Το Κέντρο Κοινωνικο-Πολιτικής Σκέψης Πολιτεία παρουσιάζει τον τέταρτο κατά σειρά «Κύκλο της Πέμπτης», με θέμα «Τουρκία & Εξωτερική Πολιτική». Πρόκειται για έναν νέο κύκλο έξι διαλέξεων με εισηγητή τον Δρ. Ζήνωνα Τζιάρρα, ο οποίος προσκαλεί το κοινό σε έναν ουσιαστικό διάλογο με στόχο την ενίσχυση της ενημέρωσης, της κριτικής σκέψης και την ανάλυση των κυρίαρχων αντιλήψεων γύρω από τη διεθνή πολιτική της Τουρκίας.
Νέος «Κύκλος της Πέμπτης» από την Πολιτεία με θέμα «Τουρκία & Εξωτερική Πολιτική»
Η σειρά διαλέξεων θα πραγματοποιείται κάθε Πέμπτη, από τις 22 Οκτωβρίου έως τις 26 Νοεμβρίου 2026, κατά τις ώρες 18:30–20:00, στο Πολιτιστικό Ίδρυμα Άρτος στη Λευκωσία.
Η σειρά διαλέξεων θα πραγματοποιείται κάθε Πέμπτη, από τις 22 Οκτωβρίου έως τις 26 Νοεμβρίου 2026, κατά τις ώρες 18:30–20:00, στο Πολιτιστικό Ίδρυμα Άρτος στη Λευκωσία.
Συντελεστές
- Κύριος Εισηγητής: Δρ. Ζήνωνας Τζιάρρας, Λέκτορας στο Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου και συγγραφέας του βιβλίου «8+2 Μύθοι για την Τουρκική Εξωτερική Πολιτική».
- Καταληκτικά Σχόλια:
- Δρ. Νίκος Περιστιάνης (Κοινωνιολόγος και ιδρυτής της Πολιτείας)
- Άννα Κουκκίδη-Προκοπίου (Ιστορικός-Διεθνολόγος και Πρόεδρος της Πολιτείας)
Πρόγραμμα διαλέξεων
- 1η διάλεξη (22/10): Εισαγωγή στην Τουρκική Εξωτερική Πολιτική
- 2η διάλεξη (29/10): Μύθοι 1+2: Η Τουρκική Εξωτερική Πολιτική «Δεν Αλλάζει» & «Είναι Χαοτική»
- 3η διάλεξη (05/11): Μύθοι 3+4: Η Τουρκική Εξωτερική Πολιτική «Είναι Ορθολογική» vs «Ο Ερντογάν είναι Τρελός»
- 4η διάλεξη (12/11): Μύθοι 5+6: Η Τουρκία «Είναι Γίγαντας με Γυάλινα Πόδια» & «Έχει Υπερεξαπλωθεί»
- 5η διάλεξη (19/11): Μύθοι 7+8: Η Τουρκία «Είναι Απομονωμένη» & «Θα γίνει Ξανά Φιλο-Δυτική μετά τον Ερντογάν»
- 6η διάλεξη (26/11): Μύθοι 9+10: Δύο Τουρκικοί Μύθοι για την Τουρκία & Συμπεράσματα
Κόστος συμμετοχής & πιστοποίηση
- Γενική είσοδος: €90 για όλο τον κύκλο / €20 για μεμονωμένη διάλεξη.
- Μαθητές & Φοιτητές: €45 για όλο τον κύκλο / €10 για μεμονωμένη διάλεξη.
Στους συμμετέχοντες που θα παρακολουθήσουν τουλάχιστον πέντε από τις έξι διαλέξεις θα απονεμηθεί Πιστοποιητικό Παρακολούθησης από το ερευνητικό Ίδρυμα Universitas, το οποίο στηρίζει τη διοργάνωση.
Εγγραφές & πληροφορίες
Η δήλωση συμμετοχής και η εγγραφή είναι απαραίτητες.
- Διαδικασία Εγγραφής (Email): politeia@universitas.org.cy
- Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 22 795003 (κ. Εύα Γρηγοριάδου, Πολιτεία)
- Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης:
- Facebook: politeiacyprusdemocracy
- Instagram: politeiacy
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