Παρέλαβε δέμα με 10 κιλά ναρκωτικά και κατέληξε στη φυλακή - Δέκα χρόνια σε 28χρονο στη Λεμεσό

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Κακουργιοδικείου, η υπόθεση αφορά ποσότητα κοκαΐνης συνολικού βάρους σχεδόν δύο κιλών (1 κιλό και 999,8 γραμμάρια) και κάνναβης συνολικού βάρους σχεδόν οκτώ κιλών (7 κιλά και 979,4 γραμμάρια).

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η υπόθεση προέκυψε έπειτα από πληροφορία που έλαβε η ΥΚΑΝ για κιβώτιο με ναρκωτικές ουσίες, το οποίο είχε εισαχθεί από την Ελλάδα και μεταφερθεί σε αποθήκη εταιρείας ταχυμεταφορών στη Λεμεσό, προκειμένου να παραδοθεί στον παραλήπτη του.

Μέλη της ΥΚΑΝ προχώρησαν σε ελεγχόμενη παράδοση του κιβωτίου, κατά την οποία ο 28χρονος παρουσιάστηκε ως ο προοριζόμενος παραλήπτης. Αφού παρέλαβε το κιβώτιο, συνελήφθη για αυτόφωρα αδικήματα από τους αστυνομικούς που βρίσκονταν στον χώρο.

Από τις επιστημονικές εξετάσεις που ακολούθησαν διαπιστώθηκε ότι η κοκαΐνη είχε ιδιαίτερα υψηλή περιεκτικότητα.

Σύμφωνα με όσα καταγράφονται στην απόφαση, ο 28χρονος ενεργούσε ως ενδιάμεσος μεσολαβητής και μεταφορέας, κατόπιν οδηγιών τρίτου προσώπου και έναντι χρηματικού οφέλους, με σκοπό τη διοχέτευση των ναρκωτικών στην αγορά.

Κατά την επιμέτρηση της ποινής, το Κακουργιοδικείο έλαβε υπόψη τη σοβαρότητα των αδικημάτων, τη μεγάλη ποσότητα των ναρκωτικών, το είδος των ουσιών και την υψηλή περιεκτικότητα της κοκαΐνης. Επιβαρυντικά αξιολογήθηκε επίσης η συνεργασία του κατηγορουμένου με άλλο πρόσωπο και η εμπλοκή του σε οργανωμένη επιχείρηση διακίνησης ναρκωτικών.

Προς όφελος του 28χρονου λήφθηκαν υπόψη η παραδοχή του, οι προσωπικές και οικογενειακές του περιστάσεις, καθώς και οι προσπάθειές του για απεξάρτηση. Το Δικαστήριο σημείωσε επίσης ότι ο καταδικασθείς είχε προηγούμενη καταδίκη για αδικήματα κατοχής ναρκωτικών και κάνναβης, για τα οποία του είχαν επιβληθεί χρηματικές ποινές.

Το Κακουργιοδικείο επέβαλε τελικά συντρέχουσες ποινές φυλάκισης 10 ετών, υπογραμμίζοντας την ανάγκη επιβολής αποτρεπτικών ποινών λόγω της έξαρσης των αδικημάτων που σχετίζονται με τα ναρκωτικά.

Η υπόθεση που αφορά τον συγκατηγορούμενο του 28χρονου ορίστηκε για ακρόαση σε μεταγενέστερη ημερομηνία.