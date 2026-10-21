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Κοινωνία

Μέχρι τις 15 Νοεμβρίου η υποβολή εισηγήσεων για τα Τοπικά Σχέδια τεσσάρων πόλεων

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ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Μέχρι την Κυριακή, 15 Νοεμβρίου 2026, έχουν περιθώριο οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν απόψεις και εισηγήσεις για την εκπόνηση των Τοπικών Σχεδίων Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου.

Σε ανακοίνωσή του, το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως του Υπουργείου Εσωτερικών υπενθυμίζει ότι η προθεσμία υποβολής αιτιολογημένων απόψεων και εισηγήσεων προς το Πολεοδομικό Συμβούλιο ολοκληρώνεται στις 15 Νοεμβρίου.

Η υποβολή των εισηγήσεων, μαζί με τα απαραίτητα συνοδευτικά στοιχεία, πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω του πληροφοριακού συστήματος «ΙΠΠΟΔΑΜΟΣ», στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://hippodamus.tph.moi.gov.cy/ApplicationSubmission.

Για τη διευκόλυνση των ενδιαφερομένων έχει ετοιμαστεί ενημερωτικός οδηγός ψηφιακής υποβολής, ενώ παρέχεται και τεχνική υποστήριξη για τη χρήση του συστήματος.

Συγκεκριμένα, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 22409535, καθημερινά από τις 8:30 το πρωί μέχρι τις 3:30 το απόγευμα, ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ippodamos@moi.gov.cy.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως.

#ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ #ΙΠΠΟΔΑΜΟΣ #ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

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