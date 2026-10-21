«Βράζει» ο Μαζωτός για την αφαλάτωση: Βγαίνουν στους δρόμους οι κάτοικοι - Ανοιχτό το ενδεχόμενο κλιμάκωσης των αντιδράσεων

«Ο Μαζωτός εκπέμπει σήμα κινδύνου. Να είστε όλοι εκεί. Σώστε τη θάλασσα και το φυσικό περιβάλλον του Μαζωτού», αναφέρει, μεταξύ άλλων, στην ανακοίνωσή της η Ομάδα Πρωτοβουλίας για τη διάσωση της ακτής του Μαζωτού, η οποία εκφράζει σοβαρές ανησυχίες για τις υποδομές, τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον της περιοχής από τη λειτουργία μιας τέτοιας μονάδας. Παράλληλα, ο κοινοτάρχης Μαζωτού Γιώργος Δ. Παφίτης σε δηλώσεις του ανέφερε ότι τα μέλη του κοινοτικού συμβουλίου θα συνέλθουν σ’ έκτακτη συνεδρία, στην παρουσία και του δικηγόρου που εκπροσωπεί την κοινότητα στο δικαστήριο, προκειμένου να εξεταστούν από κοινού τα επόμενα βήμα, μετά την τελεσίδικη απόφαση της κυβέρνησης να κατασκευάσει κινητή μονάδα αφαλάτωσης στην περιοχή. Δεν αποκλείεται η κλιμάκωση των μέτρων αντίδρασης. Όπως υποστήριξε, η κοινότητα δεν ενημερώθηκε επίσημα ότι οι διαδικασίες για την υλοποίηση του έργου θα προχωρούσαν με τόσο γρήγορους ρυθμούς.

Παρόλο που η απόφαση της κυβέρνησης είναι πια οριστική, το κοινοτικό συμβούλιο Μαζωτού επιθυμούσε συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, προκειμένου να του μεταφέρει τις ανησυχίες και τα παράπονά του, προσθέτοντας ότι ο Μαζωτός δεν διαθέτει τις απαραίτητες υποδομές, όπως π.χ. το κατάλληλο οδικό δίκτυο, για να φιλοξενήσει εργοστάσιο αφαλάτωσης. Είπε, επίσης, ότι η απουσία αναγκαίων υποδομών ενδέχεται να αυξήσει σημαντικά το κόστος κατασκευής της μονάδας, την ίδια ώρα που σε άλλες περιοχές υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές.

Η μεγαλύτερη ανησυχία εκ μέρους της κοινότητας εκφράζεται για αρνητικές επιπτώσεις που ενδέχεται να προκύψουν στο φυσικό περιβάλλον, αλλά και στον θαλάσσιο πλούτο της περιοχής εξαιτίας της κατασκευής και λειτουργίας του εργοστασίου αφαλάτωσης. Θυμίζουμε, ότι το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων προκήρυξε πρόσφατα τον διαγωνισμό για την κατασκευή υποθαλάσσιων αγωγών και παραθαλάσσιων κατασκευών σε σχέση με την κινητή μονάδα αφαλάτωσης. Ο προϋπολογισμός των έργων αυτών ξεπερνά τα 6,5 εκατομμύρια ευρώ, με τους ενδιαφερόμενους να έχουν προθεσμία μέχρι τις 17 Νοεμβρίου για να καταθέσουν τις προσφορές τους. Σύμφωνα με την ενημέρωση που υπάρχει, η κινητή μονάδα αφαλάτωσης που προωθείται στον Μαζωτό προβλέπεται να έχει δυναμικότητα παραγωγής 40.000 κυβικών μέτρων νερού ημερησίως.