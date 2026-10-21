Φιλοξενία Γερμανών Τουριστικών Πρακτόρων στην Πάφο, Χλώρακα, Πέγεια, Πόλη Χρυσοχούς

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της ΕΤΑΠ η πρωτοβουλία αυτή υλοποιείται μέσα από τη στενή συνεργασία με την εταιρεία Louis Ηotels , ενώ τις περιηγήσεις και τον συντονισμό της γνωριμίας με τον προορισμό έχει αναλάβει η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Πάφου (ΕΤΑΠ).

Η επίσκεψη αυτή αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία για τους επαγγελματίες του τουρισμού από τη Γερμανία να γνωρίσουν από κοντά τις ομορφιές, την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά, την απαράμιλλή φύση καθώς και τις αναβαθμισμένες υποδομές που προσφέρει η επαρχία Πάφου.

Στο πλαίσιο του προγράμματος φιλοξενίας, η ΕΤΑΠ έχει διοργανώσει ένα πλούσιο πρόγραμμα όπως την Τετάρτη, σήμερα 21 Οκτωβρίου οι Γερμανοί συνεργάτες θα συμμετάσχουν σε εκδρομή μέσα από τις αγροτικές περιοχές της Πάφου και επίσκεψη αρχικά στο χωριό Κάθικας και στο Μουσείο Πανίδας και Χλωρίδας, στην συνέχεια στο χωριό Ίνεια στο Μουσείο Χελώνας Λάρας & Μουσείο Καλαθοπλεκτικής.

Επόμενη στάση περιλαμβάνει τα Λουτρά της Αφροδίτης- Θεάς του Έρωτα και της Ομορφιάς. Στην συνέχεια θα προσφερθεί γεύμα σε παραλιακό εστιατόριο της περιοχής ευγενή προσφορά του Δήμου Πόλης Χρυσοχούς. Θα ακολουθήσει σύντομη επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο Μάριον-Αρσινόη και επιστροφή στο ξενοδοχείο, μέσα από μια πανέμορφη διαδρομή κατά μήκος των παραθαλάσσιων και αγροτικών περιοχών.

Την Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί με επιπλέον περιηγήσεις και παροχή γευμάτων. Επίσκεψη στον χώρο Γέννησης της Θεάς Αφροδίτης, στο κέντρο Πάφου, στην παραλιακή Ιεροκηπίας, στο Αρχαιολογικό Πάρκο, κάτω Πάφου δίνοντας την ευκαιρία για περαιτέρω γνωριμία με τον προορισμό και τις εμπειρίες που προσφέρονται. Θα προσφερθεί γεύμα σε παρακείμενο εστιατόριο με παραδοσιακές γαστρονομικές δημιουργίες, προσφέροντας ακόμη μια αυθεντική γεύση της τοπικής φιλοξενίας.

Η δράση αυτή ενισχύει την σημασία των συνεργασιών μεταξύ του ιδιωτικού και του δημόσιου τουριστικού τομέα, με απώτερο σκοπό την περαιτέρω προβολή του τουριστικού μας προϊόντος, την αναβάθμιση της εικόνας και αναγνωρισιμότητας του προορισμού καθώς και το άνοιγμα νέων προοπτικών σε στρατηγικής σημασίας αγορές της Κεντρικής Ευρώπης, καταλήγει στην ανακοίνωση της η ΕΤΑΠ.