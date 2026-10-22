Ελληνοκύπριοι επιχειρηματίες ζητούν €140 εκατ. από την PEPSI Τουρκίας για σφετερισμό περιουσίας τους στα κατεχόμενα

Η αγωγή καταχωρίστηκε προ ημερών στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας από το δικηγορικό γραφείο Γ. Γεωργιάδης & Συνεργάτες ΔΕΠΕ, εκ μέρους των εταιρειών CYPROFRUTA LIMITED, με έδρα τον Στρόβολο, και CYPRUS FARMING COMPANY LIMITED, με έδρα τα Λατσιά.

Οι Ελληνοκύπριοι που βρίσκονται πίσω από αυτές τις εταιρείες είναι οι νόμιμοι ιδιοκτήτες ενός εργοστασίου και ενός χωραφιού στην περιοχή Τράχωνας Λιμνιού, στα Κούκλια της επαρχίας Αμμοχώστου. Η επίδικη ιδιοκτησία βρίσκεται στα κατεχόμενα. Πριν από την τουρκική εισβολή του 1974, οι ενάγοντες - Ελληνοκύπριοι επιχειρηματίες, λειτουργούσαν στην επίδικη ιδιοκτησία κερδοφόρα εμπορική επιχείρηση με μεγάλο κύκλο εργασιών.

Από το 1981 μέχρι και σήμερα, η επίδικη περιουσία τυγχάνει παράνομης εκμετάλλευσης από την εταιρεία «EKTAM KIBRIS LTD» (βλεπε φωτο), η οποία παράγει προϊόντα που φέρουν τα εμπορικά σήματα PEPSI, PEPSI MAX, 7UP, MIRINDA, καθώς και άλλα προϊόντα και εμπορικά σήματα του αμερικανικού ομίλου PepsiCo. Στην αγωγή περιλαμβάνονται και οι εταιρείες που συνδέονται με την EKTAM, καθώς και οι ιδιοκτήτες τους.

Σε ποιους στρέφεται η αγωγή

Σύμφωνα με το έντυπο απαίτησης, η αγωγή στρέφεται εναντίον των ακόλουθων φυσικών και νομικών προσώπων:

1. Mehmet Melih Sipahioglu - Nisbetiye Mahallesi, Hakki Sehithan Sokak No. 35, 34340 Besiktas, Istanbul (Κωνσταντινούπολη), Τουρκία.

2. PEPSICO INC. - 700 Anderson Hill Road, Purchase, New York 10577-1444, United States of America.

3.INFIMA HOLDING (formerly TAMEK HOLDING A.S.) - Nisbetiye Mahallesi, Hakki Sehithan Sokak No. 35, 34340 Besiktas, Istanbul (Κωνσταντινούπολη), Τουρκία.

4. Pepsi-Cola Servis ve Dagitim Ltd - Esentepe Mahallesi, Tekfen Tower, Buyukdere Caddesi No. 209, Levent, 34394 Besiktas, Istanbul (Κωνσταντινούπολη), Τουρκία.

5. Fruko Mesrubat San Ltd - Esentepe Mahallesi, Tekfen Tower, Buyukdere Caddesi No. 209, Levent, 34394 Besiktas, Istanbul (Κωνσταντινούπολη), Τουρκία.

6. Tamek Sagra Grup Gida Uretim A.S. - OYAK Dragos Plaza, Cevizli Mahallesi /Tugay Yolu Caddesi, Kapi No: 72, 34846 Maltepe – Istanbul (Κωνσταντινούπολη), Τουρκία.

7. ORDU YARDIMLASMA KURUMU (OYAK /Armed Forces Pension Fund) - Eti Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvari No: 138, 06570 Qankaya, Ankara, Τουρκία.

8. PERGAMA IQECEK A.S. - 2. Ulus, Nisbetiye Mahallesi, Hakki Sehithan Sokak No. 35, 34340 Besiktas, Istanbul (Κωνσταντινούπολη), Τουρκία.

9. Giingor Sipahioglu, 2. Ulus, Nisbetiye Mahallesi, Hakki Sehithan Sokak No. 35, 34340 Besiktas, Istanbul (Κωνσταντινούπολη), Τουρκία.

10. Dr. Semsi Kazim Erkman, Dr. Fazil KugOk Bulvari, Yeni Organize Sanayi Bolgesi, PK420, Λευκωσία, Κύπρος (EKTAM KIBRIS LTD-PEPSI)

11. H.Sibel Erkman, Dr. Fazil Kijguk Bulvari, Yeni Organize Sanayi Bolgesi, PK 420, κατεχόμενη Λευκωσία, Κύπρος (EKTAM KIBRIS LTD-PEPSI)

12. Eda Erkman, Dr. Fazil Kiigiik Bulvari, Yeni Organize Sanayi Bolgesi, PK 420, κατεχόμενη Λευκωσία, Κύπρος (EKTAM KIBRIS LTD-PEPSI)

Αρνήθηκαν να εγκαταλείψουν το εργοστάσιο

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι, πολύ πριν από την καταχώριση της αγωγής και συγκεκριμένα στις 10/2/2026, οι Ελληνοκύπριοι επιχειρηματίες, μέσω των δικηγόρων τους, απέστειλαν γραπτή προδικαστική ειδοποίηση προς τους 12 υπό αναφορά εναγομένους, ζητώντας τον τερματισμό της χρήσης της επίδικης περιουσίας, την άμεση εκκένωση και παράδοσή της στους νόμιμους ιδιοκτήτες, καθώς και την καταβολή αποζημιώσεων από το 1981 για την παράνομη δραστηριότητα που διεξαγόταν στην ιδιοκτησία τους.

Παρά την πιο πάνω ειδοποίηση, οι εναγόμενοι δεν συμμορφώθηκαν, με αποτέλεσμα η παράνομη επέμβαση, κατοχή, χρήση και/ή εκμετάλλευση της επίδικης ιδιοκτησίας να συνεχίζεται. Ως εκ τούτου, οι Ελληνοκύπριοι επιχειρηματίες προχώρησαν στην καταχώριση της αγωγής.