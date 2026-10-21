Υπουργικό: Εγκρίθηκε η ρύθμιση για τους 12 οικίσκους στο Ζύγι

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών, το πλαίσιο μεταστέγασης των κατοίκων του Μαρί καθορίστηκε με σειρά αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου, που λήφθηκαν από τα τέλη της δεκαετίας του 1990. Στόχος ήταν η προστασία των κατοίκων από τις επιπτώσεις της λειτουργίας του ηλεκτροπαραγωγικού σταθμού στην περιοχή.

Η ανάγκη να ρυθμιστεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς των 12 οικίσκων προέκυψε αφού συνεκτιμήθηκαν οι διαφορετικές προσωπικές και οικογενειακές συνθήκες που διαμορφώθηκαν με την πάροδο των χρόνων.

Παράλληλα, λήφθηκαν υπόψη η ανάγκη δίκαιης και ισότιμης αντιμετώπισης των δικαιούχων και η ορθολογική αξιοποίηση της κρατικής στεγαστικής περιουσίας.

«Με τη σημερινή Απόφαση, η Κυβέρνηση προχωρεί στην οριστική διευθέτηση ενός ζητήματος που παρέμενε σε εκκρεμότητα εδώ και δεκαετίες, συνδυάζοντας τη συνεπή εφαρμογή της στεγαστικής πολιτικής με την κοινωνική δικαιοσύνη και τη μέριμνα για τους ηλικιωμένους και τους ευάλωτους συμπολίτες μας», αναφέρει καταληκτικά το Υπουργείο.

Πηγή: ΚΥΠΕ