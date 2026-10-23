Μέλη του πληρώματος του Filo Jet ακούγονται σε ηχητικές καταγραφές να προειδοποιούν ότι το πλοίο «θα βυθιστεί» και να αναφέρουν πως η εταιρεία δεν επένδυε στη συντήρησή του. Το υλικό εξετάζεται στο πλαίσιο της διερεύνησης του ναυαγίου, που σημειώθηκε στις 30 Αυγούστου ανοικτά της κατεχόμενης Κερύνειας.
Δίκη για το ναυάγιο στην Κερύνεια: Ηχητικές καταγραφές με προειδοποιήσεις ότι το Filo Jet «θα βυθιστεί»
Μέλη του πληρώματος φέρονται να συζητούσαν για βλάβες και εισροή υδάτων πριν από το ναυάγιο ανοικτά της κατεχόμενης Κερύνειας.
Οι εννέα ύποπτοι οδηγήθηκαν εκ νέου σήμερα ενώπιον του «επαρχιακού δικαστηρίου» Κερύνειας, το οποίο διέταξε την «κράτησή» τους για ακόμη επτά ημέρες. Αντιμετωπίζουν κατηγορίες για πρόκληση θανάτου από αμέλεια.
Σύμφωνα με την «αστυνομία», εξετάστηκαν καταγραφές 32 ημερών από τον καταγραφέα δεδομένων ταξιδιού, ενώ απομένουν άλλες 34 ημέρες. Ηχητική καταγραφή από την ημέρα του ναυαγίου δεν υπάρχει.
Στις συνομιλίες γίνεται αναφορά σε βλάβες στο πηδάλιο, στο ραντάρ και στις κάμερες, καθώς και σε εισροή υδάτων σε προηγούμενα δρομολόγια. Σε μία από τις καταγραφές μέλη του πληρώματος λένε «αυτό το πλοίο θα βυθιστεί». Σε άλλη, ο καπετάνιος αναφέρει ότι η κατάσταση του πλοίου είναι πολύ κακή και ότι μπάζει νερά.
Στις έρευνες αναμένεται να συμμετάσχουν πανεπιστημιακός πραγματογνώμονας και κλιμάκιο εμπειρογνωμόνων από την Τουρκία. Οι καταζητούμενοι για την υπόθεση ανέρχονται πλέον σε έξι, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό τρίχρονου κοριτσιού που αγνοείται.
Συγγενείς θυμάτων συγκεντρώθηκαν και πάλι έξω από το «δικαστήριο», ζητώντας δικαιοσύνη και διαμαρτυρόμενοι για την αργή πρόοδο της έρευνας.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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