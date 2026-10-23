Συγκέντρωση με ηλεκτρικά σκούτερ στη Λευκωσία: Πώς θα κινηθεί η Αστυνομία - «Θα δράσουμε με προσοχή» (ηχητικό)

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του «Πολίτη 107.6 & 97.6», στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» με την Κατερίνα Ηλιάδη, ανέφερε ότι η Αστυνομία δεν έχει λάβει επίσημη ενημέρωση για τη συγκέντρωση της 31ης Οκτωβρίου, αλλά έχει πληροφορηθεί τη διοργάνωσή της μέσω δημοσιεύματος.

Όπως εξήγησε, η στάση της Αστυνομίας θα εξαρτηθεί από τον τρόπο διεξαγωγής της συγκέντρωσης και συγκεκριμένα από το κατά πόσον οι συμμετέχοντες θα παρακωλύουν την τροχαία κίνηση. Διαβεβαίωσε ότι οι αποφάσεις θα ληφθούν με προσοχή, ιδιαίτερα επειδή ενδέχεται να συμμετέχουν ανήλικοι.

Στα 17 έτη το ηλικιακό όριο

Ο κ. Ασίηκκης διευκρίνισε ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η χρήση συσκευών προσωπικής κινητικότητας επιτρέπεται μόνο σε άτομα ηλικίας 17 ετών και άνω. Προηγουμένως, πριν από την τροποποίηση της νομοθεσίας τον Απρίλιο, το ηλικιακό όριο ήταν τα 14 έτη.

Παράλληλα, σημείωσε ότι τα παιδιά κάτω των 14 ετών δεν φέρουν ποινική ευθύνη, σε αντίθεση με τα πρόσωπα ηλικίας 14 ετών και άνω. Αναφέρθηκε επίσης στην ποινική και ηθική ευθύνη που, όπως είπε, φέρουν οι γονείς ανηλίκων.

Πότε θα γίνεται κατακράτηση των σκούτερ

Σύμφωνα με τον αστυνόμο, η τροποποίηση της νομοθεσίας παρέχει στην Αστυνομία εξουσία κατακράτησης συσκευών προσωπικής κινητικότητας για συγκεκριμένα αδικήματα. Ωστόσο, η σχετική διαδικασία προϋποθέτει την έκδοση διατάγματος από την Υπουργό Μεταφορών, το οποίο, όπως ανέφερε, δεν έχει ακόμη εκδοθεί.

Η κατακράτηση θα μπορεί να πραγματοποιείται όταν ιδιοκτήτης συσκευής ή γονέας ανηλίκου κάτω των 17 ετών δεν λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για να αποτρέψει τη χρήση της από τον ανήλικο.

Επιπλέον, προβλέπεται κατακράτηση όταν η συσκευή χρησιμοποιείται σε μη επιτρεπόμενο χώρο ή σε δρόμο με όριο ταχύτητας μεγαλύτερο των 30 χιλιομέτρων την ώρα, με εξαίρεση τη διέλευση δρόμου μεταξύ επιτρεπόμενων χώρων.

Ο κ. Ασίηκκης διευκρίνισε ότι η Αστυνομία προχωρεί επίσης σε κατακρατήσεις αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών που δεν πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις κυκλοφορίας. Πρόσθεσε ότι μπορεί να μετακινηθεί και να κατακρατηθεί όχημα που σταθμεύει παράνομα σε πεζοδρόμιο, εφόσον δημιουργούνται σοβαροί κίνδυνοι για άλλους χρήστες του δρόμου.

Σταδιακή μείωση των ορίων ταχύτητας

Αναφερόμενος στους επιτρεπόμενους χώρους κυκλοφορίας, εξήγησε ότι τα ηλεκτρικά σκούτερ μπορούν να χρησιμοποιούνται σε δρόμους με ανώτατο όριο ταχύτητας 30 χιλιομέτρων, σε ποδηλατόδρομους και ποδηλατολωρίδες.

Όπως ανέφερε, σε συνεργασία με το Τμήμα Δημοσίων Έργων καταβάλλεται προσπάθεια να αυξάνονται σταδιακά οι δρόμοι στους οποίους το όριο ταχύτητας μειώνεται από τα 50 στα 30 χιλιόμετρα, κυρίως στη Λευκωσία.

Σημείωσε ότι αντίστοιχη τάση παρατηρείται και σε ευρωπαϊκές πόλεις, αναφέροντας ως παραδείγματα το Παρίσι και τις Βρυξέλλες, χωρίς ωστόσο να είναι βέβαιο ότι η μείωση θα εφαρμοστεί σε όλους τους δρόμους της Κύπρου.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι το κυπριακό οδικό δίκτυο δεν μπορεί να συγκριθεί με εκείνο άλλων ευρωπαϊκών χωρών, όπου υπάρχουν περισσότερες υποδομές.

Δύο νεκροί χρήστες συσκευών προσωπικής κινητικότητας φέτος

Ο κ. Ασίηκκης ανέφερε ότι κατά την πενταετία 2021-2025 καταγράφηκαν δέκα θάνατοι ποδηλατών. Όσον αφορά τους χρήστες συσκευών προσωπικής κινητικότητας, σημείωσε ότι καταγράφηκε ένας θάνατος το 2022 και δύο από την αρχή του 2026 μέχρι σήμερα.

Τόνισε ότι η Αστυνομία αποσκοπεί στην προστασία όλων των χρηστών του οδικού δικτύου, επισημαίνοντας ότι ιδιαίτερα ευάλωτοι είναι και οι χρήστες ηλεκτρικών σκούτερ, κυρίως όταν κινούνται σε δρόμους με υψηλότερα όρια ταχύτητας.

Τέλος, υπογράμμισε τον καθοριστικό ρόλο των γονέων, των δασκάλων και των καθηγητών στη διαμόρφωση οδικής συνείδησης των παιδιών, σημειώνοντας ότι οι ανήλικοι συχνά αντιγράφουν τη συμπεριφορά των γονέων τους στον δρόμο.

Ακούστε την παρέμβαση του Τάσου Ασίηκκη στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» που μεταδίδεται καθημερινά από τον Πολίτη 107.6 & 97.6:

ΠΟΛΙΤΗΣ 107,6 · ΠΡΩΙΝΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑΣΟΣ ΑΣΙΗΚΚΗΣ 23-10-2026