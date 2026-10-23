Σκάνδαλο με στημένους αγώνες μπάσκετ: Αν χρειαστεί, έρευνα και στην Κύπρο

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π» η Επιτροπή, είναι σε επαφή με τις αρμόδιες Αρχές στην Ελλάδα και τηρείται ενήμερη για όλες τις εξελίξεις, ενώ αναμένει περαιτέρω στοιχεία σε ότι αφορά τον επίμαχο αγώνα που διεξήχθη τον περασμένο Μάρτιο στην Πάφο στο πλαίσιο του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Καλαθοσφαίρισης Λυκείων Ελλάδας και Κύπρου. Σημειώνεται ότι πρόκειται για σχολική διοργάνωση, η οποία κατόπιν συμφωνίας, πραγματοποιείται την μια χρονιά στην Ελλάδα και την άλλη στην Κύπρο.

Η Επιτροπή Δεοντολογίας και Προστασίας του Αθλητισμού, στην βάση της ενημέρωσης που θα έχει από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές, αναμένεται να αποφασίσει αρχές της επόμενης βδομάδας, εάν συντρέχουν λόγοι για να διεξαχθεί έρευνα και στην Κύπρο.

Αυτό που ξένισε ιδιαίτερα στον συγκεκριμένο σχολικό καλαθοσφαιρικό αγώνα είναι τα όσα διαδραματίστηκαν στα τελευταία 12 λεπτά του. Οι δύο διαγωνιζόμενες ομάδες στον ημιτελικό που έγινε στην Πάφο τον Μάρτιο του 2026 ήταν τα εκπαιδευτήρια Αναγέννησης Πατρών και το Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης

Σύμφωνα με την δικογραφία, σε εκείνη την αναμέτρηση γίνεται λόγος για αλλοίωση αποτελέσματος, καθώς 12 λεπτά πριν το τέλος είχε προηγηθεί η ομάδα της Θεσσαλονίκης 58-45 και μέσα στα τελευταία λεπτά δόθηκαν συνολικά 52 βολές στην ομάδα της Πάτρας. Το σκορ το τελευταίο λεπτό επιμέρους ήταν 2-19 και στο τέλος νίκησε η ομάδα της Πάτρας 64-60. Όπως προκύπτει, τα παιδιά που κερδίζουν στην διοργάνωση μοριοδοτούνται. Το γεγονός ότι πρόκειται για σχολική διοργάνωση προκαλεί ιδιαίτερο προβληματισμό, καθώς οι καταγγελίες δεν περιορίζονται στον επαγγελματικό αθλητισμό, αλλά αγγίζουν και αγώνες νεαρών καλαθοσφαιριστών. Η αναμέτρηση βρίσκεται στο επίκεντρο για πιθανή χειραγώγηση.

Live στο Youtube

Αναζητώντας στοιχεία για τον συγκεκριμένο αγώνα που διεξήχθηκε στην Πάφο, προκύπτει ότι η εν λόγω διοργάνωση πραγματοποιήθηκε το διήμερο 27 -28 Μαρτίου στην κλειστή αίθουσα Αφροδίτη. Ο επίμαχος αγώνας, όπως και οι υπόλοιποι, μεταδίδονταν σε ζωντανή μετάδοση στο youtube (ακόμη είναι αναρτημένοι). Στον αγώνα οι διαιτητικές αποφάσεις είχαν προκαλέσαν ένταση στις κερκίδες, ενώ το κλίμα στις κερκίδες μεταξύ των γονέων και άλλων παρευρισκόμενων ήταν τεταμένο. Από την ομάδα της Θεσσαλονίκης, πολλές φορές οι καλαθοσφαιριστές της 5άδας και του πάγκου, δεν πίστευαν ότι έβλεπαν τέτοια διαιτησία και έφταναν στο σημείο να τραβούν τα μαλλιά τους.

Πάντως, τα σχόλια που ακόμη είναι αναρτημένα κάτω από τον σύνδεσμο που έγινε η ζωντανή μετάδοση του αγώνα, περιγράφουν τα όσα διαδραματίστηκαν, ενώ υπάρχουν σαφείς αιχμές και υπονοούμενα για την εξέλιξη του αγώνα. Επιπρόσθετα, υπάρχουν αναφορές και σε ονόματα που βρίσκονται ανάμεσα στους συλληφθέντες.

