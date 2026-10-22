Αίσιο τέλος για δύο σκυλάκια που εγκλωβίστηκαν σε φαράγγι και λάκκο - Επενέβη η Πυροσβεστική (φώτος+ βίντεο)

Η πρώτη επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στην περιοχή Φαράγγια της Κάτω Ακρουδάλιας στην επαρχία Πάφου, όπου σκυλί είχε εγκλωβιστεί σε φαράγγι. Τα μέλη της Πυροσβεστικής κατάφεραν να το ανασύρουν με ασφάλεια και στη συνέχεια το παρέδωσαν στον ιδιοκτήτη του.

Η δεύτερη διάσωση έγινε στον Δήμο Δρομολαξιάς - Μενεού στην επαρχία Λάρνακας, όπου σκυλάκι είχε πέσει μέσα σε λάκκο. Το ζώο εντοπίστηκε από διερχόμενο πολίτη, ο οποίος ειδοποίησε τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Μετά την επιτυχή διάσωση, το σκυλί παραδόθηκε στην αρμόδια τοπική αρχή, ενώ η Πυροσβεστική Υπηρεσία προέβη σε σύσταση προς τον Δήμο για λήψη μέτρων και ασφάλιση του συγκεκριμένου χώρου, ώστε να αποτραπούν παρόμοια περιστατικά στο μέλλον.

Η Πυροσβεστική υπενθυμίζει ότι, πέραν της αντιμετώπισης πυρκαγιών και έκτακτων περιστατικών, ανταποκρίνεται συχνά και σε επιχειρήσεις διάσωσης ζώων που βρίσκονται σε κίνδυνο.