Εκστρατεία καθαρισμού της παραλίας και της λιμενολεκάνης του Λιμανιού Λατσιού διοργανώνεται την Τρίτη, 3 Νοεμβρίου 2026, στις 9:00 το πρωί, με στόχο την προστασία του θαλάσσιου και παράκτιου περιβάλλοντος της περιοχής.
Εκστρατεία καθαρισμού στο Λιμάνι Λατσιού στις 3 Νοεμβρίου
Την πρωτοβουλία αναλαμβάνει η Αρχή Λιμένων Κύπρου, σε συνεργασία με τον Δήμο Πόλεως Χρυσοχούς και την εταιρεία Latsi Watersport Center, στο πλαίσιο των κοινών προσπαθειών για τη διατήρηση ενός καθαρού και ασφαλούς λιμενικού χώρου.
Η δράση θα επικεντρωθεί στην απομάκρυνση απορριμμάτων από την παραλία και τη λιμενολεκάνη, συμβάλλοντας στη βελτίωση της εικόνας του λιμανιού και στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.
Παράλληλα, η εκστρατεία αποσκοπεί στην ενίσχυση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και στην ενεργότερη συμμετοχή των πολιτών σε πρωτοβουλίες που προάγουν την καθαριότητα και την προστασία της θάλασσας.
Η εκστρατεία είναι ανοικτή στο κοινό, με τους διοργανωτές να καλούν όσους επιθυμούν να συνεισφέρουν στην προσπάθεια να συμμετάσχουν ενεργά, στέλνοντας το μήνυμα ότι η προστασία του παράκτιου περιβάλλοντος αποτελεί συλλογική ευθύνη.
Η δράση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 3 Νοεμβρίου 2026, στις 9:00 π.μ., στο Λιμάνι Λατσιού. Για πληροφορίες και συμμετοχές, το κοινό μπορεί να επικοινωνεί με την Αρχή Λιμένων Κύπρου – Λιμάνι Λατσιού, στο τηλέφωνο 26322355.
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.