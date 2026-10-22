Από κατοικία του Βρετανού διοικητή σε χώρο τέλεσης γάμων: Νέα ζωή για την ιστορική Οικία Επάρχου στην Πάφο

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δ.Πάφου το εμβληματικό κτήριο, που αποτελεί μέρος της ιστορικής και αρχιτεκτονικής ταυτότητας της πόλης, αποκτά πλέον νέο ρόλο, συνδέοντας την πολιτιστική κληρονομιά με την καθημερινή εξυπηρέτηση των πολιτών και σημαντικές στιγμές της προσωπικής τους ζωής.

Η διαδρομή της Οικίας Επάρχου είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ιστορία της Πάφου. Αρχικά χρησιμοποιήθηκε ως κατοικία του Βρετανού διοικητή και αργότερα ως κατοικία του Επάρχου Πάφου.

Στη συνέχεια, φιλοξένησε σημαντικές επιστημονικές και πολιτιστικές δραστηριότητες, μεταξύ άλλων, του Ινστιτούτου Κύπρου και του Οργανισμού της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης «Πάφος 2017».

Με τα χαρακτηριστικά στοιχεία της βρετανικής αποικιακής αρχιτεκτονικής, το ιστορικό κτήριο διατηρεί τη δική του ξεχωριστή θέση στην εξέλιξη της πόλης, αποτελώντας σημείο αναφοράς για διαφορετικές περιόδους της ιστορίας της.

Η εγκατάσταση των δύο δημοτικών υπηρεσιών αναδεικνύει τη δυνατότητα αξιοποίησης ιστορικών κτηρίων με τρόπο που διατηρεί ζωντανή την πολιτιστική τους αξία και ταυτόχρονα τα εντάσσει ενεργά στη σύγχρονη ζωή.

Από την πολιτιστική δραστηριότητα μέχρι την τέλεση πολιτικών γάμων, η Οικία Επάρχου αποκτά νέες χρήσεις και φιλοξενεί νέες ανθρώπινες ιστορίες.

Η νέα αυτή σελίδα στην πορεία του κτηρίου επιβεβαιώνει ότι η ιστορική κληρονομιά δεν αποτελεί μόνο ένα κομμάτι του παρελθόντος, αλλά μπορεί να συνεχίσει να προσφέρει στην πόλη και στους ανθρώπους της, διατηρώντας ζωντανή τη σύνδεση ανάμεσα στην ιστορία, το παρόν και το μέλλον της Πάφου ,καταλήγει στην ανακοίνωση του ο Δ.Πάφου.