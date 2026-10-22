Κατάσχεσαν 28.000 προφυλακτικά «μαϊμού» στην Κύπρο σε εμπορευματοκιβώτιο από Ελλάδα – Προειδοποίηση για σοβαρούς κινδύνους στην υγεία

Όπως αναφέρεται, το εμπορευματοκιβώτιο επιλέχθηκε για ακτινοδιαγνωστικό και φυσικό έλεγχο, κατόπιν ανάλυσης κινδύνου σε ενωσιακό θαλάσσιο φορτίο από την Ελλάδα. Το φορτίο περιλάμβανε εμπορεύματα που προορίζονταν για πολλαπλούς παραλήπτες.

Κατά τον έλεγχο εντοπίστηκαν 28.000 τεμάχια προφυλακτικών, τα οποία, σύμφωνα με την αρχική εκτίμηση των τελωνειακών αρχών και βάσει των παραστατικών και τιμολογίων που υποβλήθηκαν, φαίνεται να παραβιάζουν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας γνωστής εμπορικής επωνυμίας.

Το Τμήμα Τελωνείων αναφέρει ότι ο ιδιοκτήτης της εταιρείας φαίνεται να παραδέχθηκε πως τα προϊόντα είναι απομιμήσεις, ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένεται να προχωρήσει η διαδικασία κατάσχεσής τους, με τελικό σκοπό την καταστροφή τους.

Η υπόθεση διερευνάται περαιτέρω από το Τελωνείο Λεμεσού.

Προειδοποίηση για κινδύνους στην υγεία

Με αφορμή τον εντοπισμό των προϊόντων, το Τμήμα Τελωνείων προειδοποιεί το κοινό για τους κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν από τη χρήση απομιμήσεων, καθώς δεν διασφαλίζεται ότι έχουν κατασκευαστεί με τα υλικά και τις διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου που εφαρμόζουν οι κατασκευαστές αυθεντικών προϊόντων.

Ειδικότερα, επισημαίνει ότι η χρήση προφυλακτικών που αποτελούν απομιμήσεις μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες, από ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες μέχρι και μετάδοση σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων.

Το Τμήμα Τελωνείων καλεί το κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό όσον αφορά τη χρήση προϊόντων απομίμησης, υπογραμμίζοντας τους κινδύνους που ενδέχεται να εγκυμονούν για την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών.