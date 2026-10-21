Μέχρι τις 15 Νοεμβρίου η υποβολή εισηγήσεων για τα Τοπικά Σχέδια τεσσάρων πόλεων

Η υποβολή των εισηγήσεων, μαζί με τα απαραίτητα συνοδευτικά στοιχεία, πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω του πληροφοριακού συστήματος «ΙΠΠΟΔΑΜΟΣ», στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://hippodamus.tph.moi.gov.cy/ApplicationSubmission.

Για τη διευκόλυνση των ενδιαφερομένων έχει ετοιμαστεί ενημερωτικός οδηγός ψηφιακής υποβολής, ενώ παρέχεται και τεχνική υποστήριξη για τη χρήση του συστήματος.

Συγκεκριμένα, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 22409535, καθημερινά από τις 8:30 το πρωί μέχρι τις 3:30 το απόγευμα, ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ippodamos@moi.gov.cy.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως.