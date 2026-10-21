Οκταήμερη κράτηση σε πέντε για την ένοπλη ληστεία – Σταμάτησαν σε περίπτερο πριν τη ληστεία και αγόρασαν κολλητική ταινία

Σύμφωνα με όσα ισχυρίστηκε η Αστυνομία ενώπιον του Δικαστηρίου, οι δράστες εισέβαλαν στην κατοικία γύρω στις 3 τα ξημερώματα, έχοντας καλυμμένα τα πρόσωπά τους και κρατώντας μαχαίρια και πιστόλι. Από την εξέταση του κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης φέρεται να διαπιστώθηκε ότι είχαν προσεγγίσει την κατοικία νωρίτερα και κατάφεραν να εισέλθουν στον περιφραγμένο χώρο, χωρίς να γίνουν αντιληπτοί. Ακολούθως, αποχώρησαν και επέστρεψαν περίπου τρεις ώρες αργότερα, οπότε και προχώρησαν στη ληστεία, πετυχαίνοντας είσοδο από μπαλκονόπορτα.

Όπως ανέφερε η Αστυνομία, οι δράστες κατάφεραν να μπουν στο εσωτερικό της κατοικίας παραβιάζοντας την είσοδο, ενώ το ζεύγος βρισκόταν στο υπνοδωμάτιό του. Ακινητοποίησαν τον 43χρονο, δένοντάς τον με κολλητική ταινία και πλαστικούς σφιγκτήρες, ενώ υπό την απειλή των όπλων ανάγκασαν την 36χρονη σύζυγό του να ανοίξει το χρηματοκιβώτιο. Από αυτό απέσπασαν χρήματα σε διάφορα χρηματικά ποσά και χρυσαφικά μεγάλης αξίας που φέρεται να ξεπερνά τις 200.000 ευρώ. Πριν εγκαταλείψουν την κατοικία, έδεσαν και τη γυναίκα, αφήνοντας το ζεύγος ακινητοποιημένο.

Σύμφωνα πάντα με την αίτηση που παρουσίασε η Αστυνομία στο Δικαστήριο, οι ανακριτές επικεντρώθηκαν στην εξέταση των κλειστών κυκλωμάτων παρακολούθησης, τόσο της κατοικίας όσο και υποστατικών της ευρύτερης περιοχής. Μέσα από τα πλάνα εντόπισαν συγκεκριμένο όχημα κόκκινου χρώματος να κινείται επανειλημμένα κοντά στη σκηνή, πριν και κατά τη διάρκεια της ληστείας.

Ακολουθώντας τη διαδρομή του οχήματος από κάμερα σε κάμερα, διαπίστωσαν ότι στις 02:54, λίγα λεπτά πριν από τη ληστεία, αυτό σταμάτησε έξω από περίπτερο. Ο συνοδηγός κατέβηκε, μπήκε στο υποστατικό και αγόρασε κολλητική ταινία, η οποία, κατά την Αστυνομία, φέρεται να ήταν ίδια με εκείνη που χρησιμοποιήθηκε λίγο αργότερα για να δεθούν τα θύματα.

Η συγκεκριμένη αγορά αποτέλεσε σημαντικό στοιχείο για τις έρευνες, καθώς ο άνδρας δεν είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του και καταγράφηκε καθαρά από τις κάμερες του περιπτέρου. Οι ανακριτές είχαν επίσης εντοπίσει το ίδιο όχημα να σταματά προηγουμένως σε πρατήριο καυσίμων, όπου ο ίδιος άνδρας κατέβηκε για να εφοδιάσει το αυτοκίνητο με καύσιμα. Από τα πλάνα του πρατηρίου φέρονται να καταγράφηκαν τόσο το πρόσωπό του όσο και οι αριθμοί εγγραφής του Στη συνέχεια εξασφαλίστηκε και μαρτυρία προσώπου που αναγνώρισε έναν από τους καταζητούμενους, γεγονός που συνέβαλε στην ταυτοποίησή του.

Στις 20 Οκτωβρίου, η Αστυνομία εντόπισε το συγκεκριμένο όχημα και προχώρησε στη σύλληψη των δύο πρώτων υπόπτων. Ακολούθησε έρευνα σε κατοικία στη Λεμεσό, όπου εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν άλλοι τρεις. Κατά τις έρευνες παραλήφθηκαν διάφορα τεκμήρια, μεταξύ των οποίων ρουχισμός και αντικείμενα που, σύμφωνα με την Αστυνομία, ενδέχεται να συνδέονται με τη διάπραξη της ληστείας, ενώ μοιάζουν απόλυτα με τα ρούχα που φορούσαν οι δράστες.

«Κελάηδησε» ο ένας - Έμεινε εκτός μοιρασιάς

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και όσα φέρεται να ανέφερε ένας από τους υπόπτους κατά την ανάκρισή του. Σύμφωνα με την αστυνομική μαρτυρία που παρουσιάστηκε στο Δικαστήριο, ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι μοίρασαν μεταξύ τους τα κλοπιμαία, χωρίς ωστόσο να του δώσουν μερίδιο. Παράλληλα, όπως αναφέρθηκε, από την εξέταση κινητού τηλεφώνου εντοπίστηκαν φωτογραφίες με κλοπιμαία, οι οποίες αξιολογούνται από τους ανακριτές στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, καθώς, σύμφωνα με την Αστυνομία, για την ίδια υπόθεση καταζητούνται ακόμη δύο πρόσωπα, ενώ αναζητείται και τρίτο, για το οποίο συγκεντρώνονται στοιχεία προκειμένου να εξασφαλιστεί ένταλμα σύλληψης. Παράλληλα, συνεχίζονται οι προσπάθειες εντοπισμού της κλοπιμαίας περιουσίας και του πυροβόλου όπλου που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε κατά τη ληστεία.