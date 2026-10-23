Έργα και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε αυτοκινητόδρομους από τις 26 Οκτωβρίου

Τη Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2026, από τις 08:30 έως τις 15:00, θα επιθεωρείται η γέφυρα Πισσουρίου στον αυτοκινητόδρομο Πάφου-Λεμεσού, στην κατεύθυνση από Πάφο προς Λεμεσό. Η λωρίδα βραδείας κυκλοφορίας στη γέφυρα θα είναι κλειστή και η κίνηση θα διοχετεύεται στη λωρίδα ταχείας κυκλοφορίας.

Από τη Δευτέρα 26 έως την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2026, εκτός της αργίας και μεταξύ 08:00 και 16:00, θα γίνονται εργασίες συντήρησης του οδοστρώματος του αυτοκινητόδρομου Πάφου-Λεμεσού (Α6), σε τμήματα κοντά στα Κονιά και την Αγία Βαρβάρα, με κατεύθυνση προς Λεμεσό.

Κατά τις εργασίες, η κίνηση από Πάφο προς Λεμεσό θα διοχετεύεται μέσω ανοιγμάτων του αυτοκινητόδρομου, κοντά στην Αγία Μαρινούδα και το Ανατολικό, στο αντίθετο ρεύμα, το οποίο θα χρησιμοποιείται για αμφίδρομη κυκλοφορία σε απόσταση περίπου τριών χιλιομέτρων. Η κυκλοφορία θα επανέρχεται στο κανονικό ρεύμα μέσω ανοιγμάτων στην περιοχή Ανατολικού και Αναρίτας.

Επίσης, από τη Δευτέρα 26 έως την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2026, εκτός της αργίας και από τις 20:00 έως τις 05:30 το πρωί της επόμενης ημέρας, θα γίνουν εργασίες περιοδικής συντήρησης του οδοστρώματος στον αυτοκινητόδρομο Κοφίνου-Λάρνακας, προς Λάρνακα, από τον κόμβο Αλεθρικού έως τον κόμβο Κλαυδιάς.

Στο συγκεκριμένο τμήμα θα κλείνουν διαδοχικά και οι δύο λωρίδες κυκλοφορίας προς Λάρνακα, σε μήκος περίπου τεσσάρων χιλιομέτρων. Η κίνηση θα διοχετεύεται καθ’ όλη τη διάρκεια στο αντίθετο ρεύμα, το οποίο θα λειτουργεί με αμφίδρομη κυκλοφορία και κατάλληλη σήμανση.

Η είσοδος προς Λάρνακα από το Αλεθρικό θα παραμείνει κλειστή και η κίνηση θα διοχετεύεται στην επόμενη είσοδο, στις Αγγλισίδες. Κλειστή θα είναι και η είσοδος προς Λάρνακα από την Κλαυδιά, με την κίνηση να διοχετεύεται μέσω του κυκλικού κόμβου Καλού Χωριού. Η είσοδος προς Κοφίνου από την Κλαυδιά θα γίνεται μέσω της εισόδου στο Αλεθρικό, η οποία θα παραμείνει ανοικτή.

Την Τρίτη, 27 Οκτωβρίου 2026, από τις 08:30 έως τις 15:00, θα επιθεωρείται και η γέφυρα Κουρίου, κοντά στο χωριό Καντού, στον αυτοκινητόδρομο Πάφου-Λεμεσού, στην κατεύθυνση από Πάφο προς Λεμεσό. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η λωρίδα βραδείας κυκλοφορίας στη γέφυρα θα είναι κλειστή και η κίνηση θα διοχετεύεται στη λωρίδα ταχείας κυκλοφορίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