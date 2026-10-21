Εκστρατεία καθαρισμού στο Λιμάνι Λατσιού στις 3 Νοεμβρίου

Την πρωτοβουλία αναλαμβάνει η Αρχή Λιμένων Κύπρου, σε συνεργασία με τον Δήμο Πόλεως Χρυσοχούς και την εταιρεία Latsi Watersport Center, στο πλαίσιο των κοινών προσπαθειών για τη διατήρηση ενός καθαρού και ασφαλούς λιμενικού χώρου.

Η δράση θα επικεντρωθεί στην απομάκρυνση απορριμμάτων από την παραλία και τη λιμενολεκάνη, συμβάλλοντας στη βελτίωση της εικόνας του λιμανιού και στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Παράλληλα, η εκστρατεία αποσκοπεί στην ενίσχυση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και στην ενεργότερη συμμετοχή των πολιτών σε πρωτοβουλίες που προάγουν την καθαριότητα και την προστασία της θάλασσας.

Η εκστρατεία είναι ανοικτή στο κοινό, με τους διοργανωτές να καλούν όσους επιθυμούν να συνεισφέρουν στην προσπάθεια να συμμετάσχουν ενεργά, στέλνοντας το μήνυμα ότι η προστασία του παράκτιου περιβάλλοντος αποτελεί συλλογική ευθύνη.

Η δράση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 3 Νοεμβρίου 2026, στις 9:00 π.μ., στο Λιμάνι Λατσιού. Για πληροφορίες και συμμετοχές, το κοινό μπορεί να επικοινωνεί με την Αρχή Λιμένων Κύπρου – Λιμάνι Λατσιού, στο τηλέφωνο 26322355.