακος, τις οποίες χαρακτήρισε θετικές, εφόσον τηρούνται οι κανόνες ασφαλείας. Εισηγήθηκε μάλιστα τη δημιουργία ομίλων ή σωματείων, ώστε οι νέοι να οργανώνονται και να προωθούν την ασφαλή χρήση των συγκεκριμένων μέσων.

Παράλληλα, τόνισε ότι σχολεία και οικογένειες πρέπει να διαδραματίσουν μεγαλύτερο ρόλο στην κυκλοφοριακή αγωγή των παιδιών, ενώ ανέφερε ότι θα μπορούσε να εξεταστεί η προσωρινή κατακράτηση ποδηλάτου ή σκούτερ σε περιπτώσεις επικίνδυνης συμπεριφοράς.

Όριο 30 χιλιομέτρων στα κέντρα των πόλεων

Ο κ. Δημητρίου πρότεινε την καθιέρωση ορίου ταχύτητας 30 χιλιομέτρων την ώρα στα κέντρα των πόλεων, ώστε να διευκολύνεται η ασφαλέστερη συνύπαρξη αυτοκινήτων, ποδηλάτων και σκούτερ.

Όπως ανέφερε, η μείωση του ορίου ταχύτητας θα επέτρεπε σε περισσότερους πολίτες να χρησιμοποιούν εναλλακτικά μέσα μετακίνησης.

«Δεν χρειάζονται ποδηλατόδρομοι παντού»

Αναφερόμενος στις υποδομές, αναγνώρισε ότι απαιτούνται περισσότερα έργα, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν είναι απαραίτητη η κατασκευή ποδηλατοδρόμων σε κάθε δρόμο.

Εξήγησε ότι οι ποδηλατόδρομοι είναι χρήσιμοι κυρίως σε σημεία με αυξημένα κυκλοφοριακά προβλήματα, ενώ υποστήριξε και τη μικτή χρήση του οδικού δικτύου.

«Ο δρόμος πρέπει να χρησιμοποιείται από όλους. Το αυτοκίνητο πρέπει να περιμένει», ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι οι κατάλληλες υποδομές περιλαμβάνουν επίσης σκίαση, δέντρα, χώρους ανάπαυσης και ευχάριστο αστικό περιβάλλον, επισημαίνοντας ότι δεν πρέπει να αναμένεται η ολοκλήρωση όλων των έργων για να ενθαρρυνθεί η μικροκινητικότητα.

«Να φύγουμε από το αυτοκίνητο και να ζήσουμε την πόλη»

Ο συγκοινωνιολόγος χαρακτήρισε την προώθηση της μικροκινητικότητας μια προσπάθεια που θα μπορούσε να αποκτήσει εθνικό χαρακτήρα, με στόχο τη μείωση της εξάρτησης από το ιδιωτικό αυτοκίνητο.

«Είναι η ευχή μας να φύγουμε από το αυτοκίνητο και να ζήσουμε την πόλη μας πάνω σε ένα ποδήλατο, πάνω σε ένα σκούτερ», δήλωσε.

Τέλος, υποστήριξε ότι οι υψηλές θερμοκρασίες της Κύπρου δεν πρέπει να αποτελούν αποτρεπτικό παράγοντα για την ποδηλασία, παραπέμποντας σε χώρες της βόρειας Ευρώπης, όπου τα ποδήλατα χρησιμοποιούνται ευρέως παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Ακούστε την παρέμβαση του Λουκά Δημητρίου στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» που μεταδίδεται καθημερινά από τον Πολίτη 107.6 & 97.6:

ΠΟΛΙΤΗΣ 107,6 · ΠΡΩΙΝΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΛΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 21-10-2026