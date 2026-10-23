Τμήμα Δασών : Αιμοδοσία στη μνήμη του Μιχάλη Μακρή στον Δασικό Σταθμό Παναγιάς

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Δασών η αιμοδοσία διοργανώθηκε ως ελάχιστος φόρος τιμής στη μνήμη του εκλιπόντος, αναδεικνύοντας τις αξίες της ανθρωπιάς, της ανιδιοτελούς προσφοράς και της αλληλεγγύης προς τον συνάνθρωπο. Μέσα από αυτή την πρωτοβουλία, η απώλεια μετατράπηκε σε μια ουσιαστική πράξη αγάπης, με στόχο την ενίσχυση των συνανθρώπων μας που έχουν ανάγκη από αίμα.

Όπως αναφέρεται ο Μιχάλης Μακρής υπηρέτησε επί σειρά ετών το Τμήμα Δασών, επιδεικνύοντας αφοσίωση, υπευθυνότητα και επαγγελματισμό. Κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του συνέβαλε ουσιαστικά στην αποστολή του Τμήματος Δασών για την προστασία και την αειφόρο διαχείριση των δασών, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στους συναδέλφους και στους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάστηκε.

Η επιλογή του Δασικού Σταθμού Παναγιάς προσέδωσε ιδιαίτερο συμβολισμό στην εκδήλωση, καθώς ο χώρος συνδέεται με τις ρίζες του Μιχάλη Μακρή και το φυσικό περιβάλλον που υπηρέτησε με συνέπεια και αγάπη. Η εθελοντική αιμοδοσία αποτέλεσε μια έμπρακτη υπενθύμιση ότι η προσφορά στον συνάνθρωπο μπορεί να δώσει συνέχεια στις αξίες και στο παράδειγμα ενός ανθρώπου που δεν βρίσκεται πλέον ανάμεσά μας. Κάθε μονάδα αίματος μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμη για έναν ασθενή και να προσφέρει ελπίδα σε μια οικογένεια.

Το Τμήμα Δασών εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς όλους όσοι συμμετείχαν και στήριξαν την πρωτοβουλία, τιμώντας τη μνήμη ενός αγαπημένου συναδέλφου μέσα από μια πράξη με υψηλό κοινωνικό και ανθρωπιστικό συμβολισμό.

Η μνήμη του Μιχάλη Μακρή παραμένει ζωντανή μέσα από την προσφορά, τις αξίες και το έργο του. Και η αιμοδοσία στη μνήμη του αποτελεί ένα ουσιαστικό μήνυμα ότι η αγάπη και η αλληλεγγύη αποκτούν τη μεγαλύτερη αξία όταν μετατρέπονται σε πράξεις που χαρίζουν ζωή, καταλήγει η ανακοίνωση.