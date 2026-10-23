Παρουσίαση του βιβλίου: «Καταδρομέας Κωνσταντίνου Σωτήρης του Αδάμου – Ήρωας της Αντίστασης κατά του πραξικοπήματος»

Σύμφωνα με ανακοίνωση των Παγκύπριου Συνδέσμου Δημοκρατικών Αντιστασιακών, της Παγκύπριας Οργάνωσης Συγγενών Πεσόντων Αντιστασιακών και της Επιτροπής Καταρτισμού και Τήρησης Μητρώου Μαχητών της Αντίστασης χαιρετισμούς στην εκδήλωση απηύθυναν ο Άγγελος Ονησιφόρου, Δημαρχεύων Πάφου, ο Κυριάκος Παπαλαζάρου εκ μέρους του Παγκύπριος Σύνδεσμος Δημοκρατικών Αντιστασιακών και της Παγκύπριας Οργάνωσης Συγγενών Πεσόντων Αντιστασιακών, ο Αλέξης Χαραλάμπους, Πρόεδρος Επιτροπής Καταρτισμού και Τήρησης Μητρώου Μαχητών της Αντίστασης και ο Θεόδωρος Κωνσταντίνου εκ μέρους της οικογένειας του Ήρωα.

Κύριοι Ομιλητές στην εκδήλωση ήταν ο Γιαννάκης Ομήρου, Πρώην Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων και ο Αριστοφάνης Γεωργίου, Μέλος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τον Φάκελο της Κύπρου και πρώην βουλευτής του ΑΚΕΛ. Αντιφώνηση έγινε από τους συγγραφείς του βιβλίου, Κύπρο Κουρτελλάρη και Παναγιώτη Παναγιώτου. Συγγραφείς.

Συντονιστής της εκδήλωσης ήταν ο Δημοσιογράφος Αντώνης Άσσος. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους Μέλη της οικογένειας του Ήρωα Σωτήρη Κωνσταντίνου - Αδάμου, ο Επαρχιακός Γραμματέας του ΑΚΕΛ Πάφου Αντρέας Φακοντής, ο Πρόεδρος του ΕΟΑ Πάφου Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης, ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Βαλεντίνος Φακοντής, Εκπρόσωποι της Μητρόπολης Πάφου και της Αστυνομικής Διεύθυνσης Πάφου, Αντιστασιακοί και οικογένειες Πεσόντων Αντιστασιακών, Εκπρόσωποι από την Τοπική Αυτοδιοίκηση και πλήθος κόσμου.

Διοργανωτές της Εκδήλωσης ήταν ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Δημοκρατικών Αντιστασιακών, η Παγκύπρια Οργάνωση Συγγενών Πεσόντων Αντιστασιακών και η Επιτροπή Καταρτισμού και Τήρησης Μητρώου Μαχητών της Αντίστασης.