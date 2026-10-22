Ασθενής υψηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή, ενώ στην ατμόσφαιρα ενδέχεται κατά διαστήματα να υπάρχει αραιή σκόνη.
Καιρός: Επιστρέφει η ζέστη – Ηλιοφάνεια και 29άρια μέχρι και το Σαββατοκύριακο
Ασθενής υψηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή, ενώ κατά διαστήματα ενδέχεται να παρατηρείται αραιή σκόνη. Η θερμοκρασία θα παραμείνει κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.
Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, με κατά διαστήματα αυξημένες ψηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από βορειοδυτικές έως βορειοανατολικές διευθύνσεις, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα φτάσει γύρω στους 29 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 16 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.
Απόψε ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα είναι κυρίως βορειοδυτικοί έως βορειοανατολικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ, ενώ η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 17 βαθμούς στο εσωτερικό και στα βόρεια παράλια, στους 19 βαθμούς στα υπόλοιπα παράλια και στους 10 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.
Την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, με κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις.
Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή και θα παραμείνει κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.
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