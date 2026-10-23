Ρεπορτάζ Al Jazeera: «Γίνεται η Κύπρος η πίσω αυλή του Ισραήλ;» – Οι επενδύσεις που εξαπλασιάστηκαν και οι κρίσιμες υποδομές

Το ρεπορτάζ ξεκινά από την Κύπρο, με τον δημοσιογράφο να βρίσκεται ανάμεσα σε μια μονάδα αφαλάτωσης, την οποία διαχειρίζεται εν μέρει η ισραηλινή κρατική εταιρεία ύδρευσης Mekorot, και μια βρετανική αεροπορική βάση.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το Al Jazeera, η Mekorot συμμετέχει πλέον στη διαχείριση του 40% της δυναμικότητας αφαλάτωσης της Κύπρου, ενώ η ίδια εταιρεία περιλαμβάνεται στον κατάλογο του ΟΗΕ με επιχειρήσεις που συνδέονται με τους παράνομους ισραηλινούς εποικισμούς στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Η Mekorot και οι καταγγελίες για τον έλεγχο του νερού

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη δραστηριότητα της Mekorot στα παλαιστινιακά εδάφη, με το Al Jazeera να συνδέει την παρουσία της εταιρείας στην Κύπρο με τις πρακτικές που, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ακολουθεί στη Δυτική Όχθη και τη Γάζα.

Όπως αναφέρεται, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη η ισραηλινή εταιρεία αντλεί νερό από υπόγειους υδροφόρους ορίζοντες και στη συνέχεια το πωλεί στις παλαιστινιακές κοινότητες.

Το δίκτυο υποστηρίζει ότι, όταν παρουσιάζεται έλλειψη νερού, η Mekorot περιορίζει την πρόσβαση των παλαιστινιακών πόλεων, αναγκάζοντας τους κατοίκους να αναζητούν ακριβότερες εναλλακτικές λύσεις, χωρίς να επιβάλλονται αντίστοιχοι περιορισμοί στους ισραηλινούς εποικισμούς.

Αναφορά γίνεται και στη Λωρίδα της Γάζας, με το Al Jazeera να υποστηρίζει ότι η εταιρεία διέκοψε την παροχή νερού μέσω των αγωγών της μετά την έναρξη του πολέμου. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ακόμη και όταν το Ισραήλ ανακοίνωνε την επαναλειτουργία τους, η παροχή νερού παρέμενε περιορισμένη.

Ειδικότερα, αναφέρεται ότι από τον Οκτώβριο του 2023 μέχρι τον Μάιο του 2024, η γραμμή υδροδότησης της πόλης της Γάζας παρέμεινε κλειστή για το 95% του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος.

Παράλληλα, γίνεται επίκληση στοιχείων της Oxfam, σύμφωνα με τα οποία η Mekorot επεκτείνει τη δραστηριότητά της και σε άλλες χώρες, όπως η Αργεντινή, παρά τις τοπικές αντιδράσεις.

Το ρεπορτάζ ασκεί κριτική σε μοντέλα διαχείρισης υδάτινων πόρων που προωθούνται στο όνομα του εκσυγχρονισμού, υποστηρίζοντας ότι εφαρμόζονται σε κοινότητες που ήδη αντιμετωπίζουν λειψυδρία, χωρίς προηγούμενη διαβούλευση με τους κατοίκους.

Επισημαίνεται επίσης ότι οι Παλαιστίνιοι αντιμετωπίζουν περιορισμούς ακόμη και στην κατασκευή δικών τους πηγαδιών ή στη συλλογή βρόχινου νερού, με το Al Jazeera να χαρακτηρίζει την κατάσταση ως «υδάτινο απαρτχάιντ».

Εξαπλασιάστηκαν οι ισραηλινές επενδύσεις στην Κύπρο

Πέρα από τη διαχείριση του νερού, το Al Jazeera καταγράφει τη σημαντική αύξηση της ισραηλινής οικονομικής παρουσίας στην Κύπρο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζει, οι ισραηλινές επενδύσεις στο νησί έχουν αυξηθεί περισσότερο από έξι φορές από το 2017.

