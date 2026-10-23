Αγωγή μαμούθ κατά της PepsiCo από Ε/κ επιχειρηματίες: Οι τουρκικές εταιρείες μπροστά σε πολιτικό και νομικό δίλημμα

Η αγωγή καταχωρίστηκε προ ημερών στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας από το δικηγορικό γραφείο Γ. Γεωργιάδης & Συνεργάτες ΔΕΠΕ, εκ μέρους των εταιρειών Cyprofruta Limited, με έδρα τον Στρόβολο, και Cyprus Farming Company Limited, με έδρα τα Λατσιά.

Οι Ελληνοκύπριοι που βρίσκονται πίσω από τις υπό αναφορά εταιρείες είναι οι νόμιμοι ιδιοκτήτες ενός εργοστασίου και ενός χωραφιού στην περιοχή Τράχωνας Λιμνιού, στα Κούκλια της επαρχίας Αμμοχώστου. Πριν από την τουρκική εισβολή του 1974, οι ενάγοντες - Ελληνοκύπριοι επιχειρηματίες, λειτουργούσαν στην επίδικη ιδιοκτησία κερδοφόρα εμπορική επιχείρηση με μεγάλο κύκλο εργασιών.

Από το 1981 μέχρι και σήμερα, η επίδικη περιουσία τυγχάνει παράνομης εκμετάλλευσης από την τουρκοκυπριακή εταιρεία «Ektam Kibris Ltd», η οποία παράγει προϊόντα που φέρουν τα εμπορικά σήματα Pepsi, Pepsi Max, 7Up, Mirinda καθώς και άλλα προϊόντα και εμπορικά σήματα του αμερικανικού ομίλου PepsiCo. Στην αγωγή περιλαμβάνονται και οι εταιρείες που συνδέονται με την Ektam, καθώς και οι ιδιοκτήτες τους.

Οι 12 εναγόμενοι

Σύμφωνα με το έντυπο απαίτησης που εξασφάλισε ο «Π», η αγωγή στρέφεται εναντίον των ακόλουθων φυσικών και νομικών προσώπων:

Mehmet Melih Sipahioglu - Nisbetiye Mahallesi, Hakki Sehithan Sokak No. 35, 34340 Besiktas, Istanbul (Κωνσταντινούπολη), Τουρκία.

PepsiCo INC. - 700 Anderson Hill Road, Purchase, New York 10577-1444, United States of America.

Infima Holding (formerly Tamek holding A.S.) - Nisbetiye Mahallesi, Hakki Sehithan Sokak No. 35, 34340 Besiktas, Istanbul (Κωνσταντινούπολη), Τουρκία.

PepsiCo Servis ve Dagitim Ltd - Esentepe Mahallesi, Tekfen Tower, Buyukdere Caddesi No. 209, Levent, 34394 Besiktas, Istanbul (Κωνσταντινούπολη), Τουρκία.

Fruko Mesrubat San Ltd - Esentepe Mahallesi, Tekfen Tower, Buyukdere Caddesi No. 209, Levent, 34394 Besiktas, Istanbul (Κωνσταντινούπολη), Τουρκία.

Tamek Sagra Grup Gida Uretim A.S. - OYAK Dragos Plaza, Cevizli Mahallesi /Tugay Yolu Caddesi, Kapi No: 72, 34846 Maltepe – Istanbul (Κωνσταντινούπολη), Τουρκία.

Οrdu Υardimlasma Κurumu (Oyak / Armed Forces Pension Fund) - Eti Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvari No: 138, 06570 Qankaya, Ankara, Τουρκία.

Pergama Içecek A.S. - 2. Ulus, Nisbetiye Mahallesi, Hakki Sehithan Sokak No. 35, 34340 Besiktas, Istanbul (Κωνσταντινούπολη), Τουρκία.

Giingor Sipahioglu, 2. Ulus, Nisbetiye Mahallesi, Hakki Sehithan Sokak No. 35, 34340 Besiktas, Istanbul (Κωνσταντινούπολη), Τουρκία.

Dr. Semsi Kazim Erkman, Dr. Fazil KugOk Bulvari, Yeni Organize Sanayi Bolgesi, PK420, κατεχόμενη Λευκωσία, Κύπρος (Ektam Kıbrıs ltd-Pepsi).

