Ο απολογισμός του έργου του Δημοτικού Συμβουλίου: Τα έργα που υλοποιήθηκαν, αυτά που είναι σ’ εξέλιξη και όσα βρίσκονται στα σκαριά

Στα έργα που ήδη έχουν παραδοθεί στο κοινό συγκαταλέγονται το Παττίχειο Δημοτικό Πάρκο, με κόστος 6,7 εκ, το οποίο θεωρείται ο μεγαλύτερος σ’ έκταση χώρος πρασίνου στη Λάρνακα, η ανάπλαση της πρώην Κατοικίας του Αστυνομικού Διευθυντή (1,35 εκ.), το νέο Δημοτικό Μέλαθρο Ευγηρίας (4,5 εκ.), το οποίο είναι ίσως το πιο σύγχρονο μέλαθρο στην Κύπρο, το Πολυλειτουργικό Πάρκο στο Τσιακκιλερό (2,3 εκ.), που είναι το μεγαλύτερο πάρκο σε προσφυγικό συνοικισμό της Κύπρου, το Πάρκο Σαλίνα (3,2 εκ.) και η ανάπλαση των πλατειών Ακρόπολης – Αλκής (4 εκ.). Τα έργα αυτά χρηματοδοτήθηκαν από το πρόγραμμα ΘΑλΕΙΑ 2021-27 και από το Ταμείο Ανάκαμψης. Πιο μικρά έργα υλοποιήθηκαν σε Λιβάδια (αντιπλημμυρικό κανάλι, 12 πάρκα) και Ορόκλινη (πάρκα). Όσον αφορά τα έργα που βρίσκονται σε πορεία υλοποίησης, ο Ανδρέας Βύρας έκανε αναφορά στην ανάπλαση του εμπορικού κέντρου της Λάρνακας για διευκόλυνση ΑμεΑ. Όπως είπε, αυτή την περίοδο οι κατασκευαστικές εργασίες είναι σ’ εξέλιξη στο τελευταίο κομμάτι της οδού Ζήνωνος Κιτιέως, το οποίο αναμένεται να παραδοθεί μέχρι τον Ιανουάριο του 2027. «Πρόκειται για έργο που άλλαξε ολοκληρωτικά την εικόνα του εμπορικού κέντρου της πόλης μας, προσδίδοντας νέες προοπτικές ανάπτυξης με την λειτουργία μικρών ξενοδοχείων», σημείωσε.

Περαιτέρω, ο κ. Βύρας αναφέρθηκε στις εργασίες ανάπλασης του παλιού νοσοκομείου που θα μετατραπεί σε νέο δημοτικό μέγαρο, στην ανάπλαση της ενορίας του Αη Γιάννη, στο κτήριο της πανεπιστημιακής σχολής του ΤΕΠΑΚ που ξεκίνησε στην περιοχή Μακένζι και στα έργα που γίνονται στο οδικό δίκτυο της πόλης στο πλαίσιο του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ), συνολικού κόστους 20 εκ. Και τα τέσσερα αυτά έργα υπολογίζεται να ολοκληρωθούν το 2028.

Σ’ εξέλιξη βρίσκονται, επίσης, τα έργα ανάπλασης της λεωφόρου Μακαρίου στα Λιβάδια και το πρώτο ευρωπαικό έργο που εκτελείται στην Ορόκλινη, το οποίο αφορά στην αποκατάσταση και αναζωογόνηση της παλιάς γειτονιάς. Σε σχέση με τα έργα που βρίσκονται στο στάδιο της μελέτης και του σχεδιασμού, από τα σημαντικότερα είναι το Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης για τις Αλυκές, που θα ανεγερθεί στο χώρο του πρώην λεπροκομείου, και το Κέντρο Τεχνών και Πολιτισμού, το οποίο προγραμματίζεται στο χώρο του πρώην διυλιστηρίου για να φιλοξενήσει τις κυριότερες εκδηλώσεις στο πλαίσιο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης «Λάρνακα 2030». Το πρώτο έργο αναμένεται να ξεκινήσει τέλη του 2027 και να ολοκληρωθεί το 2029, ενώ για το Κέντρο Τεχνών στόχος είναι να ξεκινήσουν οι εργασίες αρχές του 2028 ώστε να ολοκληρωθεί μέχρι το 2030.

Επένδυση στην ποιότητα

Τελώντας, εξάλλου, τα εγκαίνια του αναδιαμορφωμένου Παττίχειου Πάρκου, παρά την αλυκή, ο υπουργός Γεωργίας Χρίστος Σενέκης είπε στο χαιρετισμό του ότι η ανάπλαση του πάρκου αυτού δεν αποτελεί απλά μια παρέμβαση αναβάθμισης των υποδομών της πόλης, αλλά επένδυση στην ποιότητα ζωής των πολιτών. Πρόσθεσε, ακόμα, ότι τα νέα σημεία θέασης και η υπερυψωμένη κυκλική πεζογέφυρα του πάρκου προσφέρουν στους επισκέπτες διαφορετική εμπειρία περιπάτου και θέας προς την αλυκή, ενώ η συνολική αναβάθμιση του χώρου δημιουργούν ένα πιο φιλόξενο και λειτουργικό περιβάλλον για οικογένειες, παιδιά και επισκέπτες κάθε ηλικίας.