Το ρεπορτάζ αναφέρεται σε συγκεκριμένες επιχειρηματικές δραστηριότητες σε τρεις στρατηγικούς τομείς.

Στον τομέα της υγείας, επισημαίνεται η παρουσία του ισραηλινού οργανισμού Hadassah, ο οποίος άνοιξε ιατρικό κέντρο στη Λεμεσό τον περασμένο Ιούλιο.

Στον τομέα της ενέργειας, γίνεται αναφορά στην ισραηλινή NewMed Energy, η οποία κατέχει ποσοστό 30% στο κοίτασμα φυσικού αερίου «Αφροδίτη».

Στον τομέα της άμυνας, το Al Jazeera αναδεικνύει την αντικατάσταση ρωσικής κατασκευής συστημάτων αεράμυνας της Κύπρου με το ισραηλινό σύστημα Barak MX.

Οι συγκεκριμένες δραστηριότητες παρουσιάζονται ως ενδεικτικές της διεύρυνσης της ισραηλινής παρουσίας σε υποδομές κρίσιμης σημασίας για τη χώρα.

Οι εξηγήσεις των εταιρειών και οι ανησυχίες Κυπρίων

Το Al Jazeera αναφέρει ότι οι ισραηλινές εταιρείες προβάλλουν ως βασικό επιχείρημα την τεχνογνωσία που προσφέρουν στην Κύπρο.

Η Mekorot επικαλείται τα κοινά χαρακτηριστικά των υδάτινων πόρων των δύο χωρών στην περιοχή της Μεσογείου, ενώ η Hadassah παρουσιάζει το ιατρικό της κέντρο στη Λεμεσό ως γέφυρα πρόσβασης στην ισραηλινή ιατρική τεχνογνωσία.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του Al Jazeera, αρκετοί Κύπριοι με τους οποίους συνομίλησε εξέφρασαν ανησυχίες ότι η χώρα μας χάνει σταδιακά τον έλεγχο των υποδομών της.

Χαρακτηριστική είναι η τοποθέτηση της ηθοποιού και παρουσιάστριας, Μέλανης Στέλιου, η οποία παραλληλίζει τις εξελίξεις στην Κύπρο με όσα συνέβησαν ιστορικά στην Παλαιστίνη.

«Είναι ένα σχέδιο. Αυτό έκαναν στην Παλαιστίνη όταν πρωτοήρθαν. Άρχισαν να αγοράζουν γη και μετά, όταν οι Παλαιστίνιοι άρχισαν να αντιδρούν σε όσα συνέβαιναν και να λένε “Όχι, σταματήστε, αγοράζουν πάρα πολλή γη και χάνουμε τις γειτονιές μας”, τότε άρχισε η επιθετικότητα. Τι συμβαίνει στον Λίβανο; Τι συμβαίνει στη Συρία;», αναφέρει.

Η ιστορική αναφορά στο 1902

Το βιντεορεπορτάζ ολοκληρώνεται με ιστορική αναφορά στο 1902, όταν, σύμφωνα με το Al Jazeera, ο τότε υπουργός Αποικιών της Βρετανίας απέρριψε σιωνιστικό αίτημα που αφορούσε την Κύπρο, επικαλούμενος το γεγονός ότι το νησί κατοικούνταν ήδη.

Μέσα από αυτή την αναδρομή, το διεθνές δίκτυο επιχειρεί να συνδέσει τις σημερινές εξελίξεις με το ιστορικό ενδιαφέρον του σιωνιστικού κινήματος για την Κύπρο.

Το ρεπορτάζ καταλήγει επισημαίνοντας ότι, περισσότερο από έναν αιώνα αργότερα, η παρουσία του Ισραήλ στο νησί αυξάνεται, επαναφέροντας το ερώτημα για την έκταση της οικονομικής και στρατηγικής επιρροής του στην Κυπριακή Δημοκρατία.