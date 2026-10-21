Σε 24ωρη απεργία οι Λειτουργοί Κοινωνικών Υπηρεσιών την Παρασκευή – Διαμαρτύρονται για υποστελέχωση και άλυτα προβλήματα

Μιλώντας στην τηλεοπτική εκπομπή του Ομέγκα «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΡΑ», η πρόεδρος του Κλαδικού Συμβουλίου Λειτουργών Κοινωνικών Υπηρεσιών της Παγκύπριας Συντεχνίας ΙΣΟΤΗΤΑ, Άντρη Ματθαίου, ανέφερε ότι η κατάσταση έχει φτάσει σε οριακό σημείο, καθώς εκκρεμούν εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα ζητήματα για τα οποία, όπως υποστήριξε, είχαν δοθεί δεσμεύσεις από τους αρμόδιους.

Στο επίκεντρο των αιτημάτων βρίσκεται, μεταξύ άλλων, η ανάγκη έκδοσης σαφών εγκυκλίων και κατευθυντήριων οδηγιών, οι οποίες θα καθορίζουν τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούν οι λειτουργοί κατά τον χειρισμό των περιστατικών που αναλαμβάνουν.

Σύμφωνα με την κ. Ματθαίου, οι συγκεκριμένες οδηγίες αναμενόταν να παραδοθούν τον Δεκέμβριο του 2025, ωστόσο, δέκα μήνες αργότερα, εξακολουθούν να εκκρεμούν.

«Διεκδικούμε βασικά πράγματα που θα μπορούν να βοηθήσουν τη δουλειά μας και, κατ’ επέκταση, τον κόσμο», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι η επίλυση των προβλημάτων συνδέεται άμεσα με την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται στους πολίτες.

Χωρίς σαφές πλαίσιο η προληπτική εργασία με οικογένειες

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε η πρόεδρος του Κλαδικού Συμβουλίου στην προληπτική παρέμβαση των κοινωνικών λειτουργών σε οικογένειες με ανήλικα παιδιά, αλλά και σε οικογένειες ενηλίκων.

Όπως εξήγησε, πρόκειται για έναν σημαντικό τομέα της εργασίας τους, για τον οποίο, σύμφωνα με την ίδια, δεν υπάρχει ειδικό νομοθετικό πλαίσιο ούτε εγχειρίδιο που να καθορίζει με σαφήνεια τις διαδικασίες και τον τρόπο διαχείρισης των περιστατικών.

Ζήτησε χρόνο μέχρι τα Χριστούγεννα η Υφυπουργός

Αναφερόμενη στις επαφές με τη νέα Υφυπουργό Κοινωνικής Πρόνοιας, Τίνα Παύλου, η κ. Ματθαίου σημείωσε ότι η Υφυπουργός έχει αναγνωρίσει τη σοβαρότητα των προβλημάτων και ζήτησε περιθώριο μέχρι τα Χριστούγεννα προκειμένου να προωθηθούν λύσεις.

Παρά την τοποθέτηση αυτή, η εκπρόσωπος των λειτουργών υπογράμμισε ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν παρουσιαστεί συγκεκριμένα αποτελέσματα που να επιτρέπουν την αναστολή των κινητοποιήσεων.

Η 24ωρη απεργία θα πραγματοποιηθεί παγκύπρια, με τους Λειτουργούς Κοινωνικών Υπηρεσιών να επιδιώκουν, μέσω της κινητοποίησης, την ανάδειξη των προβλημάτων και την άσκηση πίεσης για την επίλυσή τους.

Η κ. Ματθαίου απηύθυνε παράλληλα έκκληση προς τα κοινοβουλευτικά κόμματα, τους βουλευτές και την κοινωνία να στηρίξουν τα αιτήματα των εργαζομένων, τονίζοντας ότι η διεκδίκησή τους δεν αφορά μόνο τις συνθήκες εργασίας τους, αλλά και την εξυπηρέτηση των πολιτών. «Αυτό γίνεται για το καλό των πολιτών, οι οποίοι δικαιούνται ποιοτικές υπηρεσίες», κατέληξε.