Sibel Erkman, Dr. Fazil Kijguk Bulvari, Yeni Organize Sanayi Bolgesi, PK 420, κατεχόμενη Λευκωσία, Κύπρος (Ektam Kıbrıs ltd-Pepsi).

Eda Erkman, Dr. Fazil Kiigiik Bulvari, Yeni Organize Sanayi Bolgesi, PK 420, κατεχόμενη Λευκωσία, Κύπρος (Ektam Kıbrıs ltd-Pepsi).

Θα εμφανιστούν στο δικαστήριο;

Όπως εκτιμάται, ο αμερικανικός πολυεθνικός κολοσσός PepsiCo θα δηλώσει εμφάνιση στο δικαστήριο και θα απαντήσει στις αξιώσεις που προβάλλονται εναντίον του, αποφεύγοντας τον κίνδυνο έκδοσης δικαστικής απόφασης ερήμην του.

Το μεγάλο ενδιαφέρον, ωστόσο, εστιάζεται στη στάση που θα τηρήσουν οι τουρκικές εταιρείες: Θα αναγνωρίσουν τα κυπριακά δικαστήρια και, κατ’ επέκταση, την Κυπριακή Δημοκρατία, δηλώνοντας εμφάνιση στη δικαστική διαδικασία ή θα επιλέξουν να μην εμφανιστούν, διακινδυνεύοντας την έκδοση απόφασης ερήμην τους για την καταβολή αποζημιώσεων που υπερβαίνουν τα €140 εκατ., καθώς και την έκδοση ευρωπαϊκών και διεθνών ενταλμάτων για την εκτέλεσή της;

Η πλάστιγγα φαίνεται να γέρνει προς τη δεύτερη επιλογή. Αυτό που απομένει είναι να διαπιστωθεί κατά πόσο οι εκτιμήσεις αυτές θα επιβεβαιωθούν στην πράξη.

Δεν το εγκατέλειψαν

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι, πολύ πριν από την καταχώριση της αγωγής και συγκεκριμένα στις 10/2/2026, οι Ελληνοκύπριοι επιχειρηματίες, μέσω των δικηγόρων τους, απέστειλαν γραπτή προδικαστική ειδοποίηση προς τους 12 εναγόμενους–σφετεριστές, ζητώντας τον τερματισμό της κατοχής και χρήσης της επίδικης περιουσίας, την άμεση εκκένωση και παράδοσή της στους νόμιμους ιδιοκτήτες, καθώς και την καταβολή αποζημιώσεων από το 1981 για την παράνομη δραστηριότητα που διεξαγόταν στην ιδιοκτησία τους. Οι σφετεριστές δεν συμμορφώθηκαν, με αποτέλεσμα η παράνομη επέμβαση, κατοχή, χρήση και εκμετάλλευση της επίδικης ιδιοκτησίας να συνεχίζεται. Ως εκ τούτου, οι Ελληνοκύπριοι επιχειρηματίες προχώρησαν στην καταχώριση της αγωγής.

Τι αξιώνεται με την αγωγή

Οι Ελληνοκύπριοι επιχειρηματίες αξιώνουν, μεταξύ άλλων, από τους σφετεριστές της περιουσίας τους τα ακόλουθα:

1 Έκδοση δικαστικού διατάγματος με το οποίο να απαγορεύεται στους εναγομένους, στους αξιωματούχους, στους υπαλλήλους και στους αντιπροσώπους τους, καθώς και σε πρόσωπα που ενεργούν κατ’ εντολή ή υπό τον έλεγχό τους, να συνεχίζουν και/ή να επαναλαμβάνουν την παράνομη επέμβαση και χρήση της περιουσίας τους.

2 Καταβολή ενοικίων ύψους €9.150.000 για τη χρήση της επίδικης περιουσίας κατά την περίοδο από το 1981 μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου 2026. Η εύλογη ενοικιαστική αξία χρήσης της επίδικης ιδιοκτησίας υπολογίστηκε στις €200.000 ετησίως.

3 Καταβολή €135.000.000 για την απώλεια χρήσης της περιουσίας και των καθαρών επιχειρηματικών κερδών κατά την ίδια περίοδο. Το ποσό αυτό υπολογίστηκε με βάση οικονομική δραστηριότητα ύψους €3.000.000 ετησίως για 45 έτη.