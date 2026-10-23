Διπλό απεργιακό μέτωπο σήμερα: Κατεβάζουν ρολά εργαζόμενοι σε Παιδεία και Κοινωνική Ευημερία

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το ΡΙΚ, οι εργαζόμενοι στα Υποστηρικτικά Προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας πραγματοποιούν παγκύπρια απεργία, καταγγέλλοντας ότι κυβερνητικές δεσμεύσεις παραμένουν ανεκπλήρωτες και ότι δεν έχουν δοθεί ουσιαστικές λύσεις στα αιτήματά τους.

Σε κοινή ανακοίνωσή τους, οι συντεχνίες ΠΑΣΕΥ ΠΕΟ και ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ ζητούν από την κυβέρνηση συγκεκριμένες γραπτές αποφάσεις και ουσιαστική ανταπόκριση στα ζητήματα που έχουν θέσει.

Μάλιστα, προειδοποιούν ότι, εάν δεν υπάρξει πρόοδος, θα προχωρήσουν σε νέα παγκύπρια απεργία τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, συνοδευόμενη από συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Προεδρικό Μέγαρο.

Οι συντεχνίες αφήνουν ανοικτό ακόμη και το ενδεχόμενο απεργίας επ' αόριστον, εφόσον συνεχιστεί η εκκρεμότητα των εργασιακών ζητημάτων.

Χωρίς μισθό τους καλοκαιρινούς μήνες

Βασικό αίτημα των εργαζομένων αποτελεί η θεσμοθέτηση επιδόματος για όσους παραμένουν χωρίς μισθό και χωρίς άλλη έμμισθη απασχόληση κατά τους θερινούς μήνες, από τον Ιούνιο μέχρι και τον Αύγουστο.

Παράλληλα, ζητούν την πλήρωση των θέσεων Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου για τη σχολική χρονιά 2026 με 2027, καθώς και τη διασφάλιση του δικαιώματος παράλληλης απασχόλησης, με σεβασμό στο νόμιμο όριο των 48 ωρών εργασίας εβδομαδιαίως.

Οι συντεχνίες υποστηρίζουν ότι τα αιτήματα αυτά παραμένουν σε εκκρεμότητα, παρά τις δεσμεύσεις που έχουν δοθεί, και ζητούν συγκεκριμένες αποφάσεις αντί νέων διαβεβαιώσεων.

Σε απεργία και οι Λειτουργοί Κοινωνικών Υπηρεσιών

Την ίδια ώρα, σε 24ωρη προειδοποιητική απεργία κατέρχονται και οι Λειτουργοί Κοινωνικών Υπηρεσιών, μέλη της συντεχνίας «Ισότητα».

Οι εργαζόμενοι καταγγέλλουν ότι τα χρόνια προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας έχουν επιδεινωθεί, επηρεάζοντας τόσο τις συνθήκες εργασίας όσο και την ποιότητα εξυπηρέτησης και προστασίας των πολιτών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της συντεχνίας, τα σημαντικότερα προβλήματα αφορούν τη σοβαρή υποστελέχωση, τον αυξημένο φόρτο εργασίας και την ανάθεση πρόσθετων καθηκόντων στους λειτουργούς.

Παράλληλα, γίνεται αναφορά σε χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες που δυσχεραίνουν την καθημερινή λειτουργία των υπηρεσιών, καθώς και σε ζητήματα που σχετίζονται με τις υπηρεσιακές οδηγίες και την ασφάλεια στον χώρο εργασίας.

Η συντεχνία υποστηρίζει ότι η κατάσταση επιβαρύνει τους εργαζομένους και δημιουργεί προβλήματα στην αποτελεσματική ανταπόκριση των υπηρεσιών στις ανάγκες των πολιτών, ιδιαίτερα όσων ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες.

Στο πλαίσιο της σημερινής κινητοποίησης, οι απεργοί θα συγκεντρωθούν στις 9 το πρωί έξω από το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν και να ζητήσουν την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων.

Η συντεχνία «Ισότητα» καλεί όλους τους Λειτουργούς Κοινωνικών Υπηρεσιών, ανεξαρτήτως συνδικαλιστικής ένταξης, να συμμετάσχουν μαζικά στην κινητοποίηση.

Οι δύο απεργίες πραγματοποιούνται την ίδια ημέρα, με διαφορετικά αιτήματα αλλά κοινό σημείο αναφοράς τη δυσαρέσκεια των εργαζομένων για τη μη επίλυση εκκρεμών εργασιακών ζητημάτων. Ιδιαίτερα στην περίπτωση των Υποστηρικτικών Προγραμμάτων του Υπουργείου Παιδείας, το ενδεχόμενο περαιτέρω κλιμάκωσης παραμένει ανοικτό, με επόμενο σταθμό τη 2α Νοεμβρίου.