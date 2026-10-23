Καταγγελίες για «μπράβους» στις αγορές κυπριακής γης – Οι πιέσεις σε ιδιοκτήτες και το νομοθετικό «φρένο»

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του «Πολίτη 107.6 & 97.6», στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά στα Γεγονότα» με την Άντρη Δανιήλ, ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών και βουλευτής του ΑΚΕΛ, Άριστος Δαμιανού, ανέφερε ότι οι προτάσεις βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο, ενώ στην κυβέρνηση έχει δοθεί προθεσμία 15 ημερών για την κατάθεση συμπληρωματικών εισηγήσεων.

Όπως εξήγησε, οι προτάσεις ήταν έτοιμες για ψήφιση από τον Απρίλιο, ωστόσο η διαδικασία επανεκκίνησε στις 3 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να ληφθούν υπόψη πρόσθετες κυβερνητικές θέσεις. Μετά την τελευταία πολύωρη συνεδρίαση με το Υπουργείο Εσωτερικών και τη Νομική Υπηρεσία, αναμένεται να ακολουθήσει η κατ' άρθρον εξέταση των νομοθετικών κειμένων, πριν από την προώθησή τους στην Ολομέλεια.

Ο κ. Δαμιανού διευκρίνισε ότι στόχος δεν είναι να στερηθούν οι αλλοδαποί που εγκαθίστανται στην Κύπρο το δικαίωμα απόκτησης κατοικίας, καταστήματος, γραφείου ή οικοπέδου. Έθεσε, ωστόσο, ζήτημα για την αγορά ολόκληρων βουνών, παραλιών και εκτάσεων 10.000 τετραγωνικών μέτρων, υποστηρίζοντας ότι πρέπει να καθοριστούν συγκεκριμένα όρια.

Καταγγελίες για εκφοβισμό ιδιοκτητών στη Λάρνακα

Στο πλαίσιο της συζήτησης για τη νομοθετική ρύθμιση, ο κ. Δαμιανού αναφέρθηκε και σε καταγγελίες για πιέσεις και εκφοβισμό ιδιοκτητών ακινήτων από ξένους επιχειρηματίες που επιδιώκουν να αποκτήσουν μεγάλες, ενιαίες εκτάσεις γης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι πληροφορίες προέρχονται από δύο οικογένειες στην περιοχή της Λάρνακας, κοντά στο παλιό ΓΣΖ.

Όπως εξήγησε, όταν ανάμεσα στα ακίνητα που ενδιαφέρονται να αγοράσουν οι επιχειρηματίες παρεμβάλλονται τεμάχια άλλων ιδιοκτητών, τους προσεγγίζουν προσφέροντας μεγάλα χρηματικά ποσά, εκμεταλλευόμενοι σε αρκετές περιπτώσεις την οικονομική τους ανάγκη.

«Όταν δίνεις υπερδιπλάσια χρήματα από την αξία του ακινήτου, είναι και αυτός ένας τρόπος να ασκήσεις πίεση», σημείωσε.

Παράλληλα, κατήγγειλε ότι «υπήρξαν και περιπτώσεις όπου άνθρωποι με κοστούμια, αλλά με μπράβους δίπλα τους, χτυπούσαν πόρτες, έταζαν χρήματα και έκλειναν αγοραπωλητήρια».

Αναγνώρισε ότι οι ιδιοκτήτες ενδέχεται τελικά να συμφωνούν στην πώληση, χωρίς να υποβάλλουν παράπονα, ωστόσο υποστήριξε ότι η οικονομική ανάγκη μπορεί να τους οδηγήσει στην αποδοχή συμφωνιών που υπό διαφορετικές συνθήκες δεν θα δέχονταν. Χαρακτήρισε τα περιστατικά ακραία, επισημαίνοντας ότι σπανίως προβαίνει σε τέτοιες καταγγελίες.

Έξι στις δέκα αγοραπωλησίες σε αλλοδαπούς

Αναφερόμενος στην έκταση του φαινομένου, ο κ. Δαμιανού υποστήριξε ότι, σύμφωνα με τα στατιστικά δεδομένα που επικαλέστηκε, έξι στις δέκα αγοραπωλησίες ακινήτων στις παραλιακές πόλεις αφορούν αλλοδαπούς.

Πρόσθεσε ότι υπάρχουν αγοραπωλητήρια που δεν κατατίθενται στο Κτηματολόγιο, με αποτέλεσμα να μην είναι γνωστός ο συνολικός αριθμός των συναλλαγών.

Εξέφρασε επίσης ανησυχία για την απόκτηση μεγάλων εκτάσεων κοντά σε στρατόπεδα, λιμάνια, αεροδρόμια, τη γραμμή κατάπαυσης του πυρός και άλλες κρίσιμες υποδομές.

Δυσκολίες στον έλεγχο των ευρωπαϊκών εταιρειών

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον έλεγχο των πραγματικών δικαιούχων εταιρειών που αποκτούν κυπριακή γη, σημειώνοντας ότι οι προτάσεις εμπλέκουν το Κτηματολόγιο και τον Έφορο Εταιρειών.

Αναγνώρισε, ωστόσο, σημαντικές νομικές δυσκολίες όσον αφορά τις ευρωπαϊκές εταιρείες, ακόμη και όταν πίσω τους βρίσκονται υπήκοοι τρίτων χωρών. Τις απέδωσε στο γεγονός ότι, κατά τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις της Κύπρου με την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν ζητήθηκαν σχετικές εξαιρέσεις.

Ο κ. Δαμιανού σημείωσε ότι για τα φυσικά πρόσωπα υπάρχει σχεδόν συμφωνία από τον Απρίλιο, υπογραμμίζοντας όμως την ανάγκη να περιληφθούν στις ρυθμίσεις και οι εταιρείες και τα επενδυτικά ταμεία. Εξέφρασε, τέλος, την ελπίδα ότι τα κόμματα θα στηρίξουν την πρωτοβουλία, ώστε η νομοθετική διαδικασία να ολοκληρωθεί μέσα στους επόμενους μήνες.

Ακούστε την παρέμβαση του Άριστου Δαμιανού στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά στα Γεγονότα» που μεταδίδεται καθημερινά από τον Πολίτη 107.6 & 97.6:

ΠΟΛΙΤΗΣ 107,6 · ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ 23-10-2026