Πάφος: Η Μυριάνθη Χατζηχαραλάμπους Μούσκου απαντά σε δημοσεύματα «Οι αποχωρήσεις οφείλονται σε διορισμούς στο δημόσιο»

Στη δήλωσή της, η κ. Χατζηχαραλάμπους Μούσκου απορρίπτει τους ισχυρισμούς περί αποχωρήσεων εργαζομένων εξαιτίας αρνητικού εργασιακού κλίματος, υποστηρίζοντας ότι οι πρόσφατες αποχωρήσεις συνδέονται αποκλειστικά με διορισμούς προσωπικού στο Δημόσιο και σε ολοήμερα σχολεία. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στην εφαρμογή των υγειονομικών και νομικών πρωτοκόλλων που διέπουν τη λειτουργία του Πολυδύναμου Κέντρου.

Η διευθύντρια διαβεβαιώνει ότι η δομή εφαρμόζει πιστά τις προβλεπόμενες διαδικασίες, με γνώμονα την ασφάλεια των παιδιών, υπογραμμίζοντας ότι η τήρηση της νομιμότητας δεν πρόκειται να επηρεαστεί από πιέσεις.

Καταλήγοντας, δηλώνει ότι επιφυλάσσεται ρητά για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός της, με στόχο την προστασία της τιμής, της υπόληψης και της επαγγελματικής της ακεραιότητας.