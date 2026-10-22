Με μεγάλη ανταπόκριση και έντονα μηνύματα αγάπης και αλληλεγγύης ολοκληρώθηκε η αιμοδοσία που διοργάνωσε η Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου, σε συνεργασία με τον ΕΟΑ Πάφου και με τη στήριξη του Φιλανθρωπικού Σωματείου «ΑΝΑΖΩ».
Η μνήμη έγινε προσφορά ζωής στην Πάφο : 61 μονάδες αίματος από 70 εθελοντές αιμοδότες
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, συνολικά 70 άτομα προσήλθαν για να προσφέρουν αίμα, με αποτέλεσμα να συγκεντρωθούν 61 πολύτιμες μονάδες, οι οποίες μπορούν να συμβάλουν στην κάλυψη των αναγκών ασθενών που χρειάζονται αίμα.
Όπως αναφέρει η αναπληρώτρια Έπαρχος Πάφου Φρόσω Γεωργίου η αιμοδοσία ήταν αφιερωμένη στη μνήμη νέων ανθρώπων που έφυγαν πρόωρα από τη ζωή του Χαράλαμπου Λεαντζή, του Ανδρέα Θαδδαίου Μιλτιάδους, του Παναγιώτη Σινκ, του Νεόφυτου Τσαγγαρά και του Μιχάλη Αλεξάνδρου.
Η εκδήλωση ήταν επίσης αφιερωμένη στη μνήμη του Πορφύρη Χαράλαμπους, θείου της εκπροσώπου της Επαρχιακής Διοίκησης , ο οποίος έφυγε από τη ζωή μόλις μία ημέρα πριν από την αιμοδοσία. Μέσα από αυτή την πρωτοβουλία, η μνήμη των ανθρώπων που έφυγαν μετατράπηκε σε μια έμπρακτη κίνηση προσφοράς προς τον συνάνθρωπο, αναδεικνύοντας τη σημασία της εθελοντικής αιμοδοσίας και της κοινωνικής αλληλεγγύης.
Οι διοργανωτές εξέφρασαν τις θερμές τους ευχαριστίες προς όλους τους εθελοντές αιμοδότες, τους συνεργάτες και όσους συνέβαλαν στην επιτυχία της δράσης. Η πρωτοβουλία ανέδειξε, παράλληλα, τον ρόλο της συνεργασίας μεταξύ δημόσιων υπηρεσιών και κοινωνικών φορέων στην υλοποίηση δράσεων με ουσιαστικό κοινωνικό αντίκτυπο, στέλνοντας το μήνυμα ότι μια πράξη προσφοράς μπορεί να χαρίσει ελπίδα και ζωή σε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη, καταλήγει η ανακοίνωση.
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