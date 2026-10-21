Νέος «Κύκλος της Πέμπτης» από την Πολιτεία με θέμα «Τουρκία & Εξωτερική Πολιτική»

Η σειρά διαλέξεων θα πραγματοποιείται κάθε Πέμπτη, από τις 22 Οκτωβρίου έως τις 26 Νοεμβρίου 2026, κατά τις ώρες 18:30–20:00, στο Πολιτιστικό Ίδρυμα Άρτος στη Λευκωσία.

Συντελεστές

Κύριος Εισηγητής: Δρ. Ζήνωνας Τζιάρρας, Λέκτορας στο Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου και συγγραφέας του βιβλίου «8+2 Μύθοι για την Τουρκική Εξωτερική Πολιτική».

Δρ. Ζήνωνας Τζιάρρας, Λέκτορας στο Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου και συγγραφέας του βιβλίου «8+2 Μύθοι για την Τουρκική Εξωτερική Πολιτική». Καταληκτικά Σχόλια:

Δρ. Νίκος Περιστιάνης (Κοινωνιολόγος και ιδρυτής της Πολιτείας)



Άννα Κουκκίδη-Προκοπίου (Ιστορικός-Διεθνολόγος και Πρόεδρος της Πολιτείας)

Πρόγραμμα διαλέξεων

1η διάλεξη (22/10): Εισαγωγή στην Τουρκική Εξωτερική Πολιτική

Εισαγωγή στην Τουρκική Εξωτερική Πολιτική 2η διάλεξη (29/10): Μύθοι 1+2: Η Τουρκική Εξωτερική Πολιτική «Δεν Αλλάζει» & «Είναι Χαοτική»

Μύθοι 1+2: Η Τουρκική Εξωτερική Πολιτική «Δεν Αλλάζει» & «Είναι Χαοτική» 3η διάλεξη (05/11): Μύθοι 3+4: Η Τουρκική Εξωτερική Πολιτική «Είναι Ορθολογική» vs «Ο Ερντογάν είναι Τρελός»

Μύθοι 3+4: Η Τουρκική Εξωτερική Πολιτική «Είναι Ορθολογική» vs «Ο Ερντογάν είναι Τρελός» 4η διάλεξη (12/11): Μύθοι 5+6: Η Τουρκία «Είναι Γίγαντας με Γυάλινα Πόδια» & «Έχει Υπερεξαπλωθεί»

Μύθοι 5+6: Η Τουρκία «Είναι Γίγαντας με Γυάλινα Πόδια» & «Έχει Υπερεξαπλωθεί» 5η διάλεξη (19/11): Μύθοι 7+8: Η Τουρκία «Είναι Απομονωμένη» & «Θα γίνει Ξανά Φιλο-Δυτική μετά τον Ερντογάν»

Μύθοι 7+8: Η Τουρκία «Είναι Απομονωμένη» & «Θα γίνει Ξανά Φιλο-Δυτική μετά τον Ερντογάν» 6η διάλεξη (26/11): Μύθοι 9+10: Δύο Τουρκικοί Μύθοι για την Τουρκία & Συμπεράσματα

Κόστος συμμετοχής & πιστοποίηση

Γενική είσοδος: €90 για όλο τον κύκλο / €20 για μεμονωμένη διάλεξη.

€90 για όλο τον κύκλο / €20 για μεμονωμένη διάλεξη. Μαθητές & Φοιτητές: €45 για όλο τον κύκλο / €10 για μεμονωμένη διάλεξη.

Στους συμμετέχοντες που θα παρακολουθήσουν τουλάχιστον πέντε από τις έξι διαλέξεις θα απονεμηθεί Πιστοποιητικό Παρακολούθησης από το ερευνητικό Ίδρυμα Universitas, το οποίο στηρίζει τη διοργάνωση.

Εγγραφές & πληροφορίες

Η δήλωση συμμετοχής και η εγγραφή είναι απαραίτητες.