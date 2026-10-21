Δάσκαλος Στυλιανού: Ενημέρωσα τον διευθυντή για τα σημάδια στο σώμα του

«Υποχρέωσή μου ήταν να ενημερώσω ένα μέλος της ομάδας πρόληψης βίας του σχολείου. Στην προκειμένη περίπτωση ενημέρωσα τον διευθυντή, ο οποίος ήταν μέλος», είπε. Πρόσθεσε ότι υπήρχαν ενδείξεις χτυπημάτων και ότι το παιδί είχε ισχυριστεί πως προέρχονταν από τον πατέρα του. «Από εκεί και πέρα έπρεπε να έρθει κάποιος να το εξετάσει», ανέφερε.

Το περιστατικό σημειώθηκε όταν ο Στυλιανός φοιτούσε στη Β’ Δημοτικού. Το παιδί βρισκόταν στο μάθημα λογοθεραπείας και παραπονέθηκε ότι πονούσε η μέση του. Τότε η σχολική συνοδός και η λογοθεραπεύτρια κάλεσαν τον δάσκαλο για να δει τα σημάδια στο σώμα του. Ο ίδιος είπε ότι πήγε στην αίθουσα και διαπίστωσε πως υπήρχαν σημάδια, για τα οποία είχε πληροφορηθεί ότι σχετίζονταν με τον πατέρα του παιδιού.

Ο μάρτυρας ανέφερε ότι είτε η λογοθεραπεύτρια είτε η σχολική συνοδός ενημέρωσε την τρίτη κατηγορούμενη, λειτουργό των ΥΚΕ που παρακολουθούσε τότε την οικογένεια, ενώ ο ίδιος ενημέρωσε τον διευθυντή. Η λειτουργός επισκέφθηκε το σχολείο λίγες ημέρες αργότερα, όταν τα σημάδια είχαν υποχωρήσει. Ο ίδιος διευκρίνισε ότι είχε μιλήσει τηλεφωνικώς με την κατηγορούμενη μόνο μία φορά.

Ο κ. Ακάμας υπέδειξε στον μάρτυρα εγχειρίδιο του Υπουργείου Παιδείας, σύμφωνα με το οποίο πρόσωπο που υπηρετεί σε σχολείο οφείλει να αναφέρει περιστατικά όταν πληροφορηθεί ότι παιδί υφίσταται βία στην οικογένεια. Ο μάρτυρας επέμεινε ότι δική του υποχρέωση ήταν να ενημερώσει μέλος της σχολικής ομάδας πρόληψης της βίας και ότι την εκπλήρωσε ενημερώνοντας τον διευθυντή.

Σε άλλο σημείο της αντεξέτασης, ρωτήθηκε για αναφορές που έκανε κατά την κυρίως εξέτασή του στο δικαστήριο, οι οποίες δεν περιλαμβάνονταν στην ανακριτική κατάθεσή του. Είπε ότι, αφού διάβασε την κατάθεσή του την προηγούμενη εβδομάδα, άρχισε να ανακαλεί περιστατικά που ενδεχομένως δεν είχε αναφέρει τότε. Πρόσθεσε ότι είχε καταθέσει απροετοίμαστος και συναισθηματικά φορτισμένος και ότι δεν του είχαν υποβληθεί πολλές διευκρινιστικές ερωτήσεις.

«Όσα θυμόμουν τότε, τα είχα αναφέρει. Κάποια πράγματα που πληγώνουν, η μνήμη θέλει να τα διώχνει μακριά», είπε. Απέρριψε επίσης την υποβολή ότι όσα ανέφερε στο δικαστήριο και δεν περιλαμβάνονταν στην κατάθεση του 2020 δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα, επιμένοντας στην ακρίβεια της μαρτυρίας του.

Για την πολυθεματική συνάντηση της 5ης Δεκεμβρίου 2012, όταν ο Στυλιανός φοιτούσε στη Β’ Δημοτικού, ο μάρτυρας είπε ότι δεν αναφέρθηκε ο ίδιος σε περιστατικά βίας κατά τη διάρκειά της. Πρόσθεσε ότι ενδεχομένως να είχε προηγηθεί σχετική συζήτηση μεταξύ των ειδικών πριν από την έναρξη της συνάντησης. Εξήγησε ότι ζητήματα που έπρεπε να συζητηθούν χωρίς την παρουσία των γονέων μπορούσαν να τεθούν εκ των προτέρων, χωρίς να καταγραφούν στα πρακτικά.

Αναφορικά με την απόφαση τερματισμού της σχολικής συνοδού του Στυλιανού, είπε ότι ήταν συλλογική και ότι τις απόψεις τους είχαν εκφράσει οι εμπλεκόμενοι στην πολυθεματική. Ο ίδιος είχε επιφυλάξεις, ωστόσο επικράτησε η απόφαση να διακοπεί η συνοδεία. Όπως ανέφερε, του είχαν πει ότι, αν προέκυπταν προβλήματα, το θέμα θα επανεξεταζόταν ώστε να μπορούσε να επιστρέψει η συνοδός. Απέρριψε την υποβολή ότι είχε συμφωνήσει πως το παιδί δεν χρειαζόταν πλέον τη στήριξή της.

Ερωτηθείς για τη σίτιση του παιδιού στο σχολείο, είπε ότι η υπεύθυνη της καντίνας τον είχε ενημερώσει πως σε κάποιο στάδιο της σχολικής χρονιάς είχε συμφωνήσει με τη μητέρα να παίρνει ο Στυλιανός φαγητό από την καντίνα και να πληρώνει εκείνη. Διαφώνησε ότι η συμφωνία ίσχυε από την αρχή της Β’ Δημοτικού. Επιβεβαίωσε ότι το παιδί λάμβανε δωρεάν γεύμα μέσω προγράμματος που χρηματοδοτούσε το Υπουργείο Παιδείας, χωρίς να θυμάται πότε ακριβώς είχε αρχίσει η παροχή.

Για την πληροφορία στην κατάθεσή του ότι δεν υπήρχε φαγητό στο σπίτι του Στυλιανού, διευκρίνισε ότι δεν είχε προσωπική γνώση, καθώς δεν είχε επισκεφθεί την οικογένεια. Η πληροφορία, όπως είπε, προερχόταν από όσα έλεγε το παιδί στη συνοδό του και εκείνη μετέφερε στον ίδιο. Σε υποβολή ότι η τρίτη κατηγορούμενη είχε διαπιστώσει στις επισκέψεις της πως υπήρχε φαγητό στο σπίτι, απάντησε: «Αυτή η εικόνα δεν αντικατοπτριζόταν στον μαθητή που είχα εγώ στο σχολείο».

Ο μάρτυρας ρωτήθηκε επίσης για την αναφορά στην κατάθεσή του ότι εκπαιδευτικοί είχαν συζητήσει το ενδεχόμενο απομάκρυνσης του Στυλιανού από το σπίτι. Εξήγησε ότι το θέμα είχε συζητηθεί μεταξύ συναδέλφων, οι οποίοι αναρωτιούνταν γιατί δεν υπήρχε παρέμβαση των ΥΚΕ, ενώ, όπως είπε, υπήρχαν υποψίες βίας και η κατάσταση συνεχιζόταν.

Για την εμφάνιση του παιδιού στο σχολείο, είπε ότι τα ρούχα του ήταν λερωμένα και μύριζαν έντονα, με οσμή που ο ίδιος συνέδεε με ζώα φάρμας. Απέκλεισε το ενδεχόμενο η μυρωδιά να οφειλόταν σε μούχλα, όπως του υπέδειξε ο κ. Ακάμας. Απέρριψε επίσης ότι τα ρούχα του παιδιού μπορεί να είχαν απορροφήσει τη μυρωδιά από ρούχα του πατέρα του, ο οποίος εργαζόταν σε φάρμα. «Δεν θεωρώ ότι τα καθαρά ρούχα μπορούν να τραβήξουν τόσο άσχημη μυρωδιά όταν είναι απλά δίπλα σε λερωμένα ρούχα», σημείωσε.

Σε ερώτηση για ρούχα που, όπως είχε αναφέρει, αγόρασε ο ίδιος ή η σύζυγός του για τον Στυλιανό, ως στήριξη προς την οικογένεια, είπε ότι ήταν κατάλληλα για την ηλικία του και με βάση το μέγεθός του, χωρίς να θυμάται συγκεκριμένα είδη. Απέρριψε την υποβολή ότι δεν του είχαν αγοράσει ποτέ ρούχα ή παπούτσια και πρόσθεσε: «Δυστυχώς δεν κράτησα τις αποδείξεις».

Τέλος, για πληροφορίες ότι ο πατέρας του Στυλιανού φέρεται να εμπόδιζε ή να απειλούσε την τρίτη κατηγορούμενη όταν εκείνη επιχειρούσε, στο πλαίσιο της εργασίας της, να εισέλθει στο σπίτι της οικογένειας, ο μάρτυρας διευκρίνισε ότι όσα γνώριζε για τα περιστατικά προέρχονταν από τη σχολική συνοδό.

Πηγή: ΚΥΠΕ