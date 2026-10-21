Εγκαινιάστηκε στην Πάφο νέο έργο αθλητικών εγκαταστάσεων, χώρων πρασίνου και στάθμευσης για τις ανάγκες του ΤΕ.ΠΑ.Κ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δ.Πάφου το έργο, συνολικής έκτασης 21.067 τετραγωνικών μέτρων σε 33 οικόπεδα, περιλαμβάνει 15 διαμορφωμένους χώρους με πράσινο, χώρους στάθμευσης, δύο παιδικές χαρές, γήπεδο καλαθόσφαιρας, γήπεδο μίνι ποδοσφαίρου και δύο γήπεδα padel.

Το συνολικό κόστος του εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα 3,185 εκατομμύρια ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Το έργο αποτελεί το τρίτο και τελικό στάδιο ενός ευρύτερου σχεδιασμού του Δήμου Πάφου, ο οποίος ξεκίνησε με την ανέγερση της Σχολής Διοίκησης Τουρισμού, Φιλοξενίας και Επιχειρηματικότητας του ΤΕ.ΠΑ.Κ. και συνεχίστηκε με τη δημιουργία της Φοιτητικής Εστίας Δήμου Πάφου.

Στον χαιρετισμό του, ο Δημαρχεύων Πάφου κ. Άγγελος Ονησιφόρου αναφέρθηκε στη σημασία του έργου για την αναβάθμιση της περιοχής και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, τονίζοντας ότι οι νέες υποδομές δημιουργούν ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον που συνδυάζει την εκπαίδευση, τη φοιτητική ζωή, τον αθλητισμό και την αναψυχή.

Επισήμανε ότι η πραγματική αξία του έργου δεν περιορίζεται στις εγκαταστάσεις που δημιουργήθηκαν, αλλά εντοπίζεται κυρίως στις νέες δυνατότητες που προσφέρονται στους φοιτητές, στους νέους και στις οικογένειες της Πάφου.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι στόχος του Δήμου είναι η δημιουργία μιας σύγχρονης πόλης που στηρίζει την εκπαίδευση, ενθαρρύνει τον αθλητισμό, σέβεται το περιβάλλον και επενδύει στην ποιότητα ζωής των πολιτών της.

Η τελετή άρχισε με αγιασμό από τον Πανιερότατο Μητροπολίτη Πάφου κ. Γρηγόριο και ακολούθησε παρουσίαση του έργου από τον αρχιτέκτονα κ. Ηρακλή Παπαχρίστου, εκπρόσωπο της ομάδας μελέτης. Χαιρετισμούς επίσης απηύθυναν ο Πρύτανης του ΤΕ.ΠΑ.Κ., Καθηγητής Παναγιώτης Ζαφείρης και ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε επίσης αθλητική παρουσίαση από τον Γυμναστικό Σύλλογο Ρυθμικής Γυμναστικής «Ακάμας», με τη συμμετοχή αθλητριών του αγωνιστικού τμήματος, ενώ παράλληλα νεαροί αθλητές του Αθλητικού Σωματείου «Άτλαντας» πραγματοποίησαν προπόνηση στο νέο γήπεδο καλαθόσφαιρας.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την αποκάλυψη αναμνηστικής πλάκας από τον Δημαρχεύοντα Πάφου κ. Άγγελο Ονησιφόρου και τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο κ. Κωνσταντίνο Λετυμπιώτη. Ακολούθησε δεξίωση, την οποία επιμελήθηκαν και παρέθεσαν φοιτητές του Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού και Φιλοξενίας, Ακαδημία Επαγγελμάτων Τουρισμού κ Φιλοξενίας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕ.ΠΑ.Κ.).