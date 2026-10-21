Ακριβότερες οι παραγγελίες από τρίτες χώρες - Πώς προκύπτει η χρέωση των €5 ανά είδος (ηχητικό)

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του «Πολίτη 107.6 & 97.6», στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά στα Γεγονότα» με την Άντρη Δανιήλ, ο κ. Κωνσταντίνου διευκρίνισε ότι το νέο τέλος των δύο ευρώ δεν αποτελεί φόρο ή δασμό, αλλά χρέωση για την κάλυψη του αυξημένου κόστους των τελωνειακών ελέγχων.

Όπως εξήγησε, το τέλος επιβάλλεται στις πλατφόρμες που διοχετεύουν εμπορεύματα μέσω ηλεκτρονικών αγορών από τρίτες χώρες προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι απευθείας στους καταναλωτές. Εντάσσεται στην ευρύτερη τελωνειακή μεταρρύθμιση της ΕΕ και θα εφαρμόζεται σε όλα τα κράτη μέλη.

Γιατί επιβάλλεται ο δασμός των €3

Ο κ. Κωνσταντίνου εξήγησε ότι ο προσωρινός δασμός των τριών ευρώ, ο οποίος επιβλήθηκε από την 1η Ιουλίου, αφορά πακέτα αξίας από μηδέν έως 150 ευρώ, τα οποία προηγουμένως απαλλάσσονταν από εισαγωγικούς δασμούς.

Σκοπός του μέτρου, όπως ανέφερε, είναι η αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού μεταξύ ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και εταιρειών εγκατεστημένων στην Κίνα.

Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, κυρίως μικρομεσαίες, καταβάλλουν δασμούς κατά την εισαγωγή εμπορευμάτων από τρίτες χώρες, καθώς οι εισαγωγές τους υπερβαίνουν τα 150 ευρώ. Αντίθετα, εταιρείες που πραγματοποιούσαν απευθείας πωλήσεις από την Κίνα προς τους καταναλωτές αξιοποιούσαν την απαλλαγή των μικρών δεμάτων.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο προσωρινός δασμός επιδιώκει να διορθώσει αυτή τη στρέβλωση και να διασφαλίσει δικαιότερους όρους ανταγωνισμού.

Έλεγχοι με τεχνητή νοημοσύνη και εξειδικευμένο προσωπικό

Αναφερόμενος στο τέλος των δύο ευρώ, ο εκπρόσωπος του Τμήματος Τελωνείων σημείωσε ότι απαιτούνται πρόσθετες επενδύσεις σε τεχνολογία, εξοπλισμό και ανθρώπινο δυναμικό.

Ειδικότερα, εξήγησε ότι χρειάζονται συστήματα τεχνητής νοημοσύνης για την ανάλυση κινδύνων και την επιλογή πακέτων προς έλεγχο, καθώς και προσωπικό για τη διενέργεια ακτινοδιαγνωστικών και φυσικών ελέγχων.

Στόχος είναι να διασφαλίζεται ότι τα εισαγόμενα προϊόντα πληρούν τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφάλειας και ότι δεν πρόκειται για απαγορευμένα ή επικίνδυνα εμπορεύματα, τα οποία ενδέχεται να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα υγείας στους καταναλωτές.

Κρίσιμη περίοδος οι αγορές πριν από τα Χριστούγεννα

Ο κ. Κωνσταντίνου εκτίμησε ότι η περίοδος των αγορών πριν από τα Χριστούγεννα θα αποτελέσει σημαντικό τεστ για τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες και τις τελωνειακές διοικήσεις.

Όπως ανέφερε, στην Κύπρο η μαζική καταγραφή των συγκεκριμένων εισαγωγών άρχισε τον περασμένο Οκτώβριο, καθώς προηγουμένως οι σχετικές τελωνειακές δηλώσεις υποβάλλονταν σε άλλα κράτη μέλη λόγω περιορισμών του κυπριακού ηλεκτρονικού συστήματος.

Συνεπώς, οι συγκρίσεις με την αντίστοιχη περσινή περίοδο θα επιτρέψουν να διαπιστωθεί κατά πόσον οι νέες χρεώσεις επηρεάζουν τις καταναλωτικές συνήθειες και εάν οι πολίτες στρέφονται σε καταστήματα εγκατεστημένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Καταλήγοντας, αναγνώρισε τη δύσκολη οικονομική κατάσταση και την προσπάθεια των πολιτών να εξοικονομήσουν χρήματα μέσω φθηνότερων αγορών. Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι η ασφάλεια και η προστασία της κοινωνίας πρέπει να τίθενται πάνω από το οικονομικό όφελος, επισημαίνοντας παράλληλα την ευθύνη των κυβερνήσεων να διαμορφώνουν πολιτικές δικαιότερης κατανομής των εισοδημάτων.

Ακούστε την παρέμβαση του Γιώργου Κωνσταντίνου στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά στα Γεγονότα» που μεταδίδεται καθημερινά από τον Πολίτη 107.6 & 97.6:

ΠΟΛΙΤΗΣ 107,6 · ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΑΤΙΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 21-10-2026