Το σκάνδαλο

To… πανόραμα των όσων έχουν ταρακουνήσει συθέμελα τον κόσμο του αθλητισμού στην Ελλάδα, αποτυπώνεται στο σχετικό ανακοινωθέν της Ελληνικής Αστυνομίας. Μετά την παρουσία των έξι συλληφθέντων σε εισαγγελέα και ανακριτή ώστε να τους απαγγελθούν κατηγορίες στην υπόθεση στημένων αγώνων και να λάβουν προθεσμία για την απολογία τους, προχώρησε σε αναλυτική αναφορά των όσων συνέβησαν με τις συλλήψεις και όσα κατασχέθηκαν έπειτα από τις έρευνες. Αναλυτικά:

● Συνελήφθησαν 6 άτομα για διερευνώμενη υπόθεση παρέμβασης στην εξέλιξη, τη μορφή ή το αποτέλεσμα αγώνων καλαθοσφαίρισης

● Κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, 931.463 ευρώ, 14 κινητά τηλέφωνα, 3 μπλούζες ομάδας, 3 αναμνηστικά ομάδων, 2 άλμπουμ παικτών, φορητοί υπολογιστές και ψηφιακά αποθηκευτικά μέσα USB

● Από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνελήφθησαν 6 ημεδαποί, δυνάμει σχετικών ενταλμάτων σύλληψης, για υπόθεση που αφορά φερόμενες αθέμιτες παρεμβάσεις στην εξέλιξη, τη μορφή ή το αποτέλεσμα αγώνων καλαθοσφαίρισης.

● Ειδικότερα, από αστυνομικούς του Τμήματος Ειδικών Ερευνών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας, σε συνεργασία με αστυνομικούς του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, πραγματοποιήθηκε, κατά τις πρωινές και απογευματινές ώρες χθες, Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2026, συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Αττικής, της Αχαΐας και της Κατερίνης.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν -5- ημεδαποί, ενώ ακόμη ένας προσήλθε αυτοβούλως στην έδρα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπιση Οργανωμένης Αθλητικής Βίας, όπου και συνελήφθη.

Τα εντάλματα σύλληψης αφορούσαν -κατά περίπτωση- αδικήματα σχετικά με την απαίτηση ή αποδοχή δώρων ή άλλων ωφελημάτων ή οποιαδήποτε άλλης παροχής ή υπόσχεσης αυτών, την παράδοση, υπόσχεση σε διαιτητή ή διοικητικό παράγοντα ή άλλο πρόσωπο που συνδέεται με οποιονδήποτε τρόπο με τον αθλητή, τον διαιτητή, το σωματείο, την Α.Α.Ε. ή το Τ.Α.Α., δώρων, ωφελημάτων ή άλλων οποιωνδήποτε παροχών, καθώς και η παρέμβαση με αθέμιτες ενέργειες, με σκοπό τον επηρεασμό της εξέλιξης, της μορφής ή του αποτελέσματος ομαδικού αγώνα (καλαθοσφαίρισης), άπαξ και κατ’ εξακολούθηση, από κοινού και κατά μόνας, εφόσον οι αγώνες συνδέονται με στοιχηματικές διοργανώσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

Συνολικά, από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες των συλληφθέντων, παρουσία δικαστικών λειτουργών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

> 931.463 ευρώ,

> 14 κινητά τηλέφωνα,

6 φορητοί υπολογιστές (laptop)

> 22 αποθηκευτικά μέσα USB,

> 2 ηλεκτρονικές ταμπλέτες (tablet),

> 2 κάρτες μνήμης SD,

κάρτα μνήμης (memory card), σκληρός δίσκος, σημειωματάριο

> 3 μπλούζες ομάδας, 3 αναμνηστικά ομάδων,

> 2 άλμπουμ παικτών και χαρτονομίσματα διαφόρων χωρών.

Προθεσμία για απολογία

Για «σκευωρία που στήθηκε εναντίον του για να μην αλλάξει το ελληνικό μπάσκετ», μιλάει ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης Βαγγέλης Λιόλιος, ενώ ο διαιτητής Πέτρος Παπαπέτρου, στο σπίτι του οποίου βρέθηκαν 820.000 ευρώ λέει ότι έχει στη διάθεσή του τα παραστατικά που δικαιολογούν την περιουσιακή του κατάσταση. Οι έξι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση με τους στημένους αγώνες μπάσκετ οδηγήθηκαν χθες στα δικαστήρια της Σχολής Ευελπίδων, ζήτησαν και έλαβαν προθεσμίες για να προετοιμάσουν τις απολογίες τους όπως έχουν δικαίωμα από το νόμο. Συγκεκριμένα, προθεσμία για να απολογηθεί σήμερα το μεσημέρι έλαβε ο πρώην διαιτητής Πέτρος Παπαπέτρου, προθεσμία για την Κυριακή έλαβε ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), Βαγγέλης Λιόλιος και ο στενός του συνεργάτης Γιώργος Μαυραγάνης ενώ για τη Δευτέρα προθεσμία έλαβαν η διαιτητής Βάσω Τσαρούχα, ο ειδικός σύμβουλος διαιτησίας Ηλίας Κορομηλάς και το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας, Τάσος Πηλοΐδης. Ο Βαγγέλης Λιόλιος αρνείται τις κατηγορίες υποστηρίζοντας πως δεν έχει καμία σχέση με τα όσα αναφέρονται στο κατηγορητήριο σε βάρος του. Μάλιστα φέρεται να περνά στην αντεπίθεση βάλλοντας κατά των προσώπων στις καταθέσεις των οποίων βασίστηκε εν μέρει η άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος του.