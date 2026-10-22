Η γιορτή της λαδιάς: Μια παράδοση γεμάτη γεύση και αυθεντικότητα στα χωριά της Πάφου

Η μελετήτρια της παράδοσης Άννα Τσέλεπου μεταφέρει το κλίμα αυτής της ξεχωριστής εμπειρίας, όπου οι μυρωδιές, οι γεύσεις και οι παραδοσιακές συνήθειες συνδέονται άρρηκτα με την καθημερινή ζωή της κυπριακής υπαίθρου.

Στο επίκεντρο της γιορτής βρέθηκε το σπιτικό, προζυμένιο ψωμί, ψημένο στα κάρβουνα και πασπαλισμένο με άφθονο φρέσκο ελαιόλαδο, μόλις βγαλμένο από την παραγωγή. Φρέσκια ρίγανη και αλάτι συμπλήρωναν αυτή την απλή, παραδοσιακή γεύση, που κουβαλά μνήμες, αρώματα και την αυθεντικότητα μιας άλλης εποχής. Για τους ανθρώπους της κυπριακής υπαίθρου, η έναρξη της παραγωγής του ελαιολάδου δεν αποτελεί απλώς ένα ακόμη στάδιο της αγροτικής εργασίας.

Είναι μια μικρή καθημερινή κατάκτηση, ένας λόγος χαράς και ευγνωμοσύνης, που αξίζει να μοιραστεί με την οικογένεια, τους φίλους και την κοινότητα. Μέσα από τέτοιες στιγμές αναδεικνύεται η ουσία της παράδοσης: η χαρά των απλών πραγμάτων, η σύνδεση με τη γη και τους καρπούς της, αλλά και η ανάγκη διατήρησης των εθίμων που μεταφέρονται από γενιά σε γενιά.

Η «γιορτή της λαδιάς» υπενθυμίζει ότι ο πολιτισμός ενός τόπου δεν βρίσκεται μόνο στις μεγάλες εκδηλώσεις και στα επίσημα δρώμενα, αλλά και στις μικρές, καθημερινές στιγμές των ανθρώπων του. Σε ένα κομμάτι ζεστό ψωμί, σε λίγο φρέσκο ελαιόλαδο και στη χαρά του να μοιράζεσαι τους καρπούς της κυπριακής γης.