Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα πρόταση του Υπουργείου Εσωτερικών για τη ρύθμιση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των 12 οικίσκων στο Ζύγι, οι οποίοι ανεγέρθηκαν από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως για τη στέγαση ηλικιωμένων κατοίκων της κοινότητας Μαρί.
Υπουργικό: Εγκρίθηκε η ρύθμιση για τους 12 οικίσκους στο Ζύγι
Η απόφαση αφορά τους οικίσκους που ανεγέρθηκαν για τη στέγαση ηλικιωμένων κατοίκων του Μαρί και ρυθμίζει το ιδιοκτησιακό τους καθεστώς.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών, το πλαίσιο μεταστέγασης των κατοίκων του Μαρί καθορίστηκε με σειρά αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου, που λήφθηκαν από τα τέλη της δεκαετίας του 1990. Στόχος ήταν η προστασία των κατοίκων από τις επιπτώσεις της λειτουργίας του ηλεκτροπαραγωγικού σταθμού στην περιοχή.
Η ανάγκη να ρυθμιστεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς των 12 οικίσκων προέκυψε αφού συνεκτιμήθηκαν οι διαφορετικές προσωπικές και οικογενειακές συνθήκες που διαμορφώθηκαν με την πάροδο των χρόνων.
Παράλληλα, λήφθηκαν υπόψη η ανάγκη δίκαιης και ισότιμης αντιμετώπισης των δικαιούχων και η ορθολογική αξιοποίηση της κρατικής στεγαστικής περιουσίας.
«Με τη σημερινή Απόφαση, η Κυβέρνηση προχωρεί στην οριστική διευθέτηση ενός ζητήματος που παρέμενε σε εκκρεμότητα εδώ και δεκαετίες, συνδυάζοντας τη συνεπή εφαρμογή της στεγαστικής πολιτικής με την κοινωνική δικαιοσύνη και τη μέριμνα για τους ηλικιωμένους και τους ευάλωτους συμπολίτες μας», αναφέρει καταληκτικά το Υπουργείο.